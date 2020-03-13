Новость Венецианская комиссия поддержала отмену судебной реформы в Украине Добавлено: 2020-03-13 15:02:04 Корреспондент: Алексей Свидров

Венецианская комиссия положительно оценила решение Конституционного суда Украины об отмене судебной реформы в государстве. Об этом сообщает «Укринформ».

«Я приветствую решение Конституционного суда Украины от 11 марта, которое декларирует неконституционность изменений в закон о судопроизводстве и статусе судей», - заявил глава Венецианской комиссии Джованни Букиккио.

Конституционный суд Украины 11 марта обнародовал решение по делу по представлению Верховного суда о судоустройстве и статусе судей.

В частности, речь идет о решении № 4-р/2020 по делу о конституционном представлении Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года №1402-VIII, "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" к некоторым законам Украины относительно деятельности органов судейского управления "от 16 октября 2019 года №193-IX, "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 года №1798-VIII".

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Венецианская комиссия поможет Украине в проведении реформ, -...

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По его словам, глава Венецианской комиссии также выступил за приостановление действия люстрационного закона, который критиковали эксперты, но все же принял позицию Украины.

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