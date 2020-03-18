Новость «Евровидение-2020» отменено Добавлено: 2020-03-18 15:38:31 Корреспондент: Алексей Свидров

Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за пандемии коронавируса Covid-2019. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте конкурса.

Организаторы отметили, что распространение вируса по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить проводить конкурс.

В Европейском вещательном союзе подчеркнули, что рассматривали различные варианты проведения конкурса, однако его решили отложить до 2021 года.

Переговоры о его проведении в Роттердаме будут продолжены.

Напомним, победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоурсен. Он набрал 498 баллов.

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Кроме вышеуказанных нововведений, в России ужесточается ответственность за вождение в состоянии опьянения путе..... Президент России подписал закон, который внесет существенные изменения в действовавшую ранее систему выявления лиц, находящихся за рулем автомобилей в состоянии опьянения. В России будеттак называемое «нулевое промилле». Именно об этом речь идет в документе, который подписал Владимир Путин и который размещен на официальном портале правовой информации.В Российской Федерации будет теперь введено понятие минимально допустимого содержания алкоголя в крови, согласно которому и будет устанавливаться: находится водитель за рулем в состоянии опьянения или же нет.Кроме вышеуказанных нововведений, в России ужесточается ответственность за вождение в состоянии опьянения путе..... Читать новость...

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