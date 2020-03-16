Новость Назван лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер строительной области года» Добавлено: 2020-03-16 14:03:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Представлен лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер строительной области года».

Компания «ИнтерГал-Буд». Коммерческий директор - Анна Лаевская

Существующие в настоящее время корпоративные награды: премия IBUILD «девелопер года» 2019; премия European Property Awards 2019 - Девелопер года; №1 в рейтинге застройщиков «Минфин» по количеству введенного в эксплуатацию жилья за 2 полугодие 2018 года; победа в бизнес-конкурсе «Бренд года» 2019.

Самые значительные события Вашей компании в 2019 году: №1 в рейтинге застройщиков «Минфин» по количеству введенного в эксплуатацию жилья.

История создания вашего ЖК? «Интеграл-Буд» - надежная строительная компания, которая работает для людей уже 16 лет. Пройдя стремительный путь развития с 2003 года, мы достигли значительных результатов в сфере строительства жилой и коммерческой недвижимости в Украине.

Что позволило вашему ЖК выйти в лидеры на рынке новостроек? В чем его уникальность? Фишка «Интеграл-Буд» как раз - в разнообразии предложений. Каждый из наших жилых комплексов имеет свои уникальные преимущества, и наши покупатели имеют возможность выбирать жилье «под себя». Например, на территории ЖК «Сырецкие сады» мы высадим собственный фруктовый сад, а у каждого дома будет своя детская площадка. «Нивки Парк» подойдет активным людям с высоким темпом жизни. Комплекс расположен у метро, отдохнуть же от суеты можно в парке, расположенном рядом. Наша особая история - премиальный комплекс Intergal City. Обтекаемые формы, уникальные дизайнерские и архитектурные решения - такого комплекса на рынке нет.

Какие передовые технологии применялись при строительстве ЖК? Или учитывался положительный опыт других стран? «Интеграл-Буд» как крупный украинский застройщик, лидер рынка и неоднократный победитель международных премий является компанией, которая, принимая все лучшее, что делают коллеги на международных рынках, сама диктует тренды и задает направления в Украине с учетом потребностей и вкуса украинский.

Какую инфраструктуру предлагает ЖК для своих жителей? Все жилые комплексы компании «Интеграл-Буд» построены в логике «город в городе». Мы обеспечиваем наших жителей полный спектром всего, что нужно для полноценной жизни и отдыха в середине комплекса. Детские сады, начальные школы, крупные супермаркеты и небольшие магазины, фитнес центры и салоны красоты, аптеки, парикмахерские, поштоматы, разнообразные детские и спортивные площадки, роллердромы и скалодромы.

Почему покупатель выбирает вас? «Интеграл-Буд» - компания с именем и репутацией надежного застройщика на рынке. Компания, которая всегда выполняет свои обязательства перед покупателями и имеет 100% статистику достройки своих объектов. Как результат, за 16 лет работы в домах «Интеграл-Буд» уже более 17 000 семей. Кстати, истории некоторых из них можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/channel/UCf9rjyUqLlwyDiBgdEH5hVg

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Всегда быть на шаг впереди и лучшего за себя вчерашнюю.

Быть сегодня успешным - это ... верить в то, что ты делаешь, быть честной с самой собой.

Благодаря чему ваш бренд получил эту награду (назовите три основных пункта)? Особенность «Интеграл-Буд» - быстрое строительство из качественных материалов. Важная опция, которую «Интеграл-Буд» предложил первым еще несколько лет назад - квартиры с готовым ремонтом. Выгодность этого варианта уже проверена и доказана нашими покупателями - более 50% всех квартир покупаются «под ключ». В таком случае, покупатель экономит около 40%, без учета времени и нервов, которые неизбежны при ремонте, и которые не вернешь.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Обеспечить всех Украинских качественным и комфортным жильем.

Есть ли в планах компании другие проекты в сфере жилищного строительства? «Интеграл-Буд», как лидер рынка, постоянно развивается и ставит перед собой новые вызовы. Сейчас в наших планах строительство и развитие сразу 4 новых проектов.

ЧИТАЙТЕ: Чествование лауреатов 24-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019»

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Степан КОЗИЦКИЙ. Генеральный директор ООО «Захиднадрасервис»

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: компания выиграла конкурс СРП (соглашение о разделе продукции) на угневскую площадь (6 нефтегазовых участков в западной Украине).

Ваша «Формула успеха»: Упорный труд.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Было несколько желаний: столяром, затем врачом, известным футболистом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? «Восстановить западно нефтегазовые эмираты».

Быть сегодня ..... Представлен«Человек года-2019» в«Предприниматель года».Степан КОЗИЦКИЙ. Генеральный директор ООО «Захиднадрасервис»Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: компания выиграла конкурс СРП (соглашение о разделе продукции) на угневскую площадь (6 нефтегазовых участков в западной Украине).Ваша «Формула успеха»: Упорный труд.Кем Вы мечтали стать в детстве? Было несколько желаний: столяром, затем врачом, известным футболистом.Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? «Восстановить западно нефтегазовые эмираты».Быть сегодня ..... Читать новость...

Назван лауреат общенациональной программы «Человек года-2019...

Представлен лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Промышленник года».

Вячеслав ЯВОРСКИЙ. Директор Приватного акционерного общества «Кременчугский завод технического углерода»

Заслуженный работник промышленности Украины

Три главных события 2019 года по Вашей версии:

- рекордно высокий уровень производства и реализации технического углерода за последнее десятилетие;

- награждение нашего предприятия Федерацией работодателей Украины “За экологическую ответственность”;

- признание нашего предприятия, по оценке Национального бизнес-рейтинга, «Лидером года 2019»;

Ваш жизненный девиз: Три вещи никогда ..... Представлен«Человек года-2019» в«Промышленник года».Вячеслав ЯВОРСКИЙ. Директор Приватного акционерного общества «Кременчугский завод технического углерода»Заслуженный работник промышленности УкраиныТри главных события 2019 года по Вашей версии:- рекордно высокий уровень производства и реализации технического углерода за последнее десятилетие;- награждение нашего предприятия Федерацией работодателей Украины “За экологическую ответственность”;- признание нашего предприятия, по оценке Национального бизнес-рейтинга, «Лидером года 2019»;Ваш жизненный девиз: Три вещи никогда ..... Читать новость...

Назван лауреат общенациональной программы «Человек года-2019...

Представлен лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Культурно-искусствоведческий проект года».



Victoria Museum – частный музей исторического костюма и стиля викторианской эпохи

Основательница и куратор – Виктория Лысенко, сертифицированный коуч, автор книг «Ключи к себе» и «Путь к Victoria Museum».

Награды: орден Украинской Православной Церкви преподобной Анастасии Киевской, орден Украинской Православной Церкви святой великомученицы Катерины.

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Год был очень насыщенный, было много выставок, и хочется о..... Представлен«Человек года-2019» в«Культурно-искусствоведческий проект года».Victoria Museum – частный музей исторического костюма и стиля викторианской эпохиОсновательница и куратор – Виктория Лысенко, сертифицированный коуч, автор книг «Ключи к себе» и «Путь к Victoria Museum».Награды: орден Украинской Православной Церкви преподобной Анастасии Киевской, орден Украинской Православной Церкви святой великомученицы Катерины.Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Год был очень насыщенный, было много выставок, и хочется о..... Читать новость...

Лауреат общенациональной программы «Человек года-2017» в ном...

Представлен лауреат общенациональной программы «Человек года-2017» в номинации «Региональный лидер года».

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Олег Синютка. Председатель Львовской областной государственной администрации, Кандидат экономических наук.

Три главных события в 2017 году по Вашей версии:



Ремонт 600 километров дорог на Львовщине;

Открытие более 80 новых производственных мощностей и создание 8000 рабочих мест в регионе;

Открытие самого большого количества школ в Украине – 8.



Ваш жизненный девиз..... Представлен«Человек года-2017» в«Региональный лидер года».ЧИТАЙТЕ: Лауреат«Человек года-2017» в«Лидер ресторанного бизнеса года»Олег Синютка. Председатель Львовской областной государственной администрации, Кандидат экономических наук.Три главных события в 2017 году по Вашей версии:Ремонт 600 километров дорог на Львовщине;Открытие более 80 новых производственных мощностей и создание 8000 рабочих мест в регионе;Открытие самого большого количества школ в Украине – 8.Ваш жизненный девиз..... Читать новость...

Лауреат общенациональной программы «Человек года-2017» в ном...

Представлен лауреат общенациональной программы «Человек года-2017» в номинации «Лидер ресторанного бизнеса года».

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Денис Комаренко. Шеф-Повар гастрокафе «Тарелка»

Награды:



Денис Комаренко трижды входит в список рейтинга от журнала Фокус «25 лучших шеф-поваров Украины» в 2009, 2011 и 2012 году

Награжден званием шеф-эксперт в Ассоциации Шеф-поваров Украины

В 2016г и 2017г отмечен наградой Международным Конгрессом FONTEGRO UKRAINE



Три главных события 2017 года по Вашей в..... Представлен«Человек года-2017» в«Лидер ресторанного бизнеса года».ЧИТАЙТЕ: Лауреаты«Человек года-2017» в«Меценат года»Денис Комаренко. Шеф-Повар гастрокафе «Тарелка»Награды:Денис Комаренко трижды входит в список рейтинга от журнала Фокус «25 лучших шеф-поваров Украины» в 2009, 2011 и 2012 годуНагражден званием шеф-эксперт в Ассоциации Шеф-поваров УкраиныВ 2016г и 2017г отмечен наградой Международным Конгрессом FONTEGRO UKRAINEТри главных события 2017 года по Вашей в..... Читать новость...

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Клиника «Олега Колибабы» (ТОВ «Леомед»). Главный врач, руководитель клиники и совладелец Олег Колибаба.

Существующие на данное время корпоративные награды: Сертификаты, грамоты и благодарности от медицинских Ассоциаций.

Самые значительные достижения Вашей компании в 2017 году: Вывел клинику в ТОП 5 в области пластической хирургии по количеству сделанных операций. За 2017 год мы п..... Представлен«Человек года-2017» в«Лидер малого и среднего бизнеса года».ЧИТАЙТЕ: Лауреаты«Человек года-2017» в«Промышленник года»Клиника «Олега Колибабы» (ТОВ «Леомед»). Главный врач, руководитель клиники и совладелец Олег Колибаба.Существующие на данное время корпоративные награды: Сертификаты, грамоты и благодарности от медицинских Ассоциаций.Самые значительные достижения Вашей компании в 2017 году: Вывел клинику в ТОП 5 впластической хирургии по количеству сделанных операций. За 2017 год мы п..... Читать новость...

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Виталий ГРИНЧУК. Председатель Узинськой городской ОТО Киевской области

Кандидат экономических наук. Среди наград – Почетная грамота Киевской областной государственной администрации, Почетная грамота Киевского обласного совета, Почетная грамота Верховного Совета Украины, военная награда командования войск «Юг», орден Святого Николая (за активное участие в строительстве церкви в с. Мазепинцы Белоцерковского района Киевской области).

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Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер страхового рынка года».

Наталия ПОГОРЕЛОВА. Председатель Правления Акционерное общество «Страховая компания «МЕГА-ГАРАНТ»

В арсенале СК «МЕГА-ГАРАНТ» 23 лицензии, клиенты компании – физические и юридические лица, сотни крупных и средних промышленных и сельхозпредприятий, а также значительное количество представителей малого бизнеса.

Из года в год доверие клиентов к компании растет. Об этом говорит наличие постоянных и стабильное увеличение количества новых клиентов.

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