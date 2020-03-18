Новость Disney отложила премьеру фильма «Чёрная вдова» Добавлено: 2020-03-18 12:21:21 Корреспондент: Алексей Свидров

Компания Disney приняла решение отложить премьеру фильма «Чёрная вдова» из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Новая дата выхода ленты пока неизвестна.

Напомним, премьера фильма «Чёрная вдова» была запланирована на 1 мая 2020 года.

По сюжету после событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу Романоффу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

В роли режиссера выступила Кейт Шортланд. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, О. Т. Фагбенли и другие.

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Ранее сообщалось, что уже перенесены премьеры фильмов Disney «Мулан», «Новые мутанты», «Оленьи рога», продолжений «Форсажа», «Тихого места» и «Кролика Питера».

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Вышел финальный трейлер фильма «Чёрная вдова»...

Киностудия Marvel опубликовала в YouTube финальный трейлер предстоящего фильма «Чёрная вдова» (Black Widow).

По сюжету после событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу Романоффу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

В роли режиссера выступила Кейт Шортланд. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, О. Т. Фагбенли и другие.

Ранее был представлен первый тизер-трейлер фильма.

..... Киностудия Marvel опубликовала в YouTube финальный трейлер предстоящего«Чёрная вдова» (Black Widow).По сюжету после событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу Романоффу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.В роли режиссера выступила Кейт Шортланд. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, О. Т. Фагбенли и другие.Ранее был представлен первый тизер-трейлер..... Читать новость...

Marvel представила первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова...

На официальном YouTube-канале компании Marvel Entertainment опубликован первый тизер-трейлер предстоящего фильма «Чёрная вдова» (Black Widow).

По сюжету после событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу Романоффу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

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Disney назвала дату выхода новых «Звёздных войн» и перенесла...

В Walt Disney Company рассказали, когда стоит ожидать выхода новых фильмов саги «Звёздные войны». Об этом сообщает Reuters.

Ленты выйдут в декабре 2022, 2024 и 2026 годов.

Отметим, что в декабре 2019 года выйдет девятый эпизод - «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

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При этом ранее сообщалось, что Lucasfilm приняла решение приостановить работу над спин-оффами саги.

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Вдова Яшина против создания фильма о её муже...



Вдова легендарного футбольного вратаря советской сборной и московского «Динамо» Льва Яшина выступила категорически против идеи, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным, о создании художественного фильма о ее муже.

"Помру, тогда можете художественный фильм сделать. И что кому взбредет в голову, пускай делают. Я видела про Всеволода Боброва фильм — отвратный", - заявила Валентина Яшина.

Скорее всего, вдова футболиста имела ввиду картину Виктора Садовского «Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа», рассказывающую о судьбе знаменитого спортсмена Всеволода Боброва, волею судьбы оказавшегося фаворитом сына вождя — Василия Сталина.

Фрагме..... Вдова легендарного футбольного вратаря советской сборной и московского «Динамо» Льва Яшина выступила категорически против идеи, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным, о создании художественногоо ее муже."Помру, тогда можете художественный фильм сделать. И что кому взбредет в голову, пускай делают. Я видела про Всеволода Боброва фильм — отвратный", - заявила Валентина Яшина.Скорее всего, вдова футболиста имела ввиду картину Виктора Садовского «Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа», рассказывающую о судьбе знаменитого спортсмена Всеволода Боброва, волею судьбы оказавшегося фаворитом сына вождя — Василия Сталина.Фрагме..... Читать новость...

Премьеру фильма «Бэтмен против Супермена» перенесли на год...



Как стало известно, студия Warner Brothers приняла решение перенести премьеру одного из самых ожидаемых кинокомиксов – «Бэтмен против Супермена». Ранее сообщалось, что фильм выйдет на экраны в июле 2015 года, но теперь его премьера назначена на май 2016 года.

Примечательно, что в мае 2016 года также должен выйти на экраны новый кинокомикс студии Marvel, название которого еще не было оглашено.

В заявлении, распространенном студией Warner Brothers, говорится, что соответствующее решение было принято с целью предоставить создателям фильма возможность реализовать свое видение, учитывая визуальную сложность истории.

Напомним, что «Бэтмен против..... Как стало известно, студия Warner Brothers приняла решение перенестиодного из самых ожидаемых кинокомиксов – «Бэтмен против Супермена». Ранее сообщалось, что фильм выйдет на экраны в июле 2015 года, но теперь его премьера назначена на май 2016 года.Примечательно, что в мае 2016 года также должен выйти на экраны новый кинокомикс студии Marvel, название которого еще не было оглашено.В заявлении, распространенном студией Warner Brothers, говорится, что соответствующее решение было принято с целью предоставить создателямвозможность реализовать свое видение, учитывая визуальную сложность истории.Напомним, что «Бэтмен против..... Читать новость...

Marvel и Disney готовят еще два фильма о супергероях...



Компания Marvel и студия Disney анонсировали еще два фильма о супергероях, которые должны появиться на экранах весной 2016 и 2017 года. Эти два фильма послужат началом третьей фазы компании Marvel в рамках ее киновселенной с супергероями.

Один из этих фильмов выйдет на экраны 5 мая 2016 года, а другой – 5 мая 2017 года.

Как сообщил глава Marvel Кевин Файги, героем одного из этих фильмов станет Доктор Стрэндж.

«Я уже говорил раньше о том, насколько уникален этот герой. Мы многие годы обсуждали его появление на экранах. Он полностью отличается от всех тех персонажей, представленных нами ранее, так же как и Стражи Галактики и Человек-муравей, от которо..... Компания Marvel и студияанонсировали еще двао супергероях, которые должны появиться на экранах весной 2016 и 2017 года. Эти двапослужат началом третьей фазы компании Marvel в рамках ее киновселенной с супергероями.Один из этих фильмов выйдет на экраны 5 мая 2016 года, а другой – 5 мая 2017 года.Как сообщил глава Marvel Кевин Файги, героем одного из этих фильмов станет Доктор Стрэндж.«Я уже говорил раньше о том, насколько уникален этот герой. Мы многие годы обсуждали его появление на экранах. Он полностью отличается от всех тех персонажей, представленных нами ранее, так же как и Стражи Галактики и Человек-муравей, от которо..... Читать новость...

Disney представила тизер фильма «Король Лев»...

Walt Disney Studios опубликовала на своем YouTube-канале тизер-трейлер фильма «Король Лев», который является ремейком одноимённого мультфильма 1994 года.

В трейлере нам показали известную всем сцену с рождением Симбы. Его уже просмотрели более 6,2 миллионов человек.

Действие фильма разворачивается в африканской саванне и повествует о молодом льве по имени Симба, который потерял своего отца Муфасу из-за своего злобного дяди Шрама и был изгнан из прайда в дальние края пустыни. Годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон.

ЧИТАЙТЕ: Названы самый лучший и худший мультфильмы студии Disney



Режиссером выступил Джон Фавро. Роли озвучивали: Дональд Гловер (Симба..... WaltStudios опубликовала на своем YouTube-канале тизер-трейлер«Король Лев», который является ремейком одноимённого мульт1994 года.В трейлере нам показали известную всем сцену с рождением Симбы. Его уже просмотрели более 6,2 миллионов человек.Действиеразворачивается в африканской саванне и повествует о молодом льве по имени Симба, который потерял своего отца Муфасу из-за своего злобного дяди Шрама и был изгнан из прайда в дальние края пустыни. Годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон.ЧИТАЙТЕ: Названы самый лучший и худший мультфильмы студииРежиссером выступил Джон Фавро. Роли озвучивали: Дональд Гловер (Симба..... Читать новость...

Премьеру фильма «Джобс: Империя соблазна» снова перенесли...



Биографическая картина «Джобс: Империя соблазна», главную роль в которой исполнил актер Эштон Кутчер, снова сменила дату премьеры. Изначально предполагалось, что фильм выпустят в середине апреля в рамках кинофестиваля Sundance, но этого так и не произошло. Теперь же сообщается, что фильм доберется до американских кинотеатров 16 августа, а вот жители России смогут посмотреть его лишь в середине сентября.

Фильм рассказывает историю основателя многомиллиардной компании Apple Стива Джобса. События фильма происходят в период с 1971 по 2000 год и показывают то, как Стив Джобс превратился из своенравного хиппи в соучредителя одной из самых прогрессивных компаний в мире.

..... Биографическая картина «Джобс: Империя соблазна», главную роль в которой исполнил актер Эштон Кутчер, снова сменила дату премьеры. Изначально предполагалось, что фильм выпустят в середине апреля в рамках кинофестиваля Sundance, но этого так и не произошло. Теперь же сообщается, что фильм доберется до американских кинотеатров 16 августа, а вот жители России смогут посмотреть его лишь в середине сентября.Фильм рассказывает историю основателя многомиллиардной компании Apple Стива Джобса. Событияпроисходят в период с 1971 по 2000 год и показывают то, как Стив Джобс превратился из своенравного хиппи в соучредителя одной из самых прогрессивных компаний в мире...... Читать новость...