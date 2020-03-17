Новость ПАСЕ отменила весеннюю сессию Добавлено: 2020-03-17 14:33:26 Корреспондент: Алексей Свидров

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение отменить весеннюю сессию из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает «Укринформ».

«Пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была запланирована на 20-24 апреля, отменена из-за распространения коронавируса Covid-19», - говорится в сообщении.

Такое решение принял президент ПАСЕ Рик Дамс с целью обеспечения безопасности делегатов, гостей и персонала.

По последним данным в мире зафиксировано 185386 инфицированных Covid-19 человек, из них выздоровели 79930 человек, умерли - 7332.

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Депутаты от оппозиции прибыли в Страсбург на сессию ПАСЕ...



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Украинская делегация должна поехать на сессию ПАСЕ в январе,...

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что украинская делегация должна вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2020 года. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Должна быть политика здравого смысла. Она предполагает, что ты должен принимать решения, адекватные ситуации и своей стратегии. Ответ на вопрос, нужно ли было украинской делегации ехать в октябре на сессию ПАСЕ, по моему мнению, нет. Нужно ли поехать в январе - да», - отметил он.

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В.Рыбак закрыл третью сессию...



В.Рыбак закрыл третью сессию парламента.

Председатель парламента В.Рыбак закрыл третью сессию, передает УНН.

После закрытия сессии в сессионном зале прозвучал гимн.

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Победительница шоу "Голос" провалила сессию...



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Рыбак открыл четвертую сессию ВР...

Открылась четвертая сессия Верховной Рады, в зале присутствуют члены правительства.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак открыл четвертую сессию Верховной Рады 7-го созыва во вторник утром.

В зале зарегистрировалось 378 народных депутатов.

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