Новость Хэнкс обратился к поклонникам Добавлено: 2020-03-13 14:29:26 Корреспондент: Алексей Свидров

Заразившийся коронавирусом американский актер Том Хэнкс обратился к поклонникам.

«Привет, ребята. Я и Рита хотим поблагодарить всех, кто так хорошо заботится о нас в Австралии. У нас обнаружили COVID-19, поэтому мы изолированы, чтобы не передать его кому-то еще. Есть люди, для которых это может обернуться очень серьезной болезнью. Мы же живем одним днем, ведь есть вещи, через которые мы можем пройти, следуя советам специалистов и заботясь о себе, верно? Помните, несмотря ни на что, в бейсболе не плачут», - написал он в Twitter.

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Напомним, американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии.

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Том Хэнкс рвется в супергерои...



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Том Хэнкс дебютирует на Бродвее...



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Насколько известно, Хэнкса можно будет увидеть на сцене Бродвея, начиная с 1 апреля.

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