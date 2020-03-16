Новость Кличко заявил о дополнительных ограничениях в Киеве из-за коронавируса Добавлено: 2020-03-16 12:25:18 Корреспондент: Алексей Свидров

Столичные власти усиливают ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Виталий Кличко.

«Столица продолжает принимать меры по предотвращению ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные меры в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение по столице и Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса Covid-19 на территории столицы», - отметил он.

С 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Не будут работать учреждения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды. Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Будут работать АЗС, банки и банкоматы. Временно приостанавливается и работа спортивных комплексов и залов, учреждений бытового обслуживания населения, СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и т.д., а также развлекательных заведений, дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 март 2020 года в столице вводится карантин. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий.

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