Новость Разумков подписал законы, направленные на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 Добавлено: 2020-03-17 17:30:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

«Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков срочно подписал принятые на внеочередном заседании парламента 17 марта Законы Украины (зарегистрированные под №№ 3219, 3220, 2538 и 2539) относительно борьбы с распространением коронавирусной болезни Covid-19 на территории Украины. Эти законы уже переданы на подпись Президенту Украины, после чего они вступят в силу», - говорится в сообщении.

Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" предусмотрено:

быстрое проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с Covid-19, по упрощенной процедуре - без применения электронных торгов, которые длятся не менее 15 дней. При этом закупки остаются прозрачными - все отчеты о таких закупках излагаются в электронной системе ProZorrо;

ввоз лекарственных средств, предназначенных для борьбы с Covid-19 без пошлины и НДС - для снижения цены на закупки;

надбавку медикам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания, в размере до 200% заработной платы;

возможность для работников по решению работодателя работать из дома или получить неоплачиваемый отпуск в течение всей продолжительности карантина;

защита прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - на период карантина и на 30 дней после его отмены запрещается отменять справки о постановке на учет ВПЛ, во время карантина запрещено замораживать государственную помощь для ВПЛ;

гарантии для предоставления жилищно-коммунальных услуг на период карантина - штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг не начисляются, запрещено останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг;

отнесение карантина к форс-мажорным обстоятельствам, то есть лицо освобождается от ответственности за неисполнение гражданских договоров вследствие введения карантина;

введение административной ответственности за нарушение правил карантина - штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн., штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн. Существующая уголовная ответственность за нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний: штраф возрастет с 1700 грн до 17000 - 51000 грн, также возможен арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет, лишение свободы до 3 лет, а если такие действия повлекли гибель людей - лишением свободы на 5-8 лет;

представление электронных деклараций публичных лиц в этом году до 1 июня (а не до 1 апреля).

Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" предусматривает:

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты во время противодействия Covid-19 во время периода пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под медицинским наблюдением;

с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите;

с 1 марта по 30 апреля 2020 года не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ;

мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года;

продление до 1 июля 2020 года срока представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта года по 30 апреля 2020 года плата за землю, налог на недвижимость;

с 1 марта по 30 апреля физические лица - предприниматели (ФЛП) освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя. При этом, этот период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии, другой государственной помощи, социального страхования;

срок обязательного введения регистраторов расчетных операций для ФЛП продлевается (с 1 октября 2020 года по 1 января 2021 года, а для отдельных видов деятельности по 1 апреля 2021 года).

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения" содержит следующие новации:

предусмотрена деятельность нового независимого государственного юридического лица, создаваемого Минздравом для закупок лекарств за средства государственного бюджета (Закупочная организация);

закупка всех лекарств будет проходить прозрачно и в порядке, определенном законом;

закупочная организация может напрямую закупать лекарства у отечественных и иностранных поставщиков, что устранит посредников и накручивание цен;

совершенствуется порядок регистрации лекарственных средств в Украине - вводится упрощенная процедура регистрации лекарств, зарегистрированных в одной из стран ЕС;

инновационные лекарственные средства, аналогов которых нет на рынке, будут закупаться через новый механизм договоров о доступе к лекарственным средствам, который используется в странах-членах ЕС, США, других развитых странах.

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