Новость У первого заболевшего COVID-19 в Украине результат теста отрицательный Добавлено: 2020-03-16 13:31:54 Корреспондент: Алексей Свидров

У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом заявила зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает «Украинская правда».

«Сегодня мы получили первый отрицательный результат от нашего пациента №1, у которого мы имели предварительные результаты положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если он (результат) так же будет отрицательный, мы можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента», - отметила она.

Коронавирус был диагностирован у мужчины, который с женой вернулся из Италии.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитализированная с коронавирусом женщина.

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Секреты блинного теста...

Блины – традиционное Масленичное блюдо. Однако, приготовить по истине вкусные румяные блинчики не всегда удается. Вот несколько секретов приготовления блинного теста, которые помогут в приготовлении вкуснейших блинов.

Мука.

Традиционно для приготовления блинного теста используют пшеничную муку. Из пшеничной муки получаются румяные блины золотистого оттенка. Следует помнить, что перед тем как добавить муку в тесто ее необходимо просеять. Гречневая мука используется как в качестве добавки к пшеничной, так и в качестве основной муки для блинного теста. Блины из гречневой муки имеют приятный ореховый привкус. Помните, что гречневая мука содержит мало клейковины, поэтом..... Блины – традиционное Масленичное блюдо. Однако, приготовить по истине вкусные румяные блинчики не всегда удается. Вот несколько секретов приготовления блинного, которые помогут в приготовлении вкуснейших блинов.Мука.Традиционно для приготовления блинногоиспользуют пшеничную муку. Из пшеничной муки получаются румяные блины золотистого оттенка. Следует помнить, что перед тем как добавить муку в тесто ее необходимо просеять. Гречневая мука используется как в качестве добавки к пшеничной, так и в качестве основной муки для блинного. Блины из гречневой муки имеют приятный ореховый привкус. Помните, что гречневая мука содержит мало клейковины, поэтом..... Читать новость...

Секреты приготовления бисквитного теста...

У каждой хозяйки есть свой коронный рецепт теста. Кто-то любит дрожжевое тесто, а кто-то отдает предпочтение слоеному. Но сегодня мы поговорим, пожалуй, о самом «капризном» тесте – бисквитном. Вот несколько секретов приготовления бисквитного теста.

Главное условие бисквитного теста – правильное соотношение ингредиентов. Для приготовления бисквита средней величины необходимо взять 5 яиц, 200 граммов сахара, 3/4 стакана муки и 1/4 картофельного крахмала и щепотка соли.

Продукты, из которых готовится тесто, и форма, в которой оно будет выпекаться, должны быть одинаковой температуры. Лучше, если они будут холодными.

Яичные белки взбивают отдельно от желтков. Причем же..... У каждой хозяйки есть свой коронный рецепт. Кто-то любит дрожжевое тесто, а кто-то отдает предпочтение слоеному. Но сегодня мы поговорим, пожалуй, о самом «капризном» тесте – бисквитном. Вот несколько секретов приготовления бисквитногоГлавное условие бисквитного– правильное соотношение ингредиентов. Для приготовления бисквита средней величины необходимо взять 5 яиц, 200 граммов сахара, 3/4 стакана муки и 1/4 картофельного крахмала и щепотка соли.Продукты, из которых готовится тесто, и форма, в которой оно будет выпекаться, должны быть одинаковой температуры. Лучше, если они будут холодными.Яичные белки взбивают отдельно от желтков. Причем же..... Читать новость...

Первичный рынок легковых автомобилей в Украине показал худши...



В октябре 2014 года на украинском рынке было зарегистрировано 5 тысяч 891 первичная продажа новых легковых автомобилей. Такие показатели продаж в месяце октябре являются худшими за последние 14 лет. Об этом свидетельствует информация ассоциации автопроизводителей Украины («Укравтопрома»).

По сравнению с октябрем прошлого года спрос на новые автомобили упал примерно в три раза, хотя по сравнению с сентябрем 2014 года спрос вырос на 1,4%.

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Наилучший результат продаж в октябре продемонстрировала японская компания Toyota, которая заняла 12% рынка новых легковых автомобилей в Украине с показателем 704 автомобиля. Вторую поз..... В октябре 2014 года на украинском рынке было зарегистрировано 5 тысяч 891 первичная продажа новых легковых автомобилей. Такие показатели продаж в месяце октябре являются худшими за последние 14 лет. Об этом свидетельствует информация ассоциации автопроизводителей Украины («Укравтопрома»).По сравнению с октябрем прошлого года спрос на новые автомобили упал примерно в три раза, хотя по сравнению с сентябрем 2014 года спрос вырос на 1,4%.Читайте: Автопроизводство вуменьшилось в 13 разНаилучшийпродаж в октябре продемонстрировала японская компания Toyota, которая заняла 12% рынка новых легковых автомобилей вс показателем 704 автомобиля. Вторую поз..... Читать новость...

Создатель «Вконтакте» Павел Дуров рассчитывает на позитивный...



Создатель популярной социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров на фоне происходящих в Украине событий решил рассказать о том, как украинские чиновники требовали взятку у администрации его компании за возврат серверов, которые были изъяты в Киеве летом этого года. По словам Дурова, за это украинские чиновники потребовали 100 тысяч долларов.

При этом он также обратил внимание на то, что за последние полгода официальная причина, по которой были изъяты сервера, несколько раз менялась, но неофициально для возврата серверов, чиновники требовали денег.

По мнению Дурова, помочь в решении этой проблемы его компании может лишь изменение политической ситуации. По этой п..... Создатель популярной социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров на фоне происходящих всобытий решил рассказать о том, как украинские чиновники требовали взятку у администрации его компании за возврат серверов, которые были изъяты в Киеве летом этого года. По словам Дурова, за это украинские чиновники потребовали 100 тысяч долларов.При этом он также обратил внимание на то, что за последние полгода официальная причина, по которой были изъяты сервера, несколько раз менялась, но неофициально для возврата серверов, чиновники требовали денег.По мнению Дурова, помочь в решении этой проблемы его компании может лишь изменение политической ситуации. По этой п..... Читать новость...

Российские СМИ сообщают об исчезновении в Украине журналистк...

По информации российской прессы, в Киеве исчезла корреспондент "Первого канала" Анна Курбатова.

Источники сообщают, что журналистку якобы увезли в неизвестном направлении. Об этом также заявили представители самого телеканала.

"Подтверждаем эту информацию. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ.

Раньше в адрес корреспондента "Первого канала" поступали угрозы, например, после репортажа о Дне независимости Украины, где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей - грустный праздник", - говорится в сообщении телеканала.

ЧИТАЙТЕ: Очередного российского журналиста выдворили из Украины..... По информации российской прессы, в Киеве исчезла корреспондент "Первого канала" Анна Курбатова.Источники сообщают, что журналистку якобы увезли в неизвестном направлении. Об этом также заявили представители самого телеканала."Подтверждаем эту информацию. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ.Раньше в адрес корреспондента "Первого канала" поступали угрозы, например, после репортажа о Дне независимости Украины, где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей - грустный праздник", - говорится в сообщении телеканала.ЧИТАЙТЕ: Очередного российского журналиста выдворили из Украины..... Читать новость...