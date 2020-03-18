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|Новость
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Disney отложила премьеру фильма «Чёрная вдова»
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|Добавлено:
|2020-03-18 12:21:21
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Компания Disney приняла решение отложить премьеру фильма «Чёрная вдова» из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Новая дата выхода ленты пока неизвестна.
Напомним, премьера фильма «Чёрная вдова» была запланирована на 1 мая 2020 года.
По сюжету после событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу Романоффу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.
В роли режиссера выступила Кейт Шортланд. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, О. Т. Фагбенли и другие.
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Ранее сообщалось, что уже перенесены премьеры фильмов Disney «Мулан», «Новые мутанты», «Оленьи рога», продолжений «Форсажа», «Тихого места» и «Кролика Питера».
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Киностудия Marvel опубликовала в YouTube финальный трейлер предстоящего фильма
«Чёрная вдова» (Black Widow).
По сюжету после событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу Романоффу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.
В роли режиссера выступила Кейт Шортланд. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, О. Т. Фагбенли и другие.
Ранее был представлен первый тизер-трейлер фильма
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Marvel представила первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова...
На официальном YouTube-канале компании Marvel Entertainment опубликован первый тизер-трейлер предстоящего фильма
«Чёрная вдова» (Black Widow).
По сюжету после событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу Романоффу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.
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В роли режиссера выступила Кейт Шортланд. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флор..... Читать новость...
Disney назвала дату выхода новых «Звёздных войн» и перенесла...
В Walt Disney
Company рассказали, когда стоит ожидать выхода новых фильмов саги «Звёздные войны». Об этом сообщает Reuters.
Ленты выйдут в декабре 2022, 2024 и 2026 годов.
Отметим, что в декабре 2019 года выйдет девятый эпизод - «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».
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При этом ранее сообщалось, что Lucasfilm приняла решение приостановить работу над спин-оффами саги.
Кроме этого, Disney
перенесла премьеру
второй части «Аватара». Теперь фильм выйдет в декабре 2021 года, а не в 2020 году, как планировалось ранее. Соответственно, изменились даты выхода и последующих частей: третья ч..... Читать новость...
Вдова Яшина против создания фильма о её муже...
Вдова легендарного футбольного вратаря советской сборной и московского «Динамо» Льва Яшина выступила категорически против идеи, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным, о создании художественного фильма
о ее муже.
"Помру, тогда можете художественный фильм сделать. И что кому взбредет в голову, пускай делают. Я видела про Всеволода Боброва фильм — отвратный", - заявила Валентина Яшина.
Скорее всего, вдова футболиста имела ввиду картину Виктора Садовского «Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа», рассказывающую о судьбе знаменитого спортсмена Всеволода Боброва, волею судьбы оказавшегося фаворитом сына вождя — Василия Сталина.
Фрагме..... Читать новость...
Премьеру фильма «Бэтмен против Супермена» перенесли на год...
Как стало известно, студия Warner Brothers приняла решение перенести премьеру
одного из самых ожидаемых кинокомиксов – «Бэтмен против Супермена». Ранее сообщалось, что фильм выйдет на экраны в июле 2015 года, но теперь его премьера назначена на май 2016 года.
Примечательно, что в мае 2016 года также должен выйти на экраны новый кинокомикс студии Marvel, название которого еще не было оглашено.
В заявлении, распространенном студией Warner Brothers, говорится, что соответствующее решение было принято с целью предоставить создателям фильма
возможность реализовать свое видение, учитывая визуальную сложность истории.
Напомним, что «Бэтмен против..... Читать новость...
Marvel и Disney готовят еще два фильма о супергероях...
Компания Marvel и студия Disney
анонсировали еще два фильма
о супергероях, которые должны появиться на экранах весной 2016 и 2017 года. Эти два фильма
послужат началом третьей фазы компании Marvel в рамках ее киновселенной с супергероями.
Один из этих фильмов выйдет на экраны 5 мая 2016 года, а другой – 5 мая 2017 года.
Как сообщил глава Marvel Кевин Файги, героем одного из этих фильмов станет Доктор Стрэндж.
«Я уже говорил раньше о том, насколько уникален этот герой. Мы многие годы обсуждали его появление на экранах. Он полностью отличается от всех тех персонажей, представленных нами ранее, так же как и Стражи Галактики и Человек-муравей, от которо..... Читать новость...
Disney представила тизер фильма «Король Лев»...
Walt Disney
Studios опубликовала на своем YouTube-канале тизер-трейлер фильма
«Король Лев», который является ремейком одноимённого мультфильма
1994 года.
В трейлере нам показали известную всем сцену с рождением Симбы. Его уже просмотрели более 6,2 миллионов человек.
Действие фильма
разворачивается в африканской саванне и повествует о молодом льве по имени Симба, который потерял своего отца Муфасу из-за своего злобного дяди Шрама и был изгнан из прайда в дальние края пустыни. Годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон.
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Режиссером выступил Джон Фавро. Роли озвучивали: Дональд Гловер (Симба..... Читать новость...
Премьеру фильма «Джобс: Империя соблазна» снова перенесли...
Биографическая картина «Джобс: Империя соблазна», главную роль в которой исполнил актер Эштон Кутчер, снова сменила дату премьеры. Изначально предполагалось, что фильм выпустят в середине апреля в рамках кинофестиваля Sundance, но этого так и не произошло. Теперь же сообщается, что фильм доберется до американских кинотеатров 16 августа, а вот жители России смогут посмотреть его лишь в середине сентября.
Фильм рассказывает историю основателя многомиллиардной компании Apple Стива Джобса. События фильма
происходят в период с 1971 по 2000 год и показывают то, как Стив Джобс превратился из своенравного хиппи в соучредителя одной из самых прогрессивных компаний в мире.
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Вуди Аллен отменил премьеру фильма "Жасмин" в Индии...
Режиссер Вуди Аллен отменил показ своего нового фильма
"Жасмин" в Индии. Такое решение кинематографист принял в знак протеста против антитабачного закона, предусматривающего полный запрет на курение в общественных местах, а главное – обязательное сопровождение кадров с курящими людьми в документальных и художественных картинах титрами о вреде пристрастия к никотину. Кроме того, по индийским законам, перед началом фильма
обязательно должен транслироваться видеоролик, рассказывающий об ужасных последствиях курения.
Вуди Аллен ни в коем случае не ратует за пропаганду курения, но полагает, что подобные меры отвлекают зрителей от происходящего на экране.
Запрет на курение в об..... Читать новость...