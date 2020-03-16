Новость КС РФ одобрил поправки в Конституцию Добавлено: 2020-03-16 16:01:58 Корреспондент: Алексей Свидров

Конституционный суд Российской Федерации признал законными поправки в Конституцию и порядок их принятия соответствующими Основному закону.

Заключение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу после опубликования в «Российской газете» и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, говорится в документе.

Напомним, Совет Федерации России одобрил президентский закон о поправке в Конституцию.

Ранее закон поддержала Госдума РФ.

Таким образом, была сформирована окончательная редакция основного закона, которая может быть принята после подписания главой государства.

Закон предусматривает 390 поправок в 22 статьи глав с третьей по восьмую.

В частности, одна из них обнулит президентские сроки Владимира Путина и позволит ему избираться на этот пост еще два срока подряд, если разрешит Конституционный суд. Также в документ были включены поправки о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины, и упоминании бога в Конституции.

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Совфед РФ одобрил поправки в Конституцию...

Совет Федерации России одобрил президентский закон о поправке в Конституцию. 160 сенаторов проголосовали за, один - против, трое воздержались.

Ранее закон поддержала Госдума РФ.

Таким образом, была сформирована окончательная редакция основного закона, которая может быть принята после подписания главой государства.

Закон предусматривает 390 поправок в 22 статьи глав с третьей по восьмую.

В частности, одна из них обнулит президентские сроки Владимира Путина и позволит ему избираться на этот пост еще два срока подряд, если разрешит Конституционный суд. Также в документ были включены поправки о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины, и упомин..... Совет Федерации Россиипрезидентский закон о поправке в. 160 сенаторов проголосовали за, один - против, трое воздержались.Ранее закон поддержала Госдума РФ.Таким образом, была сформирована окончательная редакция основного закона, которая может быть принята после подписания главой государства.Закон предусматривает 390 поправок в 22 статьи глав с третьей по восьмую.В частности, одна из них обнулит президентские сроки Владимира Путина и позволит ему избираться на этот пост еще два срока подряд, если разрешит Конституционный суд. Также в документ были включеныо закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины, и упомин..... Читать новость...

COREPER одобрил поправки к Газовой директиве...

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза (COREPER) одобрил поправки к Газовой директиве. Об это сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Это сделает правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сети», - говорится в сообщении.

Теперь решение за представителями стран-членов Совета Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент, Европейская комиссия и Совет Европейского союза согласовали проект поправок к Газовой директиве.

«Сегодняшняя договоренность гарантирует, что положения Газовой директивы применяются н..... Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза (COREPER)к Газовой директиве. Об это сообщает пресс-служба Совета ЕС.«Это сделает правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сети», - говорится в сообщении.Теперь решение за представителями стран-членов Совета Евросоюз.Ранее сообщалось, что Европейский парламент, Европейская комиссия и Совет Европейского союза согласовали проект поправок к Газовой директиве.«Сегодняшняя договоренность гарантирует, что положения Газовой директивы применяются н..... Читать новость...

Зеленский отозвал поправки в Конституцию в части децентрализ...

Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», направив его на доработку. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.

Соответствующее решение было принято по итогам встречи с главой и заместителями главы фракции политической партии «Слуга Народа».

«Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы – создания в Украине системы дееспособных местных громад. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета ..... Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона «О внесении изменений вУкраины (относительно децентрализации власти)», направив его на доработку. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы.Соответствующее решение было принято по итогам встречи с главой и заместителями главы фракции политической партии «Слуга Народа».«Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы – создания в Украине системы дееспособных местных громад. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета ..... Читать новость...

Правительство Пакистана пытается внести поправки в Конституц...



Правительство Пакистана пытается внести поправки в кКонституцию, чтобы сделать возможным формирование специальных военных судов для ускорения рассмотрения дел лиц, подозреваемых в терроризме, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Премьер-министр Наваз Шариф провел 2 января длительные консультации по этому вопросу с политическими и военными лидерами. Они согласились с внесением конституционного законопроекта, регламентирующего создание системы военных судов. Конституционное представление будет передано в Национальное собрание 3 января, сообщил министр информации Первез Рашид.

Пакистан стремится решить проблему терроризма после декабрьской атаки талибов на школу в Пешава..... Правительство Пакистана пытается внестив к, чтобы сделать возможным формирование специальных военных судов для ускорения рассмотрения дел лиц, подозреваемых в терроризме, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".Премьер-министр Наваз Шариф провел 2 января длительные консультации по этому вопросу с политическими и военными лидерами. Они согласились с внесением конституционного законопроекта, регламентирующего создание системы военных судов. Конституционное представление будет передано в Национальное собрание 3 января, сообщил министр информации Первез Рашид.Пакистан стремится решить проблему терроризма после декабрьской атаки талибов на школу в Пешава..... Читать новость...

Изменения в Конституцию. Свежие поправки были внесены в ночь...



Последние правки в законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации были внесены в ночь перед голосованием. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Самопомощь" Ярослав Маркевич, передает УНН.

"Знаете, когда произошла последняя поправка в Конституцию? В ночь перед подачей ее в Верховную Раду. Мы боремся в зале за то, чтобы мы не получали законопроекты в день голосования. А здесь мы говорим о Конституции, последние изменения в которую мы получили буквально за ночь до внесения ее в зал", - сказал он.

Как сообщал УНН, 31 августа на внеочередной сессии парламента нардепы предварительно одобрили изменения в Основной закон Укр..... Последние правки в законопроект об изменениях вв части децентрализации были внесены в ночь перед голосованием. Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Самопомощь" Ярослав Маркевич, передает УНН."Знаете, когда произошла последняя поправка в? В ночь перед подачей ее в Верховную Раду. Мы боремся в зале за то, чтобы мы не получали законопроекты в день голосования. А здесь мы говорим о Конституции, последние изменения в которую мы получили буквально за ночь до внесения ее в зал", - сказал он.Как сообщал УНН, 31 августа на внеочередной сессии парламента нардепы предварительнои изменения в Основной закон Укр..... Читать новость...

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве...

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«Отныне все газопроводы из стран, не входящих в ЕС, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность. Это приводит к усилению энергетической безопасности на нашем континенте. Это всегда было главной целью Европейского парламента, и я рад, что мы достигли этого», - отметил докладчик Ежи Бузек.

Теперь данное решение должен поддержать Совет Евросоюза.

Тем временем вице-прези..... Европейский парламент утвердилк Газовой директиве, которая коснется газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте Европарламента.«Отныне все газопроводы из стран, не входящих в ЕС, включая "Северный поток-2", должны будут соблюдать правила ЕС: доступ третьих сторон, разделение прав собственности, недискриминационные тарифы и прозрачность. Это приводит к усилению энергетической безопасности на нашем континенте. Это всегда было главной целью Европейского парламента, и я рад, что мы достигли этого», - отметил докладчик Ежи Бузек.Теперь данное решение должен поддержать Совет Евросоюза.Тем временем вице-прези..... Читать новость...

"Светящиеся" пешеходы: МВД подготовило поправки в законодате...



Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ готовит предложения по изменению ПДД. В поправках к проекту прописано, что необходимо оснастить пешеходов и водителей световозвращающими элементами, например, жилетами, брелоками или браслетами.

По данным статистики, за этот год в России было зарегистрировано около 43000 тысячи аварий с участием пешеходов, в которых погибли более пяти тысяч человек и пострадали порядка 40 500 человек. На пешеходных переходах за девять месяцев этого года произошло более 11 тысяч ДТП, которые унесли жизни 727 человек.

Меры по ужесточению штрафных санкций за непредоставление преимущества пешеходам и многочисленные ак..... Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ готовит предложения по изменению ПДД. В поправках к проекту прописано, что необходимо оснастить пешеходов и водителей световозвращающими элементами, например, жилетами, брелоками или браслетами.По данным статистики, за этот год в России было зарегистрировано около 43000 тысячи аварий с участием пешеходов, в которых погибли более пяти тысяч человек и пострадали порядка 40 500 человек. На пешеходных переходах за девять месяцев этого года произошло более 11 тысяч ДТП, которые унесли жизни 727 человек.Меры по ужесточению штрафных санкций за непредоставление преимущества пешеходам и многочисленные ак..... Читать новость...

Грузия: Поправки в закон «Об оккупированных территориях»...



Как считает государственный министр Грузии Паата Закареишвили, парламент грузинского государства обязательно должен принять поправки в закон «Об оккупированных территориях».

По заявлению Закареишвили, президентские ошибки должны быть исправлены. Сам закон «Об оккупированных территориях», как утверждает государственный министр, должен остаться, однако его необходимо смягчить, во избежание причинения вреда иностранным гражданам, которые не имеют к оккупации никакого отношения, но подпадают под действие упомянутого закона. Основное число таких граждан – иностранцы, которые приезжают в Грузию через прилегающие государства (Южная Осетия, Абхазия), и, не имея ника..... Как считает государственный министр Грузии Паата Закареишвили, парламент грузинского государства обязательно должен принятьв закон «Об оккупированных территориях».По заявлению Закареишвили, президентские ошибки должны быть исправлены. Сам закон «Об оккупированных территориях», как утверждает государственный министр, должен остаться, однако его необходимо смягчить, во избежание причинения вреда иностранным гражданам, которые не имеют к оккупации никакого отношения, но подпадают под действие упомянутого закона. Основное число таких граждан – иностранцы, которые приезжают в Грузию через прилегающие государства (Южная Осетия, Абхазия), и, не имея ника..... Читать новость...