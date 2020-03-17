Новость Министерство экономики возглавил Петрашко Добавлено: 2020-03-17 12:30:20 Корреспондент: Алексей Свидров

Верховная Рада назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Об этом сообщает «Укринформ».

Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата.

Петрашко – заместитель генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming. По данным официального сайта Ukrlandfarming, окончил Львовский национальный политехнический университет, имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001-м году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

С 2007-го по 2013 год Петрашко работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог Украина», где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в АО «СБЕРБАНК РОССИИ».

В 2004-2007 годах работал в московском, а позднее в киевском представительстве компании Ernst & Young, где руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.

С 2002-го по 2004-й год Игорь Петрашко был старшим в компании GlobalSpec (США) – ведущего поставщика услуг в области интернет-поиска и онлайн-рекламы для компаний промышленного и научно-технического сектора, где отвечал за стратегическое планирование и корпоративные финансы. С 2001-го по 2002-й год работал с продуктами и активами в энергетической сфере в составе группы структурирование сделок компании Enron.

Свою карьеру Петрашко начал 1996-го года в качестве консультанта по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина), где работал до 1999 года.

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