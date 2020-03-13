Новость Украина закрывает границы для иностранцев Добавлено: 2020-03-13 15:31:42 Корреспондент: Алексей Свидров

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели. Об этом объявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Решение вступит в силу через 48 часов.

«Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение», - отметил он.

При этом украинцев будут впускать в страну, но призывают не ездить за границу.

«Все граждане Украины за границей смогут вернуться, но те страны, в которых коронавирус, они будут проходить определенные процедуры обсервацию. За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, все их будут проходить», - добавил Данилов.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 март 2020 года в столице вводится карантин. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий.

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