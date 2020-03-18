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Disney отложила премьеру фильма «Чёрная вдова»

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Добавлено:2020-03-18 12:21:21
Корреспондент:Алексей Свидров

  Компания Disney приняла решение отложить премьеру фильма «Чёрная вдова» из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

 Новая дата выхода ленты пока неизвестна.

Напомним, премьера фильма «Чёрная вдова» была запланирована на 1 мая 2020 года.

По сюжету после событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу Романоффу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой.

 В роли режиссера выступила Кейт Шортланд. Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс, О. Т. Фагбенли и другие.

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Ранее сообщалось, что уже перенесены премьеры фильмов Disney «Мулан», «Новые мутанты», «Оленьи рога», продолжений «Форсажа», «Тихого места» и «Кролика Питера».

 
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