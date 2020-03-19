Новость В Минздраве рассказали, когда в аптеки завезут маски Добавлено: 2020-03-19 15:03:32 Корреспондент: Алексей Свидров

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что поставка масок в аптеки возобновится уже в конце этой недели. Об этом сообщает «Укринформ».

«Премьер-министр, министр экономики еще раз встречались со всеми отечественными производителями средств индивидуальной защиты. У них есть договоренности, подписанные меморандумы, и мы в ближайшее время ожидаем значительное пополнение украинского рынка средствами индивидуальной защиты. И в субботу-пятницу ожидается, что и хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не у всех, но напряжение будет снято», - отметил он.

По его словам, правительство дополнительно выделило средства для того, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты работников центральных органов исполнительной власти, а также передать закупленные средства и учреждениям здравоохранения.

Ляшко добавил, что что в министерстве инициировали разработку и внесение в ВР законопроекта, который «позволяет значительно упростить закупки всего медицинского оборудования и медицинских изделий, необходимых для реагирования на коронавирусную болезнь».

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В правительстве рассказали, когда выплатят долги медработник...

Правительство пообещало выплатить долги по заработной плате медработникам в полном объёме до конца года.

С таким заявлением выступил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Правительство берет на себя обязательства, что все долги по выплате заработной платы будут погашены и до конца года все необходимые средства для своевременной выплаты заработных плат медработникам будут выделены в полном объеме», - написал он на своей странице в Facebook.

Он дал понять, что правительство примет все необходимые решения для погашения задолженности в ближайшее время.

«Проблема возникновения задолженности по зарплате в конце года не нова. Она продолжается не менее 5-6 последни..... Правительство пообещало выплатить долги по заработной плате медработникам в полном объёме до конца года.С таким заявлением выступил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.«Правительство берет на себя обязательства, что все долги по выплате заработной платы будут погашены и до конца года все необходимые средства для своевременной выплаты заработных плат медработникам будут выделены в полном объеме», - написал он на своей странице в Facebook.Он дал понять, что правительство примет все необходимые решения для погашения задолженности в ближайшее время.«Проблема возникновения задолженности по зарплате в конце года не нова. Она продолжается не менее 5-6 последни..... Читать новость...

В Германии рассказали, когда с России снимут санкции...

Санкции против России снимут лишь после того, как Украина вернет под свой контроль Донбасс.

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, которая приняла участие в большой ежегодной пресс-конференции в Берлине.

По словам политика, санкции можно отменить, но для этого Россия должна выполнить Минские договоренности.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", – подчеркнула Меркель.

Кроме того, Меркель считает, что снятие санкций положительно отразится и на российской, и на немецкой экономике.

ЧИТАЙТЕ: Россия из-за санкций пригрозила ЕС принятием ответных мер..... Санкции против России снимут лишь после того, как Украина вернет под свой контроль Донбасс.Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, которая приняла участие в большой ежегодной пресс-конференции в Берлине.По словам политика, санкции можно отменить, но для этого Россия должна выполнить Минские договоренности."Санкции будут отменены,будет устранена причина", – подчеркнула Меркель.Кроме того, Меркель считает, что снятие санкций положительно отразится и на российской, и на немецкой экономике.ЧИТАЙТЕ: Россия из-за санкций пригрозила ЕС принятием ответных мер..... Читать новость...

Активисты рассказали, когда закончится блокада Крыма...

Несмотря на запрет торговли с Крымом на официальном уровне, участники продовольственной блокады не расходятся, сообщает корреспондент УНН.

На каланчацком направлении участники блокады не оставляют позиций. На блокпосту, который находится в 6 километрах от КПВВ "Каланчак", дежурят участники блокады Крыма.

Каждую машину, которая едет как в сторону оккупированного полуострова, так и в обратном направлении проверяют согласно внутренней инструкции, которую разработали в штабе блокады. Тех, кто ее не придерживаются - разворачивают.

По их словам, продовольственная блокада Крыма продолжается. "Мы расходиться не собираемся, по крайней мере до 16 января 2016 года,..... Несмотря на запрет торговли с Крымом на официальном уровне, участники продовольственной блокады не расходятся, сообщает корреспондент УНН.На каланчацком направлении участники блокады не оставляют позиций. На блокпосту, который находится в 6 километрах от КПВВ "Каланчак", дежурят участники блокады Крыма.Каждую машину, которая едет как в сторону оккупированного полуострова, так и в обратном направлении проверяют согласно внутренней инструкции, которую разработали в штабе блокады. Тех, кто ее не придерживаются - разворачивают.По их словам, продовольственная блокада Крыма продолжается. "Мы расходиться не собираемся, по крайней мере до 16 января 2016 года,..... Читать новость...

В Киеве рассказали, когда жителям города дадут отопление...

Дата начала отопительного сезона в Киеве зависит от погодных условий. Об этом во время прямой линии в "Комсомольской правде" сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

"Будем смотреть по погоде. Будет неправильно, если мы включим отопление, когда в городе будет достаточно тепло... Держу связь с Кульбидой (директор Укргидрометцентра - ред.), следим за прогнозами, хочется, чтобы это (подключение отопления - ред.) было рационально и мы не тратили деньги", - сказал П.Пантелеев.

Также он отметил, что срок завершения отопительного сезона тоже будет зависеть от прогноза погоды.

ЧИТАЙТЕ: Рева рассказал об особенностях оформления субсидий на ..... Дата начала отопительного сезона в Киеве зависит от погодных условий. Об этом во время прямой линии в "Комсомольской правде" сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН."Будем смотреть по погоде. Будет неправильно, если мы включим отопление,в городе будет достаточно тепло... Держу связь с Кульбидой (директор Укргидрометцентра - ред.), следим за прогнозами, хочется, чтобы это (подключение отопления - ред.) было рационально и мы не тратили деньги", - сказал П.Пантелеев.Также он отметил, что срок завершения отопительного сезона тоже будет зависеть от прогноза погоды.ЧИТАЙТЕ: Рева рассказал об особенностях оформления субсидий на ..... Читать новость...

В Верховной Раде рассказали, когда и на что депутаты получаю...



Пресс-служба аппарата Верховной Рады разъяснила, когда и за что конкретно нардепы получают деньги. Об этом в парламенте сообщили в связи с недавними публикациями о задержке выплаты заработной платы народным депутатам.

Как стало известно из сообщения представителей Рады, «заработная плата народным депутатам Украины и их помощникам выплачивается первого и второго числа каждого месяца».

Кроме того, отметили в Раде, по состоянию на 2 октября текущего года все народные депутаты и их помощники получили заработную плату. Представители аппарата Верховной Рады отметили, что выплату средств на выполнение «депутатских полномочий» производят с 18 по 21 октября 2013 года.

Нап..... Пресс-служба аппарата Верховной Рады разъяснила,и за что конкретно нардепы получают деньги. Об этом в парламенте сообщили в связи с недавними публикациями о задержке выплаты заработной платы народным депутатам.Как стало известно из сообщения представителей Рады, «заработная плата народным депутатам Украины и их помощникам выплачивается первого и второго числа каждого месяца».Кроме того, отметили в Раде, по состоянию на 2 октября текущего года все народные депутаты и их помощники получили заработную плату. Представители аппарата Верховной Рады отметили, что выплату средств на выполнение «депутатских полномочий» производят с 18 по 21 октября 2013 года.Нап..... Читать новость...