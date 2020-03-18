Новость У депутата ВР обнаружили коронавирус Добавлено: 2020-03-18 14:02:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Минздрав Украины сообщает, что у народного депутата Верховной Рады обнаружили коронавирус Covid-2019.

«Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции», - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с Коронавирусная инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациента будет госпитализирован. Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним.

Этим депутатом является Сергей Шахов (член депутатской группы «Доверие»).

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..... Южная Корея окончательно победила смертельныйближневосточного респираторного синдрома. Об этом 28 июля заявил местный премьер-министр Хван Гё Ан.«После тщательного рассмотрения различных факторов, представители правительства и медицинские работники пришли к выводу, что инфекция гражданам больше не угрожает», - сообщил глава правительства на встрече с сотрудниками Министерства здравоохранения и социального обеспечения.По словам премьера, вчера из-под домашнего карантина был выведен последний пациент, который мог быть зараженом. На карантине в период обострения эпидемиологической ситуации в стране находилось 16,7 тысяч человек...... Читать новость...

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«Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен», - отметил он.

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Ученые почти уверены, что новый коронавирус передается от че...



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Также в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

«18 марта 2020 состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ..... За минувшие сутки в Украине поступило 41 подозрение наCOVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.«На протяжении 17 марта в Центр поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая 3, Днепропетровская 5, Донецка 3, Закарпатская 3, Ивано-Франковская 3, Киев 14, Николаевская 1, Ровненская 2, Сумская 2, Тернопольская 2, Херсонская 1, Черкасская 1 Черновицкая 1)», - говорится в сообщении.Также в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-заа.«18 марта 2020 состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ..... Читать новость...

В Харьковской ОГА взрывчатки не обнаружили...



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По словам правоохранителей, в дежурную часть Киевского райотдела милиции города Харьков от оператора "102" поступил звонок от неизвестного, который рассказал, что помещение Харьковской облгосадминистрации якобы заминировано.

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Фракция «БПП» насчитывает 151-152 депутата...



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