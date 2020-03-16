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Радуцкий рассказал о законопроекте о Covid-19

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Добавлено:2020-03-16 16:42:07
Корреспондент:Алексей Свидров

 Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что законопроект, разработанный для противодействия распространению коронавируса Covid-19, будет предусматривать, в частности, административную ответственность за нарушение условий обсервации и уголовную ответственность за заражение других людей. Об этом сообщает «Укринформ».

«Предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск, запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом, отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам, административной ответственности за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей», - отметил он.

Документ предусматривает дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса.

Законопроектом также предусматривается изменение некоторых статей Трудового кодекса на 3 месяца, где работникам может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.

«Данный законопроект работает только на три месяца. Это временный законопроект, там нет глобальных изменений ни в какие законы Украины. Это временные изменения», - добавил Радукций.

Кроме того, документ предусматривает оперативную закупку товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса, через переговорную процедуру, сокращенную до одного дня.

«Возможность стопроцентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом, освобождение от уплаты въездной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавирусом. Этот перечень весь утверждается правительством Украины, это не кто-то его делает, это перечень правительства Украины», - сказал он.

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