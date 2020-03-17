Новость УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год Добавлено: 2020-03-17 15:12:39 Корреспондент: Алексей Свидров

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, на 2021 год. Об этом сообщает Федерация футбола Норвегии в Twitter.

Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавируса и невозможностью вовремя завершить национальные чемпионаты и еврокубковые соревнования. Теперь национальные федерации получат возможность доиграть сезоны в домашних первенствах в летние месяцы.

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