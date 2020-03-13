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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины 2019/2020

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Добавлено:2020-03-13 16:00:59
Корреспондент:Алексей Свидров

  Сегодня, 13 марта 2020 года, в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины сезона 2019/2020 годов.

 На этой стадии турнира нас ждут следующие пары:

 «Мариуполь» - «Ворскла»

 «Минай» - «Динамо» Киев

 Базовая дата проведения полуфиналов Кубка Украины – 15 апреля 2020 года.

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Напомним, действующий обладатель Кубка Украины – донецкий «Шахтер» – проиграл в рамках 1/8 турнира киевскому «Динамо».

 
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«Динамо» (Киев) - «Шахтер» (Донецк)
«Александрия» - «Заря» (Луганск)
«Николаев» - «Десна» (Чернигов)
«Минай» (Ужгород) - «Львов»
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 «Ворскла» - «Черноморец»
 «Шахтер» - «Олимпик»
 «Десна» - «Заря»
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 «Горняк» – «Львов»
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"Полтава" — "Зирка"
"Жемчужина" — "Карпаты"
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"Нива" — "Николаев"
"Мир" — "Верес"
"Нафтовик-Укрнафта" — "Черноморец"
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Сама жеребьевка начнется в 11:00.
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По результатам жеребьевки пары первого этапа выглядят следующим образом:

«Оболонь-Бровар» (Киев, Д3) — «Горняк» (Кривой Рог, Д2)

«Еднисть» (Плиски, А) — ФК «Тернополь» (Д2)

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Все пары 1/8 финала Кубка Украины:
"Заря" (Луганск) - "Шахтёр" (Донецк)
"Александрия" - "Динамо" (Киев)
"Ворскла" (Полтава) - "Олимпик" (Донецк)
"Днепр-1" - "Черноморец" (Одесса)
"Львов" - "Сталь" (Каменское)
"Таврия-Симферополь" - "Мариуполь"
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Десна" (Чернигов)
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