Новость Керівне ретроградське коло довкола перспектив розвитку українського водного поло, або Суб’єктивні думки небайдужого регіонального екс-керівника Добавлено: 2020-03-17 14:04:34 Корреспондент: Андрей Безруков

Будь-яка національна спортивна федерація (асоціація) здатна успішно здійснювати поступ, якщо вона, зокрема, дбає про розвиток регіональних структур. На жаль, Національна федерація водного поло України займає прямо протилежну позицію. Принаймні про це свідчать її взаємовідносини із Федерацією водного поло в Закарпатській області, яку я донедавна очолював. Узагалі водним поло в краї за Карпатами опікувався як керівник 14 років. Можливо, був не найкращим головою, але хочеться, щоб громадськість привела приклад кращих історій. Усвідомлюю, що після виходу цієї статті лунатиме ще більше критики на мою адресу, та мій кут зору, наскільки б він не видавався суб’єктивним, має право на життя. А тому й вирішив вийти з проблемними думками в публічний простір.

Спочатку трохи історії. Федерація водних видів спорту в Закарпатській області, яка об’єднала в собі водне поло та плавання, бере початок у вже далекому 2006 році. Це був час, коли в нашому краї давно не функціонувало жодних шкіл, секцій чи бодай спортивних груп ані з плавання, ані з водного поло. Практично повністю занепала й відповідна водна інфраструктура. Не дивно, що десятиліття спортивна Україна не бачила на жодній першості закарпатських ватерполістів та плавців. Адже їх фактично не існувало. Однак саме в 2006 році за ініціативи Ісрафіла Василькіна, Олександра Зінов’єва, інших авторитетних ветеранів водних видів спорту, функціонерів та екс-тренерів, почалися активні дії до відродження водного поло та плавання на Закарпатті. Більше року ентузіасти проводили різні зустрічі, консультації з цього приводу. Результатом спільних зусиль стало створення в 2007 році Закарпатської федерації водних видів спорту. Її очолити спортивна громадськість запропоновала мені. Я після деяких вагань погодився.

Розуміючи, що розвиток будь-якого виду спорту починається з інфраструктури, кадрів та фінансування, ми почали діяти насамперед у цих трьох напрямках. Три роки пішло на відновлення інфраструктури, а саме басейнів Ужгородського національного університету (у народі – «Буревісник») та Ужгородської гімназії, які на той час стали базовими для розвитку та популяризації водного поло й плавання. Стільки ж часу витратили на відкриття першого відділення плавання та першої школи із водного поло при ДЮСШ «Динамо».

Сьогодні із хвилюванням згадую про зустрічі з колишніми тренерами, які вже багато років працювали в інших галузях, наші розмови про віру (чи невіру) у відродження водного поло та плавання на Закарпатті. Зокрема, лунали й відмови повертатися знову на тренерську роботу, неможливість у 2011 році заповнити три вакансії для початку роботи школи з водного поло (2010 р. така ж ситуація існувала і з плаванням). Так само з трепетом згадую перший осінній набір 2010 року з плавання – 140 дітей – та перший набір 120 юних ватерполістів осінню 2012-го. Потужні промокомпанії, виступи, прес-конференції, зустрічі з владою, громадськістю… У результаті нам стали довіряти на міському й обласному рівнях, а батьки – найдорожче, що них було, – своїх дітей!

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Роберт Левицький, екс-голова водного поло Закарпаття

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Директор севастопольской фирмы, готовящей специалистов водно...



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Водное поло...



Водное поло – игра, в которой участвуют 2 команды, стремясь забить в ворота друг друга как можно больше голов.

В правила водного поло неоднократно вносили изменения, чтобы игра была более зрелищной и динамичной. Даже сложилась такая традиция: раз в 4 года частично менять условия.

В настоящее время установлены следующие правила.



Площадка должна быть прямоугольной формы. Размер 30х20 м - для мужчин, 25х17 – для женщин, глубина 1,8 м – для всех. Высота ворот 0,9 м, ширина - 3 м.



Ватерпольный мяч весит от 400 до 450 г, окружность 68-71 см (для женщин – 65-67 см).





В воде может находиться не более 7 человек: 1 вратарь, 6 игроков.



И..... Водное– игра, в которой участвуют 2 команды, стремясь забить в ворота друг друга как можно больше голов.В правиланеоднократно вносили изменения, чтобы игра была более зрелищной и динамичной. Даже сложилась такая традиция: раз в 4 года частично менять условия.В настоящее время установлены следующие правила.Площадка должна быть прямоугольной формы. Размер 30х20 м - для мужчин, 25х17 – для женщин, глубина 1,8 м – для всех. Высота ворот 0,9 м, ширина - 3 м.Ватерпольный мяч весит от 400 до 450 г, окружность 68-71 см (для женщин – 65-67 см).В воде может находиться не более 7 человек: 1 вратарь, 6 игроков.И..... Читать новость...

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Отбор на ЧЕ по водному поло. Украина встретится с Испанией...



Украинцы встретятся со сборной Испании по водному поло.

Украинцы встретятся со сборной Испании по водному поло в рамках квалификации к чемпионату Европы, передает УНН со ссылкой на сайт министерства молодежи и спорта Украины.

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