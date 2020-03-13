Новость Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины 2019/2020 Добавлено: 2020-03-13 16:00:59 Корреспондент: Алексей Свидров

Сегодня, 13 марта 2020 года, в Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины сезона 2019/2020 годов.

На этой стадии турнира нас ждут следующие пары:

«Мариуполь» - «Ворскла»

«Минай» - «Динамо» Киев

Базовая дата проведения полуфиналов Кубка Украины – 15 апреля 2020 года.

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Напомним, действующий обладатель Кубка Украины – донецкий «Шахтер» – проиграл в рамках 1/8 турнира киевскому «Динамо».

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Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины по футболу...

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.

Отметим, что уже на этой стадии турнира украинских болельщиков ждет классическое противостояние киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера.

Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины:

«Динамо» (Киев) - «Шахтер» (Донецк)

«Александрия» - «Заря» (Луганск)

«Николаев» - «Десна» (Чернигов)

«Минай» (Ужгород) - «Львов»

«Мариуполь» - «Олимпик» (Донецк)

«Колос» (Коваливка) - «Ворскла» (Полтава)

«Альянс» (Липова Долина) - «Горняк-Спорт»..... В Доме футбола состоялась1/8 финалаОтметим, что уже на этой стадии турнира украинских болельщиков ждет классическое противостояние киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера.Результаты жеребьевки 1/8«Динамо» (Киев) - «Шахтер» (Донецк)«Александрия» - «Заря» (Луганск)«Николаев» - «Десна» (Чернигов)«Минай» (Ужгород) - «Львов»«Мариуполь» - «Олимпик» (Донецк)«Колос» (Коваливка) - «Ворскла» (Полтава)«Альянс» (Липова Долина) - «Горняк-Спорт»..... Читать новость...

Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины по футболу...

В Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 Кубка Украины 2018/2019 годов.

Результаты:

«Минай» - «Динамо»

«Калуш» - СК «Днепр-1»

«Ворскла» - «Черноморец»

«Шахтер» - «Олимпик»

«Десна» - «Заря»

«Ингулец» - «Мариуполь»

«Горняк» – «Львов»

«Черкащина-Академия» – «Карпаты»

Базовая дата проведения матчей этой стадии 31 октября.

Напомним, что прошлым обладателем Кубка Украины стал донецкий «Шахтер», который в финально..... В Доме футбола прошла1/82018/годов.Результаты:«Минай» - «Динамо»«Калуш» - СК «Днепр-1»«Ворскла» - «Черноморец»«Шахтер» - «Олимпик»«Десна» - «Заря»«Ингулец» - «Мариуполь»«Горняк» – «Львов»«Черкащина-Академия» – «Карпаты»Базовая дата проведения матчей этой стадии 31 октября.Напомним, что прошлым обладателемстал донецкий «Шахтер», который в финально..... Читать новость...

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу...



Сегодня, 23 сентября 2016 года, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Она проходила без «сеяных» и «несеяных» команд. Стоит отметить, что с этой стадии турнира стартуют лидеры высшего дивизиона.

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Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины:

«Шахтер» — «Александрия»

«Ильичевец» — «Сталь»

«Динамо» — «Заря»

«Николаев» — «Оболонь-Бровар»

«Десна» — «Днепр»

«Верес» — «Ворскла&r..... Сегодня, 23 сентября 2016 года, состоялась1/8 финалапо футболу. Она проходила без «сеяных» и «несеяных» команд. Стоит отметить, что с этой стадии турнира стартуют лидеры высшего дивизиона.ЧИТАЙТЕ: Обзор матчей 8-го тура УПЛ 2016/2017Результаты жеребьевки 1/8 финала«Шахтер» — «Александрия»«Ильичевец» — «Сталь»«Динамо» — «Заря»«Николаев» — «Оболонь-Бровар»«Десна» — «Днепр»«Верес» — «Ворскла&r..... Читать новость...

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу 20...

В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу 2019 года.

В первом туре сыграют катарский «Аль-Садд» (АФК, победитель Старс-лиги 2018/2019) и «Иеген Спорт» из Новой Каледонии (ОФК, победитель Лиги чемпионов ОФК 2019). Победитель этой пары сразится в четвертьфинале с мексиканским «Монтерреем» (КОНКАКАФ, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2019).

Во втором четвертьфинальном матче встретятся тунисский «Эсперанс» (КАФ, победитель Лиги чемпионов КАФ 2018/2019) и победитель азиатской Лиги чемпионов, который станет известен в ноябре.

В первом полуфинале клубного чемпионата мира победитель Лиги..... В швейцарском Цюрихе состояласьклубного чемпионата мира по футболугода.В первом туре сыграют катарский «Аль-Садд» (АФК, победитель Старс-лиги 2018/) и «Иеген Спорт» из Новой Каледонии (ОФК, победитель Лиги чемпионов ОФК). Победитель этой пары сразится в четвертьфинале с мексиканским «Монтерреем» (КОНКАКАФ, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ).Во втором четвертьфинальном матче встретятся тунисский «Эсперанс» (КАФ, победитель Лиги чемпионов КАФ 2018/) и победитель азиатской Лиги чемпионов, который станет известен в ноябре.В первом полуфинале клубного чемпионата мира победитель Лиги..... Читать новость...

Кубок Украины. Жеребьевка полуфинала пройдет 9 апреля...

Жеребьевка полуфинала Кубка Украины состоится в ближайший четверг, о чем сегодня сообщает официальный сайт УПЛ.

Читайте: Кубок Украины. Ответные матчи 1/4 финала состоятся 8 апреля

«Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 9 апреля», - гласит заявление на сайте.

Стоит отметить, что при жеребьевке будет применен «принцип рейтинговости»

«Команды будут поделены на «сеянные» и «несеянные», судя по их текущему турнирному положению в чемпионате страны», - сообщают в УПЛ.

Напомним, что на этой стадии, как и на стадии четвертьфинала, команды между собой сыграют два матча - дома и в гостях.

Сама жеребьевка начнется в 11:00.

К слову..... Жеребьевкасостоится в ближайший четверг, о чем сегодня сообщает официальный сайт УПЛ.Читайте: Кубок. Ответные матчи 1/4 финала состоятся 8 апреля«Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 9 апреля», - гласит заявление на сайте.Стоит отметить, что при жеребьевке будет применен «принцип рейтинговости»«Команды будут поделены на «сеянные» и «несеянные», судя по их текущему турнирному положению в чемпионате страны», - сообщают в УПЛ.Напомним, что на этой стадии, как и на стадии четвертьфинала, команды между собой сыграют два матча - дома и в гостях.Саманачнется в 11:00.К слову..... Читать новость...

Кубок Украины. Состоялась жеребьевка первого этапа турнира...



Сегодня в ПФЛ назвали пары первого этапа Кубка Украины сезона 2014/2015.

В связи с тем, что в Украине наблюдается уменьшение количества профессиональных клубов, на первом этапе розыгрыша Кубка wild card получили представители Первой лиги. Также сообщается, что к клубам второй лиги и двум любительским коллективам присоединились только четверо новичков второго по уровню чемпионата страны.

По результатам жеребьевки пары первого этапа выглядят следующим образом:



«Оболонь-Бровар» (Киев, Д3) — «Горняк» (Кривой Рог, Д2)



«Еднисть» (Плиски, А) — ФК «Тернополь» (Д2)



«Чайка» (Киево-Святошинский район, А) — ..... Сегодня в ПФЛ назвали пары первого этапасезона 2014/2015.В связи с тем, что в Украине наблюдается уменьшение количества профессиональных клубов, на первом этапе розыгрышаwild card получили представители Первой лиги. Также сообщается, что к клубам второй лиги и двум любительским коллективам присоединились только четверо новичков второго по уровню чемпионата страны.По результатам жеребьевки пары первого этапа выглядят следующим образом:«Оболонь-Бровар» (Киев, Д3) — «Горняк» (Кривой Рог, Д2)«Еднисть» (Плиски, А) — ФК «Тернополь» (Д2)«Чайка» (Киево-Святошинский район, А) — ..... Читать новость...

Анонс и прогноз матчей полуфинала Кубка Украины 2016/2017...

Сегодня, 26 апреля 2017 года, состоятся матчи полуфинала Кубка Украины по футболу 2016/2017 «Николаев»-«Динамо» и «Шахтер»-«Днепр».

«Шахтер»-«Днепр»

Донецкий клуб на сегодняшний день явно сильнее своего соперника. Ни у кого не возникает сомнений, что именно «Шахтер» пройдет в финал Кубка Украины. В то же время у «Днепра» будет очень сильная мотивация, ведь клуб находится в нижней части таблицы в национальном чемпионате. Из-за таких результатов клуб может понизиться в классе, если вообще по окончанию сезона он не будет ликвидирован. Поэтому Кубок Украины единственный шанс для п..... Сегодня, 26 апреля 2017 года, состоятся матчипо футболу 2016/2017 «Николаев»-«Динамо» и «Шахтер»-«Днепр».«Шахтер»-«Днепр»Донецкий клуб на сегодняшний день явно сильнее своего соперника. Ни у кого не возникает сомнений, что именно «Шахтер» пройдет в финал. В то же время у «Днепра» будет очень сильная мотивация, ведь клуб находится в нижней части таблицы в национальном чемпионате. Из-за таких результатов клуб может понизиться в классе, если вообще по окончанию сезона он не будет ликвидирован. Поэтому Кубокединственный шанс для п..... Читать новость...