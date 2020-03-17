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|Новость
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Кабмин обратится к МВФ за помощью в борьбе с коронавирусом
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|Добавлено:
|2020-03-17 13:22:03
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Кабинет министров Украины обратится к Международному валютному фонду с просьбой выделить дополнительные средства. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме этого, профильным министерствам поручено проработать вместе с сетями ритейлеров перечень товаров, экспорт которых стоит ограничить.
Также правительству предстоит оценить количество средств, необходимых для доплаты в размере 1000 гривен гражданам, которые имеют пенсию менее 5000 гривен.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусом.
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«Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Мы решили поступить правильно, как это необходимо во всем мире прямо сейчас, мы сдали тест на коронавирус, и тест оказался положительным.
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Также о заражении коронавирусной инфекцией заявил норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале «Игра престолов».
«Я и моя семья самоизолируемся дома. Мы в добром здравии, у меня только легкие симптомы простуды. Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы мож..... Читать новость...
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