Новость В Украине ликвидируют ГАСИ Добавлено: 2020-03-13 12:33:52 Корреспондент: Алексей Свидров

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины будет ликвидирована. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: Мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным воздействием чиновников на принятие таких решений», - отметил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь рассказал о дальнейших шагах.

«Я начну с презентации реформы градостроительства. Это первый шаг – ликвидация ГАСИ. По нашему мнению и по мнению всех участников рынка, – это коррупционный клещ, который просто забирал оборотные средства. Мы несколько раз встречалась с застройщиками, инвесторами, их пожелания учтены в данных презентациях. Следующий шаг – внесение изменений в действующее законодательство, дальше разработка электронной системы и перевод нашей работы в электронный формат полностью», - сказал он.

По его словам, структуру архитектурно-градостроительной отрасли приведут в соответствие с лучшими развитыми структурами, действующими в мире. В частности, создадут три центральных органа государственной власти: государственная сервисная служба, которая будет выполнять регистрационные функции, государственное агентство техрегулирования и государственная инспекция градостроительства, которая в себе оставит функцию надзора и контроля за строительством.

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В Украине могут ликвидировать ГАСИ...

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о готовности ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) в том виде, в котором она существует сейчас.

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По его словам, каждая инвестированная в строительство гривна - это дополнительные 6 гривен в смежные отрасли.

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Алексей Панин считает, что непорядочные люди есть и среди русских, и среди украинцев, и с..... Известный российский актер Алексей Панин, который на днях оказался в центре скандала, связанного с дорожно-транспортным происшествием в Алуште, сделал очень интересное заявление, которое сегодня приводят средства массовой информации со ссылкой на «Крым.Комментарии». Актер, комментируя ДТП в Алуште и последовавшие заявления с его стороны, в которых он, как писали в СМИ, оскорбил местного жителя, считает, что «эта ситуация не стоит выеденного яйца!». По мнению Алексея Панина, все «раздули журналисты», а с его стороны никаких громких заявлений по поводу татар не было.Алексей Панин считает, что непорядочные люди есть и среди русских, и среди украинцев, и с..... Читать новость...

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