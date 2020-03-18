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В Украине 41 подозрение на коронавирус, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
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|Добавлено:
|2020-03-18 13:07:29
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
За минувшие сутки в Украине поступило 41 подозрение на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«На протяжении 17 марта в Центр поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая 3, Днепропетровская 5, Донецка 3, Закарпатская 3, Ивано-Франковская 3, Киев 14, Николаевская 1, Ровненская 2, Сумская 2, Тернопольская 2, Херсонская 1, Черкасская 1 Черновицкая 1)», - говорится в сообщении.
Также в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
«18 марта 2020 состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА. Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.
Напомним, с 17 марта режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса был введен на территории Черновицкой и Житомирской областей.
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