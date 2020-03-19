Новость Италия может продлить карантин Добавлено: 2020-03-19 14:45:17 Корреспондент: Алексей Свидров

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры в стране должны быть продолжены после нынешнего установленного срока 3 апреля. Об этом сообщает Corriere della Ser.

«Меры правительства, включающие приостановление коммерческой деятельности, закрытие школ, будут продлевать, пока это необходимо», - отметил он.

По его словам, ограничения помогают сдерживать распространение коронавируса, Италии удалось избежать краха системы, однако даже когда пройдет пик заражений, к прежней жизни сразу вернуться будет невозможно.

«На это время не имеет смысла говорить больше, но ясно, что меры, которые мы приняли, такие как закрытие большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, могут быть только продолжены», - добавил Конте.

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Напомним, Конте объявил о расширении карантинных мер из-за коронавируса на всю страну.

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СМИ: «Россия может продлить Сноудену срок временного убежища...



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Берлускони считает, что Италия может выйти из еврозоны...



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«В том случае, если Германия не согласится с тем, что ЕЦБ должен стать полноправным центральным банком и стоимость обслуживания долговых обязательств не снизится, то Италии не останется ничего другого, кроме как покинуть еврозону», - заявил Сильвио Берлускони.

Впрочем, бывший глава итальянского правительства считает, что всего этого можно избежать, если предоставить ЕЦБ больше полномочий.

Следует заметить, что Берлускони и ранее говорил о том, что и Италия, и Германия могут отказаться от ..... Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не исключает того, чтов скором будущемотказаться от евро и вернуть в обращение свою национальную валюту.«В том случае, если Германия не согласится с тем, что ЕЦБ должен стать полноправным центральным банком и стоимость обслуживания долговых обязательств не снизится, то Италии не останется ничего другого, кроме как покинуть еврозону», - заявил Сильвио Берлускони.Впрочем, бывший глава итальянского правительства считает, что всего этого можно избежать, если предоставить ЕЦБ больше полномочий.Следует заметить, что Берлускони и ранее говорил о том, что и, и Германия могут отказаться от ..... Читать новость...

В Киеве вводится карантин...

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«Мы не будем ждать, пока будет превышен эпидемиологический порог сезонных заболеваний в столице. Мы приняли решение ввести с субботы карантин в Киеве для недопущения распространения сезонных заболеваний. Это превентивная мера, ведь мы видим негативную динамику по количеству больных. Учитывая специфичность вируса и тяжелые осложнения от гриппа, мы должны п..... С субботы, 16 января, в Киеве вводится. Соответствующее решение озвучил мэр столицы Виталий Кличко во время совещания с заместителями и руководителями профильных департаментов по ситуации с сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ в столице.Читайте: При первых же симптомах ОРВИ и гриппа необходимо обращаться к врачу, - КГГА«Мы не будем ждать, пока будет превышен эпидемиологический порог сезонных заболеваний в столице. Мы приняли решение ввести с субботыв Киеве для недопущения распространения сезонных заболеваний. Это превентивная мера, ведь мы видим негативную динамику по количеству больных. Учитывая специфичность вируса и тяжелые осложнения от гриппа, мы должны п..... Читать новость...

В Киеве снова карантин...



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