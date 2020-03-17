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Актеры Эльба и Хивью заразились коронавирусом
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|Добавлено:
|2020-03-17 12:02:33
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в Twitter.
«Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте», - говорится в сообщении.
Также о заражении коронавирусной инфекцией заявил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов».
«Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды. Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Заботьтесь друг о друге, сохраняйте дистанцию и будьте здоровы!», - отметил он.
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Ранее сообщалось, что американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии. Также сообщалось, что COVID-19 заразилась голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.
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COVID-19. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.
«Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», - говорится в сообщении.
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Том Хэнкс заразился коронавирусом...
Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом
. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.
По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии.
«Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Мы решили поступить правильно, как это необходимо во всем мире прямо сейчас, мы сдали тест на коронавирус, и тест оказался положительным.
Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безо..... Читать новость...
Идрис Эльба станет спецагентом...
Один из самых популярных и востребованных темнокожих актеров Голливуда, Идрис Эльба
(«Тихоокеанский рубеж», «Рок-н-рольщик», «Прометей»), подписался на участие в новом триллере под названием «День взятия Бастилии».
Фильм рассказывает историю американского оперативника, перед которым стоит задача – найти и уничтожить молодого соотечественника, который является главным подозреваемым в организации теракта в парижском метро. Американское правительство хочет избежать дипломатического конфликта и поэтому требует, чтобы операция прошла «без шума». В процессе поиска преступника главный герой узнает, что разыскиваемый им..... Читать новость...
Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом ...
У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражение коронавирусом
Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.
Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.
Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.
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В Украине зафиксированы ещё 2 случая заражения коронавирусом...
По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев заражения коронавирусом
COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.
В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.
Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.
Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... Читать новость...
Кабмин обратится к МВФ за помощью в борьбе с коронавирусом...
Кабинет министров Украины обратится к Международному валютному фонду с просьбой выделить дополнительные средства. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме этого, профильным министерствам поручено проработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых стоит ограничить.
Также правительству предстоит оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 гривен гражданам, которые имеют пенсию менее 5000 гривен.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусом
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Идрис Эльба не получил роль в «Короле Артуре»...
Актер Идрис Эльба
сообщил о том, что ему не удалось договориться с создателями фильма «Король Артур» относительно своего участия в проекте. Поэтому, как сказал актер, теперь он никакого отношения к новому фильму Гая Ричи не имеет.
В то же время, несмотря на то, что Идрис Эльба
так и не получил роль в фильме, он все же пожелал успеха как проекту, так и тем, кто в нем задействован.
Ранее предполагалось, что Идрис Эльба
исполнит в фильме роль наставника короля Артура – сэра Бедивера, бывшего также правой рукой короля Утера. Роль самого короля Артура в фильме исполнит актер Чарли Ханнэм, который снимался вместе с Идрисом Эльбой в фильме «Тихоокеански..... Читать новость...
Футболист «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом ...
Футболист лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Игроки команды, а также тренерский штаб и персонал клуба, который недавно контактировал с Каллумом, уходят на двухнедельный карантин.
В понедельник у Каллума обнаружились симптомы, похожие на простуду. С тех пор в целях предосторожности он не посещал базу. Тест на коронавирус Covid-19 дал положительный результат. Несмотря на это, футболист хорошо себя чувствует.
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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 114 тыс....
Количество заболевших коронавирусом
в мире достигло 114452 человек. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-карте распространения коронавируса Центра системных исследований Университета Джона Хопкинса.
На данный момент погибли 4026 человек, выздоровели 64166 человек.
Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отмечает, что на выздоровление требуется до шести недель, но в тяжелых случаях заболевания этот процесс может затянуться на месяцы.
Пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.
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