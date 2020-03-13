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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины 2019/2020
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|Добавлено:
|2020-03-13 16:00:59
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Сегодня, 13 марта 2020 года, в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины сезона 2019/2020 годов.
На этой стадии турнира нас ждут следующие пары:
«Мариуполь» - «Ворскла»
«Минай» - «Динамо» Киев
Базовая дата проведения полуфиналов Кубка Украины – 15 апреля 2020 года.
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Напомним, действующий обладатель Кубка Украины – донецкий «Шахтер» – проиграл в рамках 1/8 турнира киевскому «Динамо».
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В Доме футбола состоялась жеребьевка
1/8 финала Кубка Украины
.
Отметим, что уже на этой стадии турнира украинских болельщиков ждет классическое противостояние киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера.
Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины
:
«Динамо» (Киев) - «Шахтер» (Донецк)
«Александрия» - «Заря» (Луганск)
«Николаев» - «Десна» (Чернигов)
«Минай» (Ужгород) - «Львов»
«Мариуполь» - «Олимпик» (Донецк)
«Колос» (Коваливка) - «Ворскла» (Полтава)
«Альянс» (Липова Долина) - «Горняк-Спорт»..... Читать новость...
Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины по футболу...
В Доме футбола прошла жеребьевка
1/8 Кубка Украины
2018/2019
годов.
Результаты:
«Минай» - «Динамо»
«Калуш» - СК «Днепр-1»
«Ворскла» - «Черноморец»
«Шахтер» - «Олимпик»
«Десна» - «Заря»
«Ингулец» - «Мариуполь»
«Горняк» – «Львов»
«Черкащина-Академия» – «Карпаты»
Базовая дата проведения матчей этой стадии 31 октября.
Напомним, что прошлым обладателем Кубка Украины
стал донецкий «Шахтер», который в финально..... Читать новость...
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины...Состоялась жеребьевка
1/16 финала Кубка Украины
. Напомним, что на этой стадии Премьер-лига будет представлена шестью клубами.
По результатам жеребьевки образовались следующие пары:
"Реал Фарма" — "Оболонь-Бровар"
"Полтава" — "Зирка"
"Жемчужина" — "Карпаты"
"Черкасский Днепр" — "Сталь"
"Нива" — "Николаев"
"Мир" — "Верес"
"Нафтовик-Укрнафта" — "Черноморец"
"Десна" — "Арсенал-Киев
"Волынь" — "Олимпик"
"Ильичевец" — "Тернополь"
Базов..... Читать новость...
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу...
Сегодня, 23 сентября 2016 года, состоялась жеребьевка
1/8 финала Кубка Украины
по футболу. Она проходила без «сеяных» и «несеяных» команд. Стоит отметить, что с этой стадии турнира стартуют лидеры высшего дивизиона.
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Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
:
«Шахтер» — «Александрия»
«Ильичевец» — «Сталь»
«Динамо» — «Заря»
«Николаев» — «Оболонь-Бровар»
«Десна» — «Днепр»
«Верес» — «Ворскла&r..... Читать новость...
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу 20...
В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка
клубного чемпионата мира по футболу 2019
года.
В первом туре сыграют катарский «Аль-Садд» (АФК, победитель Старс-лиги 2018/2019
) и «Иеген Спорт» из Новой Каледонии (ОФК, победитель Лиги чемпионов ОФК 2019
). Победитель этой пары сразится в четвертьфинале с мексиканским «Монтерреем» (КОНКАКАФ, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2019
).
Во втором четвертьфинальном матче встретятся тунисский «Эсперанс» (КАФ, победитель Лиги чемпионов КАФ 2018/2019
) и победитель азиатской Лиги чемпионов, который станет известен в ноябре.
В первом полуфинале клубного чемпионата мира победитель Лиги..... Читать новость...
Кубок Украины. Жеребьевка полуфинала пройдет 9 апреля...
Жеребьевка полуфинала Кубка Украины
состоится в ближайший четверг, о чем сегодня сообщает официальный сайт УПЛ.
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. Ответные матчи 1/4 финала состоятся 8 апреля
«Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 9 апреля», - гласит заявление на сайте.
Стоит отметить, что при жеребьевке будет применен «принцип рейтинговости»
«Команды будут поделены на «сеянные» и «несеянные», судя по их текущему турнирному положению в чемпионате страны», - сообщают в УПЛ.
Напомним, что на этой стадии, как и на стадии четвертьфинала, команды между собой сыграют два матча - дома и в гостях.
Сама жеребьевка
начнется в 11:00.
К слову..... Читать новость...
Кубок Украины. Состоялась жеребьевка первого этапа турнира...
Сегодня в ПФЛ назвали пары первого этапа Кубка Украины
сезона 2014/2015.
В связи с тем, что в Украине наблюдается уменьшение количества профессиональных клубов, на первом этапе розыгрыша Кубка
wild card получили представители Первой лиги. Также сообщается, что к клубам второй лиги и двум любительским коллективам присоединились только четверо новичков второго по уровню чемпионата страны.
По результатам жеребьевки пары первого этапа выглядят следующим образом:
«Оболонь-Бровар» (Киев, Д3) — «Горняк» (Кривой Рог, Д2)
«Еднисть» (Плиски, А) — ФК «Тернополь» (Д2)
«Чайка» (Киево-Святошинский район, А) — ..... Читать новость...
Анонс и прогноз матчей полуфинала Кубка Украины 2016/2017...
Сегодня, 26 апреля 2017 года, состоятся матчи полуфинала Кубка Украины
по футболу 2016/2017 «Николаев»-«Динамо» и «Шахтер»-«Днепр».
«Шахтер»-«Днепр»
Донецкий клуб на сегодняшний день явно сильнее своего соперника. Ни у кого не возникает сомнений, что именно «Шахтер» пройдет в финал Кубка Украины
. В то же время у «Днепра» будет очень сильная мотивация, ведь клуб находится в нижней части таблицы в национальном чемпионате. Из-за таких результатов клуб может понизиться в классе, если вообще по окончанию сезона он не будет ликвидирован. Поэтому Кубок Украины
единственный шанс для п..... Читать новость...
Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины...
27 сентября в Киеве прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины
. Донецкий "Шахтер" по воле жребия сыграет с луганской "Зарей", а киевское "Динамо" поспорит за выход в четвертьфинал с "Александрией".
Все пары 1/8 финала Кубка Украины
:
"Заря" (Луганск) - "Шахтёр" (Донецк)
"Александрия" - "Динамо" (Киев)
"Ворскла" (Полтава) - "Олимпик" (Донецк)
"Днепр-1" - "Черноморец" (Одесса)
"Львов" - "Сталь" (Каменское)
"Таврия-Симферополь" - "Мариуполь"
"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Десна" (Чернигов)
"Арсен..... Читать новость...