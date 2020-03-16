Новость В Нацбанке Украины заявили о готовности банковской системы к возможным кризисным явлениям Добавлено: 2020-03-16 11:31:43 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что экономически страна лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы. Об этом сообщает «Радио НВ».

«Экономически Украина гораздо лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы - во время 2014 года или 2008 года. Запас прочности экономики значительно лучше, у нас стабильная, ликвидная, хорошо капитализированная банковская система, у нас работает система плавающего курсообразования, у нас не накапливаются значительные дисбалансы, инфляция у нас значительно снижается», - отметил он.

Также Чурий выразил надежду на подписание программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Если эта программа будет подписана, мы будем под зонтиком международных финансовых учреждений и сможем более уверенно пройти кризис», - добавил он.

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Напомним, банковская система Украины во время карантина будет работать в обычном режиме.

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