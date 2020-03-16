Новость В Украине создали Координационный совет по противодействию распространению коронавируса Добавлено: 2020-03-16 15:21:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган. Об этом говорится в его указе №88/2020.

Его основной задачей является мониторинг ситуации и разработка предложений относительно осуществления эффективных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса.

Председателем Координационного совета является президент. Кроме Зеленского, в его состав вошли Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Арсен Аваков, здравоохранения Илья Емец, инфраструктуры Владислав Криклий, иностранных дел Дмитрий Кулеба, обороны Андрей Таран, начальник Генштаба Руслан Хомчак, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, заместитель Министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и первый помощник Президента Сергей Шефир.

Координационный совет имеет право получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы. Также совет может приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, которые относятся к его компетенции.

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