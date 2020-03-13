Новость В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса Добавлено: 2020-03-13 16:32:07 Корреспондент: Алексей Свидров

В Радомышле Житомирской области скончалась госпитализированная с коронавирусом женщина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным», - говорится в сообщении.

Сейчас под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми погибшая проживала, и лица, с которыми она контактировала.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.

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