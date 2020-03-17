Новость Кабмин обратится к МВФ за помощью в борьбе с коронавирусом Добавлено: 2020-03-17 13:22:03 Корреспондент: Алексей Свидров

Кабинет министров Украины обратится к Международному валютному фонду с просьбой выделить дополнительные средства. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме этого, профильным министерствам поручено проработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых стоит ограничить.

Также правительству предстоит оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 гривен гражданам, которые имеют пенсию менее 5000 гривен.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусом.

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Ранее заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что экономически страна лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы.

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«Во время переговоров я попрошу помощи в выводе французских войск из Афганистана, а также вывозе оборудования. Ранее мы уже обсуждали этот вопрос и с другими странами, расположенными близко к Афганистану», - сообщил президент Франции.

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По материалам: echo.msk.ru..... В рамках своего рабочего визита в Российскую Федерацию, президент Франции Франсуа Олланд намерен обратиться к своему российскому коллеге Владимиру Путину зав вопросе вывода французских войск из Афганистана.«Во время переговоров я попрошу помощи в выводе французских войск из Афганистана, а также вывозе оборудования. Ранее мы уже обсуждали этот вопрос и с другими странами, расположенными близко к Афганистану», - сообщил президент Франции.Франсуа Олланд приехал в Россию по приглашению Владимира Путина. Сегодня президенты проведут переговоры и обсудят ключевые аспекты двустороннего взаимодействия.По материалам: echo.msk.ru..... Читать новость...

11 марта Кабмин утвердит окончательный план борьбы с коронав...

Сегодня, 11 марта 2020 года, на заседании Кабинета министров представят окончательный план борьбы с коронавирусом в Украине. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Накануне состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в Украине. В заседании приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и главы облгосадминистраций (по селектору).

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В то же время народный депутат от «Слуги нар..... Сегодня, 11 марта 2020 года, на заседании Кабинета министров представят окончательный план борьбы св Украине. Об этом сообщается на Правительственном портале.Накануне состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в Украине. В заседании приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и главы облгосадминистраций (по селектору).ЧИТАЙТЕ: В Минздраве Украины назвали цену на экспресс-тесты на коронавирусВ то же время народный депутат от «Слуги нар..... Читать новость...

Кабмин Украины хочет посчитать население на Донбассе и в Кры...

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что правительство планирует посчитать количество населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму с помощью спутников. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводят в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации выяснить примерное количество населения», - отметил он.

По его словам, трудно сказать, насколько точно можно оценить через спу..... Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что правительство планирует посчитать количество населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму сспутников. Об этом сообщает «Укринформ».«Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводят в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации выяснить примерное количество населения», - отметил он.По его словам, трудно сказать, насколько точно можно оценить через спу..... Читать новость...

Куриленко заразилась коронавирусом ...

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом она сообщила на своей официальной странице в Instagram.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!», - говорится в сообщении.

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Том Хэнкс заразился коронавирусом...

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.

По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии.

«Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Мы решили поступить правильно, как это необходимо во всем мире прямо сейчас, мы сдали тест на коронавирус, и тест оказался положительным.

Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безо..... Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии.«Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Мы решили поступить правильно, как это необходимо во всем мире прямо сейчас, мы сдали тест на коронавирус, и тест оказался положительным.Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безо..... Читать новость...

Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом ...

У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.

Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.

Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.

ЧИТАЙТЕ: Том Хэнкс заразился коронавирусом..... У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражениеCovid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.ЧИТАЙТЕ: Том Хэнкс заразился..... Читать новость...

В Украине зафиксированы ещё 2 случая заражения коронавирусом...

По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.

В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.

Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев зараженияCOVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... Читать новость...

Актеры Эльба и Хивью заразились коронавирусом...

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в Twitter.

«Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте», - говорится в сообщении.

Также о заражении коронавирусной инфекцией заявил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов».

«Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды. Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы мож..... Британский актер Идрис Эльба заразилсяCOVID-19. Об этом он написал в Twitter.«Я прошел тест на COVID-19, и он оказался положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов заболевания, но я нахожусь в изоляции. Оставайтесь дома и будьте прагматичными. Не паникуйте», - говорится в сообщении.Также о заражении коронавирусной инфекцией заявил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов».«Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды. Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы мож..... Читать новость...