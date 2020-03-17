Новость Метро Киева закроют с 17 марта Добавлено: 2020-03-17 14:06:05 Корреспондент: Алексей Свидров

Киевский метрополитен прекратит работу с 23:00 17 марта 2020 года. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко.

«Сегодня с 23 часов киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно – до 3 апреля. Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метрополитена. Призываю киевлян заботиться о собственном здоровье, безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих: пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сохраняя спокойствие действуем взвешенно и осознанно», - отметил он.

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Напомним, Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

Так, с 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.

В то же время, доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующий индивидуальный защиту.

Также разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.

Кабмин решил приостановить с 18 марта железнодорожные, авиа и автобусные пассажирские перевозки, закрыть метро, запретить перевозку более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, автобусах, маршрутках.

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«Станция будет закрыта как на вход, так и на выход, а поезда будут следовать без остановок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с проведением футбольного матча «Динамо» - «Зенит» на НСК «Олимпийский».

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..... Из-за предстоящего футбольного матча «Динамо» - «ПСЖ», киевский метрополитен вновь изменит график своей работы. При этом местные власти отмечают, что общественный транспорт будет завтра работать в усиленном режиме.«За час до начала футбольного матча (в 20:45), будет закрыта станция метро «Дворец Спорта». Она будет работать исключительно как пересадочная. Выход пассажиров со станции будет закрыт. Станция «Олимпийская» будет закрыта как на вход, так и на выход. Поезда будут миновать станцию «Олимпийская», не останавливаясь», - сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации...... Читать новость...

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«Будет проводиться плановый капитальный ремонт эскалаторов, который продлится два месяца», - подчеркнули в пресс-службе киевского метрополитена.

При этом также отмечается, что закроют эскалатор на этом пересадочном узле уже 4 июня, а запустят в эксплуатацию лишь 2 августа.

Таким образом, ввиду сложившейся ситуации, представители столичного метрополитена настоятельно рекомендуют пассажирам пользоваться другими пересадочными ..... Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевский метрополитен», в скором времени эскалатор на пересадочном узле между станциями «Театральная» и «Золотые ворота» отправится на ремонт.«Будет проводиться плановый капитальный ремонт эскалаторов, который продлится два месяца», - подчеркнули в пресс-службе киевского метрополитена.При этом также отмечается, чтоэскалатор на этом пересадочном узле уже 4 июня, а запустят в эксплуатацию лишь 2 августа.Таким образом, ввиду сложившейся ситуации, представители столичного метрополитена настоятельно рекомендуют пассажирам пользоваться другими пересадочными ..... Читать новость...

С 3 октября на станции киевского метро "Почтовая площадь" за...



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"В рамках внедрения проекта по автоматизированной продаже средств оплаты проезда, с 3 октября 2014 года на станции "Почтовая площадь" приостанавливается продажа жетонов через кассу. Они будут реализовываться исключительно через автоматы, которые расположены в вестибюле станции", - говорится в сообщении "Киевского метрополитена".

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