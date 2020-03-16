Новость В США проведут клинические испытания вакцины от коронавируса Добавлено: 2020-03-16 13:01:13 Корреспондент: Алексей Свидров

В Соединенных Штатах Америки первый человек получит экспериментальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщает AP.

«Первый участник клинических испытаний вакцины против нового коронавируса получит экспериментальную дозу в этот понедельник. Национальный институт здоровья финансирует это испытание, которое будет проводиться в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтле», - говорится в сообщении.

Однако для полной проверки вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующаяся в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

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Клинические тесты вакцины от Эболы приостановлены из-за побо...

В Швейцарии приостановили клинические тесты вакцины от лихорадки Эбола. Как передает ВВС Украина, клинические испытания вакцины от лихорадки Эбола были приостановлены после того, как некоторые пациенты пожаловались на боль в руках и ногах.

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ВОЗ назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса...

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы через полтора года. Об этом сообщает Reuters.

«Первая вакцина (от коронавируса нового типа) может быть готова через 18 месяцев, поэтому сегодня нам нужно использовать все средства, чтобы противостоять вирусу», - отметил он.

Ранее во вторник ВОЗ дала официальное название коронавирусу - COVID-2019, где CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

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В Либерии начались испытания вакцины от Эболы ...

Первое крупномасштабное тестирование вакцин от лихорадки Эбола начинается с понедельника в Либерии. Вакцины были доставлены в страну в условиях строгой секретности, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как ожидается, в испытаниях вакцин производства компаний GSK и Merck примут участие около 30 000 добровольцев. В прошлом году от крупнейшей в истории вспышки лихорадки Эбола умерли около 9000 человек. Большинство умерших проживали в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.

Между тем, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что эпидемия Эбола близится к завершению.

Источник: УНН..... Первое крупномасштабное тестирование вакцин от лихорадки Эбола начинается с понедельника в Либерии. Вакцины были доставлены в страну в условиях строгой секретности, передает УНН со ссылкой на ВВС.Как ожидается, вх вакцин производства компаний GSK и Merck примут участие около 30 000 добровольцев. В прошлом году от крупнейшей в истории вспышки лихорадки Эбола умерли около 9000 человек. Большинство умерших проживали в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.Между тем, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что эпидемия Эбола близится к завершению.Источник: УНН..... Читать новость...

В Оксфорде ученые проводят испытания вакцины против вируса Э...

Ученые Оксфордского университета приступили к испытаниям экспериментальной вакцины против лихорадки, вызванной вирусом Эбола. Информация об этом вчера была опубликована европейскими изданиями.

В испытаниях принимают участие 72 волонтера, возраст которых от 18 до 50 лет.

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«Мы надеемся, что все участники будут иммунизированы в течение одного месяца», - рассказал о планах доктор Мэтью Снейп, представляющий Отдел по вакцинам в Оксфорде.

«Основная цель такого эксперимента - понять, насколько разработанная вакцина безопасна», - объясняет специалист. Спустя один-два месяца после экспериментальной вакцинации волонтеры получат..... Ученые Оксфордского университета приступили км экспериментальнойпротив лихорадки, вызванной вирусом Эбола. Информация об этом вчера была опубликована европейскими изданиями.х принимают участие 72 волонтера, возраст которых от 18 до 50 лет.Читайте: Жертвами Эболы уже стали 8153 человека«Мы надеемся, что все участники будут иммунизированы в течение одного месяца», - рассказал о планах доктор Мэтью Снейп, представляющий Отдел по вакцинам в Оксфорде.«Основная цель такого эксперимента - понять, насколько разработанная вакцина безопасна», - объясняет специалист. Спустя один-два месяца после экспериментальной вакцинации волонтеры получат..... Читать новость...

В США сегодня начнутся испытания на людях канадской вакцины ...



Министр здравоохранения Канады Рона Эмброуз сообщила, что в США в понедельник, 13 октября начнут проводить первые испытания на людях канадской вакцины против болезни, вызванной вирусом Эбола.

"У нас есть хорошие и очень обнадеживающие новости по борьбе с лихорадкой Эбола", - сказала она в специальном заявлении. Канадский министр уточнила, что клинические испытания вакцины, которая была разработана канадскими эпидемиологами, будут проходить в одном из медицинских центров американского штата Мэрилэнд.

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Эмброз также добавила, что вакцина показала "100-процентный результат при испытании на животных".

Напомним, по данным Всемир..... Министр здравоохранения Канады Рона Эмброуз сообщила, что вв понедельник, 13 октября начнут проводить первыена людях канадскойпротив болезни, вызванной вирусом Эбола."У нас есть хорошие и очень обнадеживающие новости по борьбе с лихорадкой Эбола", - сказала она в специальном заявлении. Канадский министр уточнила, что, которая была разработана канадскими эпидемиологами, будут проходить в одном из медицинских центров американского штата Мэрилэнд.Читайте: Лихорадка Эбола выявлена в КанадеЭмброз также добавила, что вакцина показала "100-процентный результат при испытании на животных".Напомним, по данным Всемир..... Читать новость...

Украина и РФ проведут совместные испытания самолета АН-70...



Совместные испытания российско-украинского военно-транспортного самолета Ан-70 пройдут в 2012 году, сообщил министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

"Продолжается работа по организации серийного производства военно-транспортного самолета Ан-70. На 2012 год запланировано проведение совместных испытаний этого самолета", - сказал А.Сердюков журналистам в среду в Москве.

Ранее сообщалось, что в августе 2009 года Украина и РФ подписали протокол о внесении изменений в "Соглашение между правительством РФ и правительством Украины о дальнейшем сотрудничестве в обеспечении создания, совместного серийного производства и поставок в эксплуатацию оперативно-тактического ..... Совместныероссийско-украинского военно-транспортного самолета Ан-70 пройдут в 2012 году, сообщил министр обороны РФ Анатолий Сердюков."Продолжается работа по организации серийного производства военно-транспортного самолета Ан-70. На 2012 год запланировано проведение совместных испытаний этого самолета", - сказал А.Сердюков журналистам в среду в Москве.Ранее сообщалось, что в августе 2009 года Украина и РФ подписали протокол о внесении изменений в "Соглашение между правительством РФ и правительством Украины о дальнейшем сотрудничестве в обеспечении создания, совместного серийного производства и поставок в эксплуатацию оперативно-тактического ..... Читать новость...

ВСУ проведут испытания новой военной техники для применения ...

ВСУ закупят новую военную технику для применения в АТО

ВСУ проведут сравнительные испытания новой военной техники для определения лучшей по ведению боевых действий в зоне АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер Информационного центра СНБО Владимир Чеповой, передает корреспондент УНН.

"ВСУ проведут испытания БТР 3Е1 и 4Е "Буцефал" с целью избрания лучшего для их применения в зоне АТО. Всего будет закуплено около тысячи единиц техники и также рассматривается вопрос закупки легкобронированных колесных БТР "Дозор Б", - сказал он.

По материалам: УНН..... ВСУ закупят новую военную технику для применения в АТОВСУсравнительныеновой военной техники для определения лучшей по ведению боевых действий в зоне АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер Информационного центра СНБО Владимир Чеповой, передает корреспондент УНН."ВСУБТР 3Е1 и 4Е "Буцефал" с целью избрания лучшего для их применения в зоне АТО. Всего будет закуплено около тысячи единиц техники и также рассматривается вопрос закупки легкобронированных колесных БТР "Дозор Б", - сказал он.По материалам: УНН..... Читать новость...