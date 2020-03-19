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|Новость
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Зеленский встретился с новым главой Тернопольской ОГА
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|Добавлено:
|2020-03-19 14:23:12
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным главой Тернопольской областной государственной администрации Владимиром Трушем.
«Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе», – сказал Глава государства, вручая руководителю облгосадминистрации служебное удостоверение.
Указ о назначении Владимира Труша главой Тернопольской ОГА Президент подписал 19 марта.
Владимир Зеленский отметил важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине.
В свою очередь глава Тернопольской областной государственной администрации поблагодарил Президента за доверие.
Справка. Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет «Львовская политехника» по специальностям «Финансы» (магистр экономики и предпринимательства) и «Филология» (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека «Украина» (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019-го – глава Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
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