Новость У жены Джастина Трюдо подтвердили коронавирус Добавлено: 2020-03-13 11:23:57 Корреспондент: Алексей Свидров

У супруги канадского премьера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

«Софи Грегуар-Трюдо сдала анализ на COVID-19. Результаты теста оказались положительными. Следуя совету врачей, она пока будет оставаться в изоляции. Она чувствует себя хорошо, принимает все рекомендуемые меры безопасности, а ее симптомы остаются легкими», - говорится в сообщении.

У премьера симптомы инфицирования отсутствуют. Ранее он уже сообщил, что будет находиться в самоизоляции две недели.

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Арсений Яценюк поздравил Джастина Трюдо с победой на выборах...



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Как отмечается в сообщении, Яценюк подчеркнул, что высоко ценит поддержку Украины со стороны Канады: «Надеюсь, что вместе с вашим правительством мы и дальше будем усиливать традиционное обоюдное доверие и взаимопомощь», - говорится в поздравлении.

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В США раскритиковали Трюдо...

Глава Национального совета по торговле при Белом Доме Питер Наварро раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо за его позицию относительно торговых пошлин США.

«Есть особое место в аду для любого зарубежного лидера, который ведет недобросовестную дипломатию с президентом Трампом и потом пытается ударить его ножом в спину», – говорится в сообщении.

Ранее Трюдо назвал пошлины США на ввоз алюминия «карательными и неприемлемыми». По его словам, Трампа ждет жесткий ответ на его «нечестные» действия.

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Коронавирус MERS вернулся в Южную Корею...

В Южной Корее госпитализировали мужчину, которому поставили диагноз «коронавирус ближневосточного респираторного синдрома» (БВРС-КоВ/MERS). Примечательно, что ранее этот мужчина уже сумел вылечиться от этой страшной болезни.

Известно, что больной контактировал с другими пациентами больницы в общем отделении, а только потом были приняты меры для его изоляции. В данный момент мужчина содержится в Центральной сеульской больнице.

Напомним, что вспышка распространения коронавируса БВРС-КоВ/MERS была зарегистрирована в мае и июне в Южной Корее. Тогда вирусом заразились 186 человек, из них 36 скончались...... В Южной Корее госпитализировали мужчину, которому поставили диагноз «ближневосточного респираторного синдрома» (БВРС-КоВ/MERS). Примечательно, что ранее этот мужчина уже сумел вылечиться от этой страшной болезни.Известно, что больной контактировал с другими пациентами больницы в общем отделении, а только потом были приняты меры для его изоляции. В данный момент мужчина содержится в Центральной сеульской больнице.Напомним, что вспышка распространенияа БВРС-КоВ/MERS была зарегистрирована в мае и июне в Южной Корее. Тогда вирусом заразились 186 человек, из них 36 скончались...... Читать новость...

Южная Корея окончательно победила смертельный коронавирус...

Южная Корея окончательно победила смертельный коронавирус ближневосточного респираторного синдрома. Об этом 28 июля заявил местный премьер-министр Хван Гё Ан.



«После тщательного рассмотрения различных факторов, представители правительства и медицинские работники пришли к выводу, что инфекция гражданам больше не угрожает», - сообщил глава правительства на встрече с сотрудниками Министерства здравоохранения и социального обеспечения.



По словам премьера, вчера из-под домашнего карантина был выведен последний пациент, который мог быть заражен коронавирусом. На карантине в период обострения эпидемиологической ситуации в стране находилось 16,7 тысяч человек.

..... Южная Корея окончательно победила смертельныйближневосточного респираторного синдрома. Об этом 28 июля заявил местный премьер-министр Хван Гё Ан.«После тщательного рассмотрения различных факторов, представители правительства и медицинские работники пришли к выводу, что инфекция гражданам больше не угрожает», - сообщил глава правительства на встрече с сотрудниками Министерства здравоохранения и социального обеспечения.По словам премьера, вчера из-под домашнего карантина был выведен последний пациент, который мог быть зараженом. На карантине в период обострения эпидемиологической ситуации в стране находилось 16,7 тысяч человек...... Читать новость...

В Минздраве Украины назвали цену на экспресс-тесты на корона...

Украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус в случае их появления в аптеках. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают «Украинские новости».

«Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен», - отметил он.

Ожидается, что закупленные Минздравом экспресс-тесты поступят в Украину 15-16 марта, но в аптеки эта партия направляться не будут. Аптеки должны их закупать самостоятельно.

Кроме того, замминистра сообщил, что начиная с текущей недели тесты для обнаружения коронавирусной инфекции начнут поставлять в областные лаборатории - сейчас все образцы с подозре..... Украинцы смогут приобрести экспресс-тесты нав случае их появления в аптеках. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают «Украинские новости».«Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен», - отметил он.Ожидается, что закупленные Минздравом экспресс-тесты поступят в Украину 15-16 марта, но в аптеки эта партия направляться не будут. Аптеки должны их закупать самостоятельно.Кроме того, замминистра сообщил, что начиная с текущей недели тесты для обнаруженияной инфекции начнут поставлять в областные лаборатории - сейчас все образцы с подозре..... Читать новость...

Премьер Канады Трюдо попал в ДТП...

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате были травмированы три человека. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 10 февраля 2018 года в штате Калифорния в США.

По данным телеканала, кортеж Джастина Трюдо возвращался из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где премьер выступил с речью.

«Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо. Пассажиров Toyota - женщину и ее сына - и водителя мотоцикла госпитализировали. Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал», - говорится в сообщении...... Кортеж премьер-министра Канадыпопал в дорожно-транспортное происшествие. В результате были травмированы три человека. Об этом сообщает телеканал ABC7.Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 10 февраля 2018 года в штате Калифорния в США.По данным телеканала, кортежвозвращался из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где премьер выступил с речью.«Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину. Пассажиров Toyota - женщину и ее сына - и водителя мотоцикла госпитализировали. Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал», - говорится в сообщении...... Читать новость...

Ученые почти уверены, что новый коронавирус передается от че...



Сегодня в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения заявили, что ученые уверены в том, что новый коронавирус может передаваться от человека к человеку при тесном контакте. Данную информацию подтвердил и заместитель генерального директора организации Кейджи Фукуда, который прокомментировал ситуацию в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с заболеванием.

«Самое большое беспокойство вызывает то, что наличие источников болезни в различных странах все больше говорит в пользу гипотезы о том, что новый коронавирус может передаваться от человека к человеку при тесном контакте», - пояснил Кейджи Фукуда.

Тем временем французские власти заявили о втором случае заболевания ..... Сегодня в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения заявили, что ученые уверены в том, что новыйможет передаваться от человека к человеку при тесном контакте. Данную информацию подтвердил и заместитель генерального директора организации Кейджи Фукуда, который прокомментировал ситуацию в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с заболеванием.«Самое большое беспокойство вызывает то, что наличие источников болезни в различных странах все больше говорит в пользу гипотезы о том, что новыйможет передаваться от человека к человеку при тесном контакте», - пояснил Кейджи Фукуда.Тем временем французские власти заявили о втором случае заболевания ..... Читать новость...

Трюдо рассказал, о чем будет общаться с Зеленским...

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, о чем будет беседовать с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита последнего в Торонто. Об этом сообщает «Укринформ».

«Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским, во время которой подтверждается приверженность Канады народа Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах», - отметил он.

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