Новость Актеры Эльба и Хивью заразились коронавирусом Добавлено: 2020-03-17 12:02:33 Корреспондент: Алексей Свидров

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в Twitter.

«Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте», - говорится в сообщении.

Также о заражении коронавирусной инфекцией заявил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов».

«Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды. Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Заботьтесь друг о друге, сохраняйте дистанцию и будьте здоровы!», - отметил он.

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Ранее сообщалось, что американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии. Также сообщалось, что COVID-19 заразилась голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

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У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.

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ЧИТАЙТЕ: Том Хэнкс заразился коронавирусом..... У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражениеCovid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.ЧИТАЙТЕ: Том Хэнкс заразился..... Читать новость...

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«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.

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