Новость Зеленский пообщался с главой МККК Добавлено: 2020-03-18 16:37:00 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Глава государства отметил важность сотрудничества между Украиной и МККК по противодействию пандемии коронавируса. Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов по запросу нашего государства, сформированному по поручению Владимира Зеленского.

Собеседники сошлись во мнении в отношении важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе – по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта.

Президент МККК поблагодарил украинскую сторону за меры по доступу представителей организации к удерживаемым лицам. Он пообещал взять вопрос доступа работников Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам, согласованный в рамках Нормандской встречи, под личный контроль.

Президент Украины высоко оценил роль МККК как нейтрального посредника в передаче задержанных в РФ граждан нашего государства, которая состоялась 29 декабря 2019 года. Собеседники договорились координировать дальнейшие усилия по обмену удерживаемыми лицами.

Стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Также во время разговора речь шла о ситуации с безопасностью на Донбассе. Петер Маурер положительно оценил усилия Украины, направленные на достижение мира в этом регионе.

Владимир Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам.

«Благодарю за существенный вклад МККК в гуманитарное разминирование освобожденных территорий», – сказал Президент Украины.

Петер Маурер сообщил о планах дальнейшей деятельности Международного комитета Красного Креста в Украине, отметив, что сотрудничество с нашим государством есть и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации, которую он возглавляет.

Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время.

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