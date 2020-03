Новость Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Региональный лидер года» Добавлено: 2020-03-18 11:32:40 Корреспондент: Алексей Свидров

Представлен лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Региональный лидер года».

Юрий ГУСЕВ. Председатель Херсонской областной государственной администрации, кандидат экономических наук, доцент

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Строительство новых временных КПВВ «Чонгар» и КПВВ «Каланчак»; Проведение открытого международного конкурса пилотного проекта концессии Херсонского морского торгового порта и запуск перелетов лоукост-операторов из Международного аэропорта «Херсон»; Рост валового регионального продукта Херсонщины на 3% и перевыполнение областного бюджета по результатам 2019 года.

Три главные события 2019 по Вашей версии:

- Избрание Президентом Украины Владимира Зеленского;

- Досрочные выборы в Верховную Раду Украины;

- Формирование новой команды правительства и руководителей ОГА.

Ваш жизненный девиз: Служить Богу, Украине, семье и людям, постоянно развиваясь и внося вклад в развитие человечества!

Кем Вы мечтали стать в детстве? Президентом Украины.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Построить новую современную библиотеку.

Бытьсегодняуспешным - это ... быть полезным государству и обществу.

Ваш любимый афоризм? «We make a living by what we get, but we make a life by what we give» Winston Churchill.

Чем Вы більше всего гордитесь в вашем регионе (области)? Людьми.

Кто, по Вашему мнению, образцовым региональным лидером? (На примерахсовсего мира): Меня вдохновляет пример Махатмы Ганди, но это лидер глобального, а не регіонального уровня.

Главная проблема всех украинских регионов, которую нужно решать в первую очередь? Консолидация, коммуникация и кооперація всех частей общества, а также центральной, местной власти и органов местного самоуправления.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в семье, общении с людьми и достижении конкретних результатов для развития общества.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... Сделаю еще больше полезного».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Зависть – это чувство, которое мне не близко. Есть много примеров людей, чей жизненный путь и поступки меня вдохновляют, но это не про зависть.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Эмоциональность.

Есть ли у Вас любимая книга? Их несколько. Это, безусловно, Библия, но также книга Ли Куан Ю «С третьего мира в первый».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Махатма Ганди, Нельсон Мандела, Уинстон Черчилль.

Какое чудо света вы бы хотели перенести к своему родному краю? Чтобы оно символизировало? Висячие Сады Семирамиды. Они бы символизировали невероятную природу Херсонщины.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Ольга, в честь своїй любимой жены.

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент США с просьбой показатьУкраину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? На Херсонщину и показал бы ему заповідник Аскания-Нова, розовое озеро, самую більшую песчаную пустиню, Олешковские пески, Арабатскую стрелку и многие другие невероятные красоты Херсонской области.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Самое большое достижение и, возможно, самые большие ошибки, еще впереди.

Какое занятие для Вас - лучший отдых? Бег, шахматы и прогулки с семьей.

Владислав СКАЛЬСКИЙ. Председатель Винницкой обласной государственной администрации

Три главные события 2019 по Вашей версии: Переход на должность главы ОГА; Концепция интегрированного развития города Москвы 2030; Бренд города Винница.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: 1.Главное не то, что видно, а то что есть на самом деле; 2. Неудачников никто не любит; 3. Называйте вещи своими именами.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Начинал с художника, после этого ... был летчиком, после был музыкантом, а потом .... детство закончилось!

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Я уже частично дошел до этой мечты. Недавно имел возможность полетать на тренажере «Боинг 737». Это была мечта. Всегда хотел быть летчиком как мой дядя.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл вы в него вкладываете? Для меня лично - это получать удовольствие от результата которого достигаешь!

Ваш любимый афоризм? «Многие знания умножают скорбь».

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем регионе? Достижениями и результатами за последние 5 лет.

Кто, по Вашему мнению, образцовым региональным лидером? Если речь идет о регионе, безусловно, это - Сингапур. Если же человек - Барак Обама.

Главная проблема всех украинских регионов, которую нужно решать в первую очередь? Отсутствие компетенции, для того чтобы использовать все преимущества реформы децентрализации. И эту компетенцию однозначно нужно воспитывать.

Если счастье не в деньгах, то в чем? На самом деле, счастливые люди те, которые не уделяют много внимания здоровью, но не имеют с этим проблем.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... смогу преодолеть еще большее расстояние».

Кому Вы завидуете? Своим оппонентам, потому что против них играет человек с принципами.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Перфекционизм.

Есть ли у Вас любимая книга? Перельман «Занимательная физика», обожаю ее с детства! Зачитал ее до дыр, она 52-го года издания!

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы були его современником? Черчилль.

Какое чудо света вы бы хотели перенести к свой родной край? Лучше сделать все необходимое, чтобы 8 чудо появилось у нас!

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Мерилена. В честь жены и дочери!

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент США с просьбой показати Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Это был бы велотур по Винницкой области ... например, поехали бы в Иванов!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение - пожалуй то, что где бы ни работал, всегда оставлял место работы с хорошими отношениями с людьми. Самая большая ошибка - когда получил свой первый бонус в международной компании, не купил на все деньги акции Apple.

Какое занятие для Вас – лучший отдых? Наушники и прогулка на велосипеде.

ЧИТАЙТЕ: Назван лауреат общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер строительной области года»

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер объединенной территориальной общины года».

Виталий ГРИНЧУК. Председатель Узинськой городской ОТО Киевской области

Кандидат экономических наук. Среди наград – Почетная грамота Киевской областной государственной администрации, Почетная грамота Киевского обласного совета, Почетная грамота Верховного Совета Украины, военная награда командования войск «Юг», орден Святого Николая (за активное участие в строительстве церкви в с. Мазепинцы Белоцерковского района Киевской области).

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Самое..... Представлены«Человек года-2019» в«Лидер объединенной территориальной общины года».Виталий ГРИНЧУК. Председатель Узинськой городской ОТО Киевской областиКандидат экономических наук. Среди наград – Почетная грамота Киевской областной государственной администрации, Почетная грамота Киевского обласного совета, Почетная грамота Верховного Совета Украины, военная награда командования войск «Юг», орден Святого Николая (за активное участие в строительстве церкви в с. Мазепинцы Белоцерковского района Киевской области).Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Самое..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Лидер страхового рынка года».

Наталия ПОГОРЕЛОВА. Председатель Правления Акционерное общество «Страховая компания «МЕГА-ГАРАНТ»

В арсенале СК «МЕГА-ГАРАНТ» 23 лицензии, клиенты компании – физические и юридические лица, сотни крупных и средних промышленных и сельхозпредприятий, а также значительное количество представителей малого бизнеса.

Из года в год доверие клиентов к компании растет. Об этом говорит наличие постоянных и стабильное увеличение количества новых клиентов.

Компания движется вперед, имея темп роста премий в 27%, концентрируя с..... Представлены«Человек года-2019» в«Лидер страхового рынка года».Наталия ПОГОРЕЛОВА. Председатель Правления Акционерное общество «Страховая компания «МЕГА-ГАРАНТ»В арсенале СК «МЕГА-ГАРАНТ» 23 лицензии, клиенты компании – физические и юридические лица, сотни крупных и средних промышленных и сельхозпредприятий, а также значительное количество представителей малого бизнеса.Из года в год доверие клиентов к компании растет. Об этом говорит наличие постоянных и стабильное увеличение количества новых клиентов.Компания движется вперед, имея темп роста премий в 27%, концентрируя с..... Читать новость...

Лауреаты общенациональной программы «Человек года-2018» в но...

Общенациональная программа «Человек года» определила лауреатов в номинации «Региональный лидер года».

Валерий ГОЛОВКО. Председатель Полтавской областной государственной администрации, кандидат экономических наук, отличие Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции», Почетная Грамота Верховной Рады Украины, Почетная Грамота Кабинета Министров Украины и другие награды общественных организаций Украины и области



Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году:



Обеспечение успешного внедрения реформы децентрализации. По состоянию на конец 2018 Полтавская область имеет 46 объединен..... Общенациональная программа «Человек года» определила лауреатов в«Региональныйгода».Валерий ГОЛОВКО. Председатель Полтавской областной государственной администрации, кандидат экономических наук, отличие Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции», Почетная Грамота Верховной Рады Украины, Почетная Грамота Кабинета Министров Украины и другие награды общественных организаций Украины и областиСамые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году:Обеспечение успешного внедрения реформы децентрализации. По состоянию на конец 2018 Полтавская область имеет 46 объединен..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Менеджер года».

Инга АНДРЕЕВА. Генеральный директор Mastercard в Украине

Самые значительные в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Последний год был особенно динамичным – он стал годом изменений и новых вершин. Осенью 2019 исполнился год, как я заняла должность генерального директора Mastercard в Украине, и дальнейшее развитие компании и усиление наших лидерских позиций были моим личным вызовом.

Для меня было и остается важным то, что Украина продолжает уверенно двигаться по пути cashless и инноваций, и Mastercard каждый день улучшает безналичный и цифровой о..... Представлены«Человек года-2019» в«Менеджер года».Инга АНДРЕЕВА. Генеральный директор Mastercard в УкраинеСамые значительные в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Последний год был особенно динамичным – он стал годом изменений и новых вершин. Осенью 2019 исполнился год, как я заняла должность генерального директора Mastercard в Украине, и дальнейшее развитие компании и усиление нашихских позиций были моим личным вызовом.Для меня было и остается важным то, что Украина продолжает уверенно двигаться по пути cashless и инноваций, и Mastercard каждый день улучшает безналичный и цифровой о..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Финансист года».



Онур АНЛИАТАМЕР. Глава Правления АО «Кредит Европа Банк» (Украина)

Три главных события 2019 года по Вашей версти:

1. Зеленский стал президентом и новый сформированный парламент.2. Экономическая стабильность и эффективность гривны по отношению к доллару США 3. Встреча Зеленского с Путиным в Париже.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Будьте добры к людям, животным и природе, и они будут добры к вам.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Профессиональным баскетболистом.

..... Представлены«Человек года-2019» в«Финансист года».Онур АНЛИАТАМЕР. Глава Правления АО «Кредит Европа Банк» (Украина)Три главных события 2019 года по Вашей версти:1. Зеленский стал президентом и новый сформированный парламент.2. Экономическая стабильность и эффективность гривны по отношению к доллару США 3. Встреча Зеленского с Путиным в Париже.Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Будьте добры к людям, животным и природе, и они будут добры к вам.Кем Вы мечтали стать в детстве? Профессиональным баскетболистом...... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Журналист года».

Вадим ГЕРАСИМОВИЧ. Ведущий Youtube–канала «Politeka.Online». Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:

За 2019 год мною было записано более 700 интервью.

Среди гостей эфиров «Politeka Online» были:

Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (199..... Представлены«Человек года-2019» в«Журналист года».Вадим ГЕРАСИМОВИЧ. Ведущий Youtube–канала «Politeka.Online». Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:За 2019 год мною было записано более 700 интервью.Среди гостей эфиров «Politeka Online» были:Первый Президент Украины Л.Кравчук, Глава Верховной Рады Украины Д.Разумков, Глава Верховной Рады Украины (1994-1998 гг., 2006-2007 гг.) А.Мороз, премьер-министр Украины (1997-1999гг.) В.Пустовойтенко, премьер-министр Украины (2005-2006 гг.) Ю.Ехануров, министр экономики Украины (199..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Деятель искусств года».

Алексей БОТВИНОВ. Народный Артист Украины, Лауреат Международных конкурсов, Президент международного музыкального фестиваля ODESSA CLASSICS

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Организация 5-го юбилейного фестиваля ODESSA CLASSICS (1-9 июня 2019). Новаторский проект “Piano Light Show” – премьера состоялась не только в Украине, но и в Швейцарии и Германии. Выступления в разных странах мира, в том числе в Берлинской Филармонии, Лейпцигском Гевандхаузе, Парламенте Швейцарии, Цюрихском Тонхалле, ..... Представлены«Человек года-2019» в«Деятель искусств года».Алексей БОТВИНОВ. Народный Артист Украины, Лауреат Международных конкурсов, Президент международного музыкального фестиваля ODESSA CLASSICSСамые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Организация 5-го юбилейного фестиваля ODESSA CLASSICS (1-9 июня 2019). Новаторский проект “Piano Light Show” – премьера состоялась не только в Украине, но и в Швейцарии и Германии. Выступления в разных странах мира, в том числе в Берлинской Филармонии, Лейпцигском Гевандхаузе, Парламенте Швейцарии, Цюрихском Тонхалле, ..... Читать новость...

Названы лауреаты общенациональной программы «Человек года-20...

Представлены лауреаты общенациональной программы «Человек года-2019» в номинации «Новая генерация года».

Инна КОСТЫРЯ. Доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель культуры Украины

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Получила награду рейтинга «ТОП-25 бизнес-леди Украины» в номинации «EDUCATION» по версии журнала «Власть Денег». Победительница рейтинга ТОП-100 успешных женщин Украины в номинации «Женское лидерство» по версии журнала WO.MO. Возглавила рейтинг Топ 100 Гордость и Красота Украины. Женщины. Стала основательницей международного гольф-турнира «D..... Представлены«Человек года-2019» в«Новая генерация года».Инна КОСТЫРЯ. Доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель культуры УкраиныСамые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году: Получила награду рейтинга «ТОП-25 бизнес-леди Украины» в«EDUCATION» по версии журнала «Власть Денег». Победительница рейтинга ТОП-100 успешных женщин Украины в«Женскоество» по версии журнала WO.MO. Возглавила рейтинг Топ 100 Гордость и Красота Украины. Женщины. Стала основательницей международного гольф-турнира «D..... Читать новость...