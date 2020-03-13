Новость Зеленский рассказал, какие вопросы будут обсуждать на заседании СНБО Добавлено: 2020-03-13 12:03:37 Корреспондент: Алексей Свидров

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание, на котором рассмотрит вопросы закрытия государственной границы и прекращения авиационного сообщения с рядом иностранных государств, а также вопрос обеспечения аптек и больниц необходимыми средствами для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передают «Украинские новости».

«После заседания правительства состоится заседание СНБО, где будет обсужден и внедрен план мер со стороны государства по вопросу коронавируса. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопрос авиасообщения с рядом стран. Дальше будет обсужден вопрос обеспечения необходимыми средствами больниц и аптек - речь идет и о масках, и об экспресс-тестах. После заседания правительства состоится заседание СНБО, где будет обсужден и внедрен план мер со стороны государства по вопросу коронавируса. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопрос авиасообщения с рядом стран. Дальше будет обсужден вопрос обеспечения необходимыми средствами больниц и аптек - речь идет и о масках, и об экспресс-тестах», - отметил он.

Зеленский добавил, что есть вещи, на которых нельзя зарабатывать, - это война и здоровье людей.

«Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тыс. гривен. У нас будет отдельный разговор и с производителями, и с поставщиками относительно спекулятивных цен», - добавил президент.

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В СНБО обсудили антитеррористические меры в связи с ситуацией на Востоке.

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