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|Новость
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УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год
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|Добавлено:
|2020-03-17 15:12:39
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, на 2021 год. Об этом сообщает Федерация футбола Норвегии в Twitter.
Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Такое решение было принято в связи с эпидемией коронавируса и невозможностью вовремя завершить национальные чемпионаты и еврокубковые соревнования. Теперь национальные федерации получат возможность доиграть сезоны в домашних первенствах в летние месяцы.
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Накануне заседания исполкома УЕФА
, которое состоится в хорватском городе Дубровник 19 и 20 сентября, руководство союза приняло решение, которое касается системы отбора на чемпионат Европы
-2016. Напомним, что впервые в финальной стадии чемпионат
а Европы
по футболу участие примут сразу 24 сборных.
Как утверждает израильская пресса, все национальные сборные Европы
будут разделены на девять предварительных групп. В каждой из групп окажется по шесть европейских сборных, среди которых будут разыграны 23 путевки на финальную часть чемпионат
а Европы
. Интересно, что хозяева будущего чемпионат
а Европы
сборная Франции также будет брошена жребием в одну из отборочных групп. Однако стоит отметить,..... Читать новость...
УЕФА перенес рассмотрение «дела Мораеса», - СМИ...
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА перенес
рассмотрение дела в отношении натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса на 2 мая 2019 год
а. Об этом сообщает Betnews365.
Изменение даты предназначено для того, чтобы на заседании могли присутствовать представители всех Федераций, которые заинтересованы в решении этого вопроса.
Ранее сообщалось, что УЕФА
рассмотрит «дело Мораеса» в четверг, 25 апреля 2019 год
а.
Напомним, УЕФА
завел дисциплинарное дело на сборную Украины из-за возможной неправильной натурализации форварда. Команде могут засчитать два технических поражения в матчах отбора на чемпионат Европы
2020 год
а – против Португалии и Люкс..... Читать новость...
Европейский Союз Тхэквондо перенес чемпионат континента 2014...
Чемпионат Европы
по тхэквондо перенес
ли из Украины в Азербайджан.
Европейский Союз Тхэквондо (ETU) перенес чемпионат
континента 2014 г. из Харькова в Баку, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ETU.
Проведение чемпионат
а в Харькове было отменено из-за проблем, возникших между ETU и телерадиовещательными компаниями Украины. После консультаций с федерацией тхэквондо Азербайджана Европейский Союз Тхэквондо решил организовать чемпионат
континента в Баку 1-5 мая 2014 г.
Как ранее сообщал УНН, в ноябре ETU заключила соглашение с Европейским телерадиовещательным союзом (EBU) о сотрудничестве и партнерстве в организации трансляций и продаже прав на них для телевизионных и других ме..... Читать новость...
Биатлон. Чемпионат Европы. Анастасия Меркушина - чемпион Евр...
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина, которая совсем недавно отпраздновала свое 20-летие и дебютировала на Кубке мира, стала чемпионкой Европы
среди своих ровесников в спринтерской гонке.
Сегод
ня, 30 января, в эстонском городе Отепяя Анастасия Меркушина прошла дистанцию в 7,5 километров без единого промаха. Несмотря на то, что по ходу гонки украинка уступала 33 секунды россиянке Ульяне Кайшевой, Анастасия Меркушина впервые в карьере сумела подняться на высшую ступень пьедестала в личных гонках на европейском первенстве.
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. Сергей Семенов завоевывает для Украины серебряную медаль
Наряду с Меркушиной на подиум могла подняться и ее подруга по команде ..... Читать новость...
В УЕФА на официальном уровне зарегистрировали чемпионат Крым...
По информации главы Крымского футбольного союза Юрия Ветохи, в УЕФА
официально зарегистрировали крымскую организацию.
«Устав КФС официально зарегистрирован, о чем получено соответствующее свидетельство. На данный момент уже ведется активная работа по формированию структуры организации: создаются комитеты и комиссии, проходит согласование регламент будущего чемпионат
а премьер-лиги КФС, готовится план-календарь предстоящих игр», – прокомментировал ситуацию Ветоха.
Сообщается, что учредителями КФС являются региональные общественные организации Республиканская Федерация футбола Крыма и Федерация футбола Севастополя.
В предстоящем чемпионат
е аннексированного Крыма будут играт..... Читать новость...
УЕФА утвердил формат евроотбора на чемпионат мира по футболу...
Союз европейских футбольных ассоциаций, другими словами УЕФА
, принял и утвердил формат отбора на чемпионат
мира в 2014 год
у в Бразилии. Данное решение было принято после двухдневного совещания исполкома в Париже.
По итогам собрания исполкома Международной федерации футбольных ассоциаций или ФИФА, которое прошло в марте в Цюрихе, для Европы
оставили 13 путевок на чемпионат
мира. На сегод
няшний день УЕФА
заявили о том, что 53 участника будут сформированы в 9 групп, восемь из которых включают в свой состав 6 команд и одна группа включает пять команд. Победители этих 9 групп переходят сразу в финал, 8 команд, которые займут призовые вторые места будут участвовать в стыковых матчах для отбора ещ..... Читать новость...
Чемпионат СНГ по футболу может стать легитимным только при п...
Исполняющий обязанности генерального директора украинской премьер-лиги (УПЛ) Петр Иванов отмечает, что возможный объединенный чемпионат
по футболу между клубами Украины и России может стать легитимным только при получении одобрения со стороны УЕФА
и ФИФА.
"Я не принимал участия в дискуссии в "Газпроме", а только слушал. Главное, на мой взгляд, заключается в том, что новое футбольное объединение станет легитимным только в том случае, если получит положительную оценку УЕФА
и ФИФА. Рассуждать иначе просто некорректно", - сказал он в интервью "Спорт-Экспрессу".
Как сообщалось, 18 февраля в Москве состоялось заседание автономной некоммерческой о..... Читать новость...
Валерий Газзаев: Если в Украине проголосуют за Объединенный ...
После появления идеи объединить футбольные чемпионат
ы Украины и России, появилось множество вопросов, а одними из главных, без сомнения, являлись следующие: как к объединенному футбольному первенству отнесутся в УЕФА
и ФИФА и какова будет квота для участников этого турнира в еврокубках, то есть, в Лиге чемпионов и в Лиге Европы
?
Сегод
ня в СМИ появились комментарии главы организационного комитета объединенного футбольного чемпионат
а Украины и России Валерия Газзаева, который рассказал о текущей работе над реализацией проекта. По словам Валерия Газзаева, российская сторона уже провела общее собрание футбольных клубов, в результате, путем голосования идея создания Объединенной футбольной ли..... Читать новость...
Лига Европы УЕФА...
Лига Европы
это ежегод
ный футбольный турнир среди европейских клубов, проводящийся под эгидой УЕФА
. Впервые был проведен в сезоне 2009/2010.
Он является вторым по значимости турниром, первый это Лига Чемпионов. До этого он назывался Кубок УЕФА
(последним обладателем которого является донецкий «Шахтёр»), а еще раньше Кубок ярмарок.
Лига Европы
проводится в таком формате: сначала проходят четыре квалификационных раунда, затем команды распределяются на 12 групп, по четыре в каждой, а потом плей-офф, начиная с 1/16.
Участие принимают команды, занявшие определенные места в своих чемпионат
ах, а также обладатели кубка страны. Проигравшие команды в 3м ква..... Читать новость...