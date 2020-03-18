Новость Аваков заявил о возможности введения чрезвычайной ситуации в Киеве Добавлено: 2020-03-18 16:01:38 Корреспондент: Алексей Свидров

В Киеве могут ввести чрезвычайное положение. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает «Укринформ».

«Сейчас мы не имеем соответствующего решения. Считаю, что к этому вопросу мы должны будем вернуться, возможно сегодня, возможно завтра», - отметил он.

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Ранее сообщалось, что в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

«18 марта 2020 состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА. Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

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Ковельское направление - просп. Палладина, 23 и ул. Щусева (ст. м. «Сырец»);

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