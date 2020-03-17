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|Новость
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Метро Киева закроют с 17 марта
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|Добавлено:
|2020-03-17 14:06:05
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Киевский метрополитен прекратит работу с 23:00 17 марта 2020 года. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.
«Сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно – до 3 апреля. Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метрополитена. Призываю киевлян заботиться о собственном здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих: пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняя спокойствие действуем взвешенно и осознанно», - отметил он.
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Напомним, Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.
Так, с 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.
В то же время, доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующий индивидуальный защиту.
Также разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.
Кабмин решил приостановить с 18 марта железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки, закрыть метро, запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках.
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