Новость НБУ разослал банкам рекомендации из-за коронавируса Добавлено: 2020-03-17 16:45:32 Корреспондент: Алексей Свидров

Национальный банк предоставил рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

«Национальный банк призывает банки к проведению активных коммуникаций с клиентами для информирования о плане действий и разъяснения текущей ситуации. Особенно это касается бесперебойной работы банковской системы и предоставления финансовых услуг всем категориям клиентов», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так, банкам рекомендуют обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт центров. Временно снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги для поощрения населения к их использованию. Проводить разъяснительную работу с клиентами о преимуществах использования дистанционных сервисов и безналичных платежей.

Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов предусмотреть: возможность дистанционной работы персонала на тех звеньях операционного процесса, где это возможно, четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание.

«Финансовая система сегодня является достаточно устойчивой, имеет запас капитала и ликвидности. Поэтому крайне важным является еще и преодоление вируса панических настроений», - добавили в НБУ.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что экономически страна лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы.

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По материалам: РИА Новости...... После достижения соглашения между правительством Кипра и международными кредиторами, европейский регулятор продолжит предоставлять кипрскимдоступ к чрезвычайному финансированию. Об этом сообщил представитель Европейского Центрального Банка.Ранее ЕЦБ заявлял, что в случае, если соглашение достигнуть не удастся, ликвидность кипрскимбудет предоставляться только до 25 марта.Как уже сообщалось, в ночь на понедельник совет министров финансов стран еврозоны, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро, и этим снял угрозу дефолта Кипра.По материалам: РИА Новости...... Читать новость...

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Как стало известно, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранным банкам запрещается открывать свои филиалы на территории Российской Федерации. В документе отмечается, что иностранные банки могут работать на российской территории лишь при помощи дочерних предприятий и представительств.

Отличие между филиалами и дочерними предприятиями в том, что первые не попадают под надзор российских регуляторов и, следовательно, не должны отчитываться по установленным в России формам перед Центробанком.

При этом следует заметить, что в настоящее время на территории России и так нет ни одного филиала какого-либо зарубежного банка. Таким образом, приняты..... Как стало известно, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностраннымзапрещается открывать свои филиалы на территории Российской Федерации. В документе отмечается, что иностранные банки могут работать на российской территории лишь при помощи дочерних предприятий и представительств.Отличие между филиалами и дочерними предприятиями в том, что первые не попадают под надзор российских регуляторов и, следовательно, не должны отчитываться по установленным в России формам перед Центробанком.При этом следует заметить, что в настоящее время на территории России и так нет ни одного филиала какого-либо зарубежного банка. Таким образом, приняты..... Читать новость...

Украинцы должны банкам миллиарды гривен?...



Согласно с информацией Независимой ассоциации банков Украины, которую распространили сегодня СМИ, в Украине физические лица должны банковским учреждениям огромные денежные суммы.

Отмечается, по сравнению с 2011 годом, общий долг украинцев перед финансовыми учреждениями уменьшился на 9 %, что в денежном эквиваленте составляет 18 миллиардов 757 миллионов гривен. Такая оценка состояния долгов украинцев перед банками была сделана на основании анализа кредитных портфелей банков.

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АПЛ и еврокубки приостановили из-за коронавируса ...

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«В свете распространения коронавируса COVID-19 в Европе и соответствующих решений правительств разных стран, все еврокубковые матчи под эгидой УЕФА, запланированные на следующую неделю, перенесены», - говорится в сообщении.

Жеребьевка четвертьфиналов турниров, запланированная на 20 марта, также перенесена.

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Минфин представил проект новых требований к банкам...

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НБУ разрешил банкам покупать валюту у иностранных инвесторов...

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил уполномоченным банкам осуществлять покупку иностранной валюты, которая приходит от иностранных инвесторов для увеличения их уставных капиталов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора постановлении "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" (№ 248). Изменения касаются постановления Правления НБУ от 31 марта 2014 № 182 "О приведении лимитов открытой валютной позиции банковской системы Украины к международным стандартам".

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В Украине введут ограничения из-за коронавируса...

Украина будет вынуждена ввести эпидемиологические мероприятия в связи с распространением коронавируса Covid-2019. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Украинская правда».

«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий и закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия.

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На заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, а именно в каком формате это возможно сделать.

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