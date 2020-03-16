Новость Тайсону Фьюри грозит дисквалификация Добавлено: 2020-03-16 14:30:53 Корреспондент: Алексей Свидров

Британскому боксеру Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация за обман антидопинговых органов. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) планирует пересмотреть результаты дела от 2015 года.

Напомним, Фьюри был дисквалифицирован на два года за употребление нандролона, и сам боксер объяснял попадание вещества в организм тем, что употребил в пищу мясо дикого кабана.

Фермер Мартин Кейрфут, который был свидетелем по этому делу, признался, что лжесвидетельствовал по просьбе самого боксера. По его словам, Фьюри пообещал ему 25 тысяч фунтов стерлингов. Промоутер боксера Фрэнк Уоррен назвал слова фермера лживыми.

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Тайсону Фьюри может грозить дисквалификация из-за отказа про...



Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в течение нескольких недель отказывается проходить допинг-тесты, передает УНН со ссылкой на The Daily Mirror.

"В течение последних недель к Фьюри приходили допинг-офицеры, но он в грубой форме послал их, отказываясь сдавать тест. В дальнейшем его представители пытались связаться с Британским антидопинговым агентством (UKAD) для забора допинг-проб, но пока этого так и не произошло ", - сообщает The Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.

В UKAD не стали комментировать эту информацию, а именно британское издание отмечает, что спортсмены..... Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе Тайсонв течение нескольких недель отказывается проходить допинг-тесты, передает УНН со ссылкой на The Daily Mirror."В течение последних недель кприходили допинг-офицеры, но он в грубой форме послал их, отказываясь сдавать тест. В дальнейшем его представители пытались связаться с Британским антидопинговым агентством (UKAD) для забора допинг-проб, но пока этого так и не произошло ", - сообщает The Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.В UKAD не стали комментировать эту информацию, а именно британское издание отмечает, что спортсмены..... Читать новость...

Кличко: "Мне стыдно за то, что я допустил ошибку и проиграл ...

Украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал о том, как он готовится к бою с Тайсоном Фьюри. По словам украинца, он с нетерпением ждет матча-реванша с чемпионом мира IBO/WBA/WBO, который запланирован на 9 июля в Манчестере (Великобритания).

"Мне стыдно за то, что я допустил ошибку и проиграл бой Тайсону Фьюри, потому что он не тот чемпион мира в супертяжелом весе, на которого мне бы хотелось смотреть и испытывать гордость. Его высказывания расстраивают...

Я должен выполнить свою миссию. Вы должны увидеть этот бой, поскольку он не станет повторением первого. Я занимаюсь этим спортом уже 26 лет, я не могу жаловаться на своё здоровье, и я до сих пор способен ..... Украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал о том, как он готовится к бою с Тайсоном. По словам украинца, он с нетерпением ждет матча-реванша с чемпионом мира IBO/WBA/WBO, который запланирован на 9 июля в Манчестере (Великобритания)."Мне стыдно за то, что я допустил ошибку и проиграл бой, потому что он не тот чемпион мира в супертяжелом весе, на которого мне бы хотелось смотреть и испытывать гордость. Его высказывания расстраивают...Я должен выполнить свою миссию. Вы должны увидеть этот бой, поскольку он не станет повторением первого. Я занимаюсь этим спортом уже 26 лет, я не могу жаловаться на своё здоровье, и я до сих пор способен ..... Читать новость...

Тренер Тайсона Фьюри заверяет, что дисквалификация с боксера...

Как заявил журналистам дядя и тренер Тайсона Фьюри Питер Фьюри, UKAD приняла решение отменить временную дисквалификацию боксера, которая была введена из-за подозрений в употреблении допинга. Также дисквалификация снята с его брата Хьюи.

"Временное отстранение UKAD отменено. Тайсон Фьюри и Хьюи Фьюри имеют право драться до заседания трибунала. Тайсон Фьюри будет драться 29 октября и факт в том, что на Манчестер Арене", – написал Питер Фьюри в Twitter.

Напомним, что летом стало известно о положительных допинг-пробах британцев, взятых в феврале-марте 2015 года. В крови спортсменов был найден запрещенный препарат – нандролон, который является анаболическим стероидом..... Как заявил журналистам дядя и тренер ТайсонаПитер, UKAD приняла решение отменить временную дисквалификацию боксера, которая была введена из-за подозрений в употреблении допинга. Такжеснята с его брата Хьюи."Временное отстранение UKAD отменено. Тайсони Хьюиимеют право драться до заседания трибунала. Тайсонбудет драться 29 октября и факт в том, что на Манчестер Арене", – написал Питерв Twitter.Напомним, что летом стало известно о положительных допинг-пробах британцев, взятых в феврале-марте 2015 года. В крови спортсменов был найден запрещенный препарат – нандролон, который является анаболическим стероидом..... Читать новость...

Бекхэму грозит дисквалификация на 4 матча за драку...



Известному британскому футболисту Дэвиду Бекхэму грозит дисквалификация на четыре матча из-за удара мячом по лежащему на газоне футболисту Сэму Кронину и судье футбольного матча.

Так же, лидеру футбольного клуба «Лос-Анджелес Гелакси» данная дисквалификация может светить ещё и за то, что он начал разжигать драку во время окончания поединка с футбольным клубом «Сан-Хосе Эртквейкс».

Партнёры Дэвида по клубу даже пытались как-то сдерживать футболиста, но страсти всё же кипели и он толкнул после финального свистка арбитра талисман клуба «Сан-Хосе».

Причиной такого поступка Дэвида Бекхэма послужило то, что в добавленное время..... Известному британскому футболисту Дэвиду Бекхэмуна четыре матча из-за удара мячом по лежащему на газоне футболисту Сэму Кронину и судье футбольного матча.Так же, лидеру футбольного клуба «Лос-Анджелес Гелакси» даннаяможет светить ещё и за то, что он начал разжигать драку во время окончания поединка с футбольным клубом «Сан-Хосе Эртквейкс».Партнёры Дэвида по клубу даже пытались как-то сдерживать футболиста, но страсти всё же кипели и он толкнул после финального свистка арбитра талисман клуба «Сан-Хосе».Причиной такого поступка Дэвида Бекхэма послужило то, что в добавленное время..... Читать новость...

Мы предлагали Тайсону Фьюри бой, но его команда продолжает о...



Т.Фьюри отказался от боя с В.Кличко, потому что еще не готов.

Команда английского боксера Тайсона Фьюри отказалась от боя с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко, аргументировав это тем, что британец пока не готов для встречи с украинцем. Об этом в интервью британскому радио On The Ropes Boxing Radio сказал сам В.Кличко, передает УНН.

"Мы предлагали Тайсону Фьюри бой, но его команда продолжает отвечать, что он еще не готов. Я не уверен, что это исходит именно от него, но однозначно от его команды. Думаю, что если Фьюри и дальше будет успешно выступать, то наш бой когда-нибудь состоится. При этом я очень жалею, что бой Тайсона Фью..... Т.отказался от боя с В.Кличко, потому что еще не готов.Команда английского боксера Тайсонаотказалась от боя с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко, аргументировав это тем, что британец пока не готов для встречи с украинцем. Об этом в интервью британскому радио On The Ropes Boxing Radio сказал сам В.Кличко, передает УНН."Мы предлагалибой, но его команда продолжает отвечать, что он еще не готов. Я не уверен, что это исходит именно от него, но однозначно от его команды. Думаю, что еслии дальше будет успешно выступать, то наш бой когда-нибудь состоится. При этом я очень жалею, что бой Тайсона Фью..... Читать новость...

Стив Каннингем ответил Тайсону Фьюри: «Я просто выйду в ринг...



Пожалуй самый интересный и самый ожидаемый боксерский поединок апреля – это бой между Тайсоном Фьюри и Стивом Каннингемом. Любителям бокса напомним, что бой Фьюри-Каннингем запланирован на 20 апреля, а пройдет он в Нью-Йорке.

В преддверии этого боксерского поединка в СМИ часто приводятся комментарии Фьюри, который, например, заявил недавно следующее: «Дайте мне любого супертяжа из Штатов, и я уложу его в два счета». По словам британца, ни один "янки" не сможет его побить, а тем более, как подчеркнул Тайсон Фьюри, этого не сможет сделать его будущий соперник Стив Каннингем.

Однако британец отметил, что его будущий оппонент все же «хороший боксер» с ..... Пожалуй самый интересный и самый ожидаемый боксерский поединок апреля – это бой между Тайсономи Стивом Каннингемом. Любителям бокса напомним, что бой-Каннингем запланирован на 20 апреля, а пройдет он в Нью-Йорке.В преддверии этого боксерского поединка в СМИ часто приводятся комментарии, который, например, заявил недавно следующее: «Дайте мне любого супертяжа из Штатов, и я уложу его в два счета». По словам британца, ни один "янки" не сможет его побить, а тем более, как подчеркнул Тайсон, этого не сможет сделать его будущий соперник Стив Каннингем.Однако британец отметил, что его будущий оппонент все же «хороший боксер» с ..... Читать новость...

Латвийской сборной по хоккею грозит дисквалификация из-за до...



Как сообщили латвийские средства массовой информации, если подтвердится факт употребления допинга на Олимпийских играх в Сочи, еще одним игроком национальной команды, латвийской сборной по хоккею грозит дисквалификация.

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии Жорж Тикмерс на днях, в ходе разбирательства случая, произошедшего на Играх в Сочи, когда выяснилось, что допинг-проба хоккеиста сборной Латвии Виталия Павлова оказалась положительной, заявил, что похожие подозрения имеются в отношении еще одного хоккеиста.

Пока не сообщается, кто из игроков является вторым подозреваемым в употреблении допинга, однако ходят упорные слухи, что этот игрок не пр..... Как сообщили латвийские средства массовой информации, если подтвердится факт употребления допинга на Олимпийских играх в Сочи, еще одним игроком национальной команды, латвийской сборной по хоккеюГенеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии Жорж Тикмерс на днях, в ходе разбирательства случая, произошедшего на Играх в Сочи, когда выяснилось, что допинг-проба хоккеиста сборной Латвии Виталия Павлова оказалась положительной, заявил, что похожие подозрения имеются в отношении еще одного хоккеиста.Пока не сообщается, кто из игроков является вторым подозреваемым в употреблении допинга, однако ходят упорные слухи, что этот игрок не пр..... Читать новость...

Бой-реванш Кличко-Фьюри может пройти летом 2016 года в Лондо...

Промоутер нового чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF британца Тайсона Фьюри Мик Хеннесси заявил, что бой-реванш Кличко-Фьюри можно провести следующим летом.

Как отметил Хеннеси (на фото), бой пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Уэмбли» в правильное время года был бы отличным вариантом. В Дюссельдорфе собралось 55 тысяч зрителей. На Уэмбли легко собралось бы 80 тысяч. Но проводить бой надо по окончании футбольного сезона», - сказал Хеннесси.

Как сообщалось ранее, Владимир Кличко проиграл бой Тайсону Фьюри. Таким образом, украинец проиграл впервые за 11 лет. Уступив британцу, Кличко потерял все чемпионские пояса, которые принадлежали ему...... Промоутер нового чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF британца ТайсонаМик Хеннесси заявил, что бой-реванш Кличко-можно провести следующим летом.Как отметил Хеннеси (на фото), бой пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».«Уэмбли» в правильное время года был бы отличным вариантом. В Дюссельдорфе собралось 55 тысяч зрителей. На Уэмбли легко собралось бы 80 тысяч. Но проводить бой надо по окончании футбольного сезона», - сказал Хеннесси.Как сообщалось ранее, Владимир Кличко проиграл бой. Таким образом, украинец проиграл впервые за 11 лет. Уступив британцу, Кличко потерял все чемпионские пояса, которые принадлежали ему...... Читать новость...