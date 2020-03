Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины будет ликвидирована. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Скажу сейчас три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес Украины: Мы ликвидируем ГАСИ. Процесс получения государственных услуг будет прозрачным, удобным и с минимальным воздействием чиновников на принятие таких решений», - отметил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь рассказал о дальнейших шагах.

«Я начну с презентации реформы градостроительства. Это первый шаг – ликвидация ГАСИ. По нашему мнению и по мнению всех участников рынка, – это коррупционный клещ, который просто забирал оборотные средства. Мы несколько раз встречалась с застройщиками, инвесторами, их пожелания учтены в данных презентациях. Следующий шаг – внесение изменений в действующее законодательство, дальше разработка электронной системы и перевод нашей работы в электронный формат полностью», - сказал он.

По его словам, структуру архитектурно-градостроительной отрасли приведут в соответствие с лучшими развитыми структурами, действующими в мире. В частности, создадут три центральных органа государственной власти: государственная сервисная служба, которая будет выполнять регистрационные функции, государственное агентство техрегулирования и государственная инспекция градостроительства, которая в себе оставит функцию надзора и контроля за строительством.

