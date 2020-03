Международный валютный фонд не отказывал Украине в предоставлении кредита. Об этом написал в Facebook украинский представитель в МВФ Владислав Рашкован.

«Чтобы развеять слухи: никто в МВФ не отказывал в кредите Украине - персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая изменившиеся условия внешних рынков. работает усердно», - говорится в сообщении.

Рашкован подчеркнул, что никто в Украине не отказывался от кредита МВФ - новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. работает неплохо.

«Украине и МВФ работать через веб конференции не привыкать: для нас webex, polycom, skype - достаточно обычные средства коммуникации. так что на производительности труда карантин особо не сказывается», - добавил.

Напомним, Кабинет министров Украины обратится к Международному валютному фонду с просьбой выделить дополнительные средства.

