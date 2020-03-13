Новость АПЛ и еврокубки приостановили из-за коронавируса Добавлено: 2020-03-13 13:17:06 Корреспондент: Алексей Свидров

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«В свете распространения коронавируса COVID-19 в Европе и соответствующих решений правительств разных стран, все еврокубковые матчи под эгидой УЕФА, запланированные на следующую неделю, перенесены», - говорится в сообщении.

Жеребьевка четвертьфиналов турниров, запланированная на 20 марта, также перенесена.

Также журналист «Би-Би-Си» Дэн Роэн заявил, что Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.

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Накануне руководство испанской Ла Лиги приняло решение и приостановке чемпионата страны по футболу.

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Напомним, что «Милан» проиграл «Удинезе» со счетом 1:2.

Кака отметил, что задачей «Милана» было попадание в финал Кубка Италии. Сейчас команда разочарована поражением от «Удинезе».

«Тут мало что можно сказать, но много что нужно сделать. Давайте честно, сейчас "Милан" очень далек от того, чтобы попасть в еврокубки», - заявил бразильский хавбек.

По мнению Кака, «Милану&raqu..... Полузащитник итальянского «Милана» Кака прокомментировал игру своей команды. В частности, бразилец поделился своим мнением после поражения «Россонери» в Кубке Италии от «Удинезе», передает ресурс sports.ru.Напомним, что «Милан» проиграл «Удинезе» со счетом 1:2.Кака отметил, что задачей «Милана» было попадание в финал Кубка Италии. Сейчас команда разочарована поражением от «Удинезе».«Тут мало что можно сказать, но много что нужно сделать. Давайте честно, сейчас "Милан" очень далек от того, чтобы попасть в», - заявил бразильский хавбек.По мнению Кака, «Милану&raqu..... Читать новость...

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«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий и закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем делать разрыв учебных процессов, чтобы уменьшить массовые скопления людей, потому что все мы знаем, что вирус передается воздушно-к..... Украина будет вынуждена ввести эпидемиологические мероприятия в связи с распространениемCovid-2019. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Украинская правда».«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий и закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия.Будем делать разрыв учебных процессов, чтобы уменьшить массовые скопления людей, потому что все мы знаем, что вирус передается воздушно-к..... Читать новость...

СНБО проведет заседание из-за коронавируса...

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года. Об этом сообщает Reuters.

«Первая вакцина (от коронавируса нового типа) может быть готова через 18 месяцев, поэтому сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять вирусу», - отметил он.

Ранее во вторник ВОЗ дала официальное название коронавирусу - COVID-2019, где CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

ЧИТАЙТЕ: Минздрав Украины усили..... Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины отмогут быть готовы через полтора года. Об этом сообщает Reuters.«Первая вакцина (отнового типа) может быть готова через 18 месяцев, поэтому сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять вирусу», - отметил он.Ранее во вторник ВОЗ дала официальное название коронавирусу - COVID-2019, где CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.Вспышка нового вида(2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.ЧИТАЙТЕ: Минздрав Украины усили..... Читать новость...

Совет ЕС призвал страны к сотрудничеству из-за коронавируса...

Совет Европейского союза призвал государства к сотрудничеству в связи с распространением нового типа коронавируса.

«В заключениях Совета ЕС приветствуется эффективное реагирование ЕС на вызовы, возникающие в связи со вспышкой нового коронавируса, и содержится настоятельный призыв к государствам-членам принять необходимые меры для укрепления их сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также в Совете ЕС призвали Еврокомиссию упростить доступ указанным странам к средствам индивидуальной защиты и оценить последствия глобальных угроз здоровью для того, чтобы обеспечить доступность лекарств в Евросоюзе.

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Напомн..... Совет Европейского союза призвал государства к сотрудничеству в связи с распространением нового типа«В заключениях Совета ЕС приветствуется эффективное реагирование ЕС на вызовы, возникающие в связи со вспышкой нового, и содержится настоятельный призыв к государствам-членам принять необходимые меры для укрепления их сотрудничества», - говорится в сообщении.Также в Совете ЕС призвали Еврокомиссию упростить доступ указанным странам к средствам индивидуальной защиты и оценить последствия глобальных угроз здоровью для того, чтобы обеспечить доступность лекарств в Евросоюзе.ЧИТАЙТЕ: Названа дата эвакуации украинцев из УханяНапомн..... Читать новость...

СНБО провел совещание из-за распространения коронавируса...

В Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV). Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По результатам совещания, Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса.

Минздрав должен распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации.

Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекоменда..... В Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили ситуацию вокруг распространения нового(2019-n-CoV). Об этом сообщает пресс-служба СНБО.По результатам совещания, Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространениюМинздрав должен распространить рекомендации о признаках вируса, мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья должен усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации.Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекоменда..... Читать новость...

Украина готова к угрозе коронавируса, - Гончарук...

Украина подготовилась к угрозе попадания в страну нового коронавируса (2019-nCoV). Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты», - отметил он.

Гончарук подчеркнул, что пока ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось.

«Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов − минимум по две оснащенные бригады в ..... Украина подготовилась к угрозе попадания в страну нового(2019-nCoV). Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.«Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты», - отметил он.Гончарук подчеркнул, что пока ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось.«Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов − минимум по две оснащенные бригады в ..... Читать новость...

В Украине создали оперативный штаб из-за коронавируса...

Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания коронавируса (nCoV) на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».

«Сегодня мы отреагировали на ту информацию, которая распространяется в мире об эпидемии коронавируса. Мы приняли решение о четком плане действий, что должно быть сделано, уже создан оперативный штаб на уровне министерства здравоохранения под руководством министра», - отметил он.

По его словам, правительство в последние несколько дней активно коммуницирует со Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы иметь всю информацию, понимать и контролировать..... Кабинет министров утвердил четкий план действий по предотвращению попадания(nCoV) на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает «Укринформ».«Сегодня мы отреагировали на ту информацию, которая распространяется в мире об эпидемии. Мы приняли решение о четком плане действий, что должно быть сделано, уже создан оперативный штаб на уровне министерства здравоохранения под руководством министра», - отметил он.По его словам, правительство в последние несколько дней активно коммуницирует со Всемирной организацией здравоохранения для того, чтобы иметь всю информацию, понимать и контролировать..... Читать новость...