Новость МВФ не отказывал Украине в кредите, - Рашкован Добавлено: 2020-03-18 17:26:25 Корреспондент: Алексей Свидров

Международный валютный фонд не отказывал Украине в предоставлении кредита. Об этом написал в Facebook украинский представитель в МВФ Владислав Рашкован.

«Чтобы развеять слухи: никто в МВФ не отказывал в кредите Украине - персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая изменившиеся условия внешних рынков. работает усердно», - говорится в сообщении.

Рашкован подчеркнул, что никто в Украине не отказывался от кредита МВФ - новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. работает неплохо.

«Украине и МВФ работать через веб конференции не привыкать: для нас webex, polycom, skype - достаточно обычные средства коммуникации. так что на производительности труда карантин особо не сказывается», - добавил.

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Напомним, Кабинет министров Украины обратится к Международному валютному фонду с просьбой выделить дополнительные средства.

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