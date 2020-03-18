Новость Милованов заявил о важности сотрудничества с МВФ Добавлено: 2020-03-18 13:38:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Без новой программы поддержки от Международного валютного фонда экономический кризис в Украине станет сильнее, вырастут цены и повысится курс. Об этом написал в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

«Без программы МВФ экономический кризис в Украине будет намного сильнее. С большой вероятностью значительно вырастут цены на продукты и повысится курс валют.

Это приведет к полной потере рейтинга власти и политических последствий. Сначала на местных выборах. А потом возможно и на национальном уровне.

Разговоры о том, что бы послать МВФ подальше и объявить дефолт - это вредительство. Я согласен с Тимоти Ешом, который в недавнем письме сказал, что эти идеи распространяют или идиоты или люди, которые хотят отбросить Украину в прошлое лет на пять, создать хаос и панику и заработать на этом», - говорится в сообщении.

По его словам, для получения транша от МВФ надо выполнить еще два условия.

«Нужно принять банковский закон, который не позволяет возвращения обанкротившихся банков и ограничивает компенсацию бывшим владельцам (это, на самом деле о Приватбанке). Желательно также принять закон об обороте земли. Но этот закон прежде всего необходим для экономики Украины», - добавил.

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Милованов заявил о снижении цен ...

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ЧИТАЙТЕ: В К..... Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын после посещения учения республиканских ВВС и сил ПВОо необходимости повышения готовности страны к войне. Об этом сообщает ЦТАК.Северная Корея провела маневры на следующий день после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты приняли решение отложить совместные военные учения, чтобы поддержать процесс налаживания отношений с Пхеньяном.В ходе маневров северокорейский лидер отметил, что подобные учения необходимо проводить «без предупреждения и в жестоких условиях, имитирующих реальную войну», чтобы использовать это как возможность повысить готовность КНДР к военным действиям.ЧИТАЙТЕ: В К..... Читать новость...

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Российский президент Владимир Путин во время визита в аннексированный Крым назначил своим представителем по торгово-экономическим связям с Украиной Дмитрия Ливанова. Также российский лидер рассказал о важности торгово-экономических связей с Украиной.

"Развитие торгово-экономических связей (с Украиной) должно быть в поле постоянного нашего внимания. Я думаю, что его личные деловые качества помогут в строительстве, возрождении экономических связей с нашим соседним государством, что для нас является важным. Ливанов - человек сугубо гражданский, с большим опытом государственной работы", - сказал Путин.

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Порошенко в Давосе заявил о важности миротворческой миссии н...

Миротворческая миссия на Донбассе очень важна для Украины. Об этом во время визита в Давос заявил президент Петр Порошенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рабочей поездки во Львовскую область.

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Помпео заявил о необходимости сотрудничества США и РФ...

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«Сегодняшние встречи стали позитивным шагом вперед. США и Россия в прошлом уже демонстрировали, что могут сотрудничать по ключевым международным вопросам. Мы призывает Россию работать с нами, чтобы на благо наших наций изменить траекторию отношений», - написал он в Twitter по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Также Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Сирию, Иран и его ядерную программу, а также конфликт на востоке Украины.

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«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. – ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем», – подчеркнул Глава государства.

По словам Влад..... Продолжениес Международным валютным фондом важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов. Украина выполняет взятые на себя обязательства,президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg.«Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители. – ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. – ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем», – подчеркнул Глава государства.По словам Влад..... Читать новость...