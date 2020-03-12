Новость В Минздраве рассказали, в каком случае будут «закрывать» города Добавлено: 2020-03-12 16:40:29 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае распространения Covid-19 по территории Украины, возможны дополнительные ограничительные меры. Об этом сообщает «Укринформ».

«Дополнительные меры возможны в случае, если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни, особенно если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, мероприятия будут полностью пересмотрены, вплоть до того, что могут ограничиваться права людей, которые сегодня предусмотрены в законодательном поле, в том числе и в отношении запрета на временное передвижение за пределы соответствующей территории», - отметил он.

По его словам, ВОЗ определила 4 категории стран в ситуации с распространением коронавируса: первая - когда в стране не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции, вторая - регистрация единичных случаев, связанных с путешествиями за пределы страны, третья - когда есть локальные кластеры вспышки болезни, можно отслеживать передачу инфекции в пределах одной административной территории или социальной группы, например, семьи, религиозной общины или воспитанников учебного заведения. И четвертая - когда происходит массовое распространение болезни, в этих случаях людей с соответствующими симптомами сразу госпитализируют или изолируют.

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«В четвертом кластере сейчас находится Италия, мы во втором кластере и потенциально готовимся, с последними заявлениями ВОЗ к переходу в другую стадию. Но мы работаем превентивно», - добавил Ляшко.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 март 2020 года в столице вводится карантин. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий.

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Сообщается, что партии в бюллетенях будут размещаться следующим образом:

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В частности отмечается, что станцию «Вокзальная» будут закрывать на вход, чтобы на платформе не толпились люди.

«Все эскалаторы будут работать лишь на выход», - подчеркнули в пресс-службе.

Когда пассажиропоток будет уменьшаться, станцию будут снова открывать на вход.

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