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|Новость
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Зеленский пообщался с главой МККК
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|Добавлено:
|2020-03-18 16:37:00
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.
Глава государства отметил важность сотрудничества между Украиной и МККК по противодействию пандемии коронавируса. Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов по запросу нашего государства, сформированному по поручению Владимира Зеленского.
Собеседники сошлись во мнении в отношении важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе – по результатам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта.
Президент МККК поблагодарил украинскую сторону за меры по доступу представителей организации к удерживаемым лицам. Он пообещал взять вопрос доступа работников Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам, согласованный в рамках Нормандской встречи, под личный контроль.
Президент Украины высоко оценил роль МККК как нейтрального посредника в передаче задержанных в РФ граждан нашего государства, которая состоялась 29 декабря 2019 года. Собеседники договорились координировать дальнейшие усилия по обмену удерживаемыми лицами.
Стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.
Также во время разговора речь шла о ситуации с безопасностью на Донбассе. Петер Маурер положительно оценил усилия Украины, направленные на достижение мира в этом регионе.
Владимир Зеленский поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам.
«Благодарю за существенный вклад МККК в гуманитарное разминирование освобожденных территорий», – сказал Президент Украины.
Петер Маурер сообщил о планах дальнейшей деятельности Международного комитета Красного Креста в Украине, отметив, что сотрудничество с нашим государством есть и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации, которую он возглавляет.
Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время.
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