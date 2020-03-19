Новость Виктор Ляшко назвал сценарии борьбы с коронавирусом в Украине Добавлено: 2020-03-19 15:26:07 Корреспондент: Алексей Свидров

Министерство здравоохранения Украины разработало четыре сценария реагирования на распространение коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Украинская правда».

"Мы начали готовить систему здравоохранения, как только увидели всплески заболевания в Китайской народной республике, – это был конец января – начало февраля. Был разработан национальный план противодействия и предотвращения распространения короновирусной болезни...

У нас была статистика – и мы знали, как будем реагировать на первые случаи коронавирусной болезни на территории Украины. Было определено по две госпитальных базы в каждой области, по две бригады экстренной медицинской помощи, которые были укомплектованы соответствующим оборудованием.

Были разработаны, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, 4 сценария реагирования. Первый – когда у нас будет один завезенный случай, потом – когда у нас будет распространение внутри страны, и – когда у нас будет вспышка.

Сейчас мы переходим на новый этап планирования и перепрофилирования наших учреждений здравоохранения. Буквально на днях мы представим вам интерактивную карту, как увеличивается количество коек и как перепрофилируются больницы.

Мы оставляем по эти две госпитальные базы, которые есть, – они будут принимать больных, в первую очередь с коронавирусной болезнью, которые будут нуждаться (в этого).

В то же время, мы разработали сейчас четко алгоритм, основанный на сценарии развития вспышки в Италии. Мы видим, что 80% людей в Италии переболеет легкими формами.

Поэтому по нашим стандартам оказания помощи, которые полностью адаптированы к рекомендациям ВОЗ и учитывают лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно, в домашней самоизоляции.

Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали, – и эта карта будет у диспетчеров экстренной медицинской помощи, чтобы всем было понятно, куда какой случай нужно доставить...

Эти сценарии предусмотрены под определенное количество заболевших одновременно.

Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни, чтобы обеспечить им интенсивную терапию...

Третий сценарий – в случае введения в стране чрезвычайного положения, когда можно будет привлекать частные учреждения здравоохранения. Это, опять же, расширит масштаб оказания медицинской помощи тем, кто в ней нуждается".

Новости от ИА "Новости мира" в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

11 марта Кабмин утвердит окончательный план борьбы с коронав...

Сегодня, 11 марта 2020 года, на заседании Кабинета министров представят окончательный план борьбы с коронавирусом в Украине. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Накануне состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в Украине. В заседании приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и главы облгосадминистраций (по селектору).

ЧИТАЙТЕ: В Минздраве Украины назвали цену на экспресс-тесты на коронавирус

В то же время народный депутат от «Слуги нар..... Сегодня, 11 марта 2020 года, на заседании Кабинета министров представят окончательный план. Об этом сообщается на Правительственном портале.Накануне состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в. В заседании приняли участие Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и главы облгосадминистраций (по селектору).ЧИТАЙТЕ: В Минздраве Украиныи цену на экспресс-тесты на коронавирусВ то же время народный депутат от «Слуги нар..... Читать новость...

Сейчас в Украине поднята "планка борьбы с коррупцией" - Викт...



В Украине поднята планка борьбы с коррупцией - Генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время брифинга заявил, что сейчас в Украине поднята "планка борьбы с коррупцией", поэтому необходимы выход на новый уровень борьбы с противоправными действиями и плотное взаимодействие правоохранительных органов в этом вопросе, сообщает корреспондент УНН.

Как подчеркнул Генпрокурор, борьба с коррупцией должна выйти на качественно новый уровень, и это является главной задачей для руководителей правоохранительных ведомств.

"Евроинтеграционное устремление Украины и международные нормы требуют не просто стандартных шагов по борьбе с коррупцией, но и устранение рис..... поднята планкас коррупцией - ГенпрокурорГенеральный прокурор УкраиныПшонка во время брифинга заявил, что сейчас вподнята "планкас коррупцией", поэтому необходимы выход на новый уровеньс противоправными действиями и плотное взаимодействие правоохранительных органов в этом вопросе, сообщает корреспондент УНН.Как подчеркнул Генпрокурор, борьба с коррупцией должна выйти на качественно новый уровень, и это является главной задачей для руководителей правоохранительных ведомств."Евроинтеграционное устремление Украины и международные нормы требуют не просто стандартных шагов по борьбе с коррупцией, но и устранение рис..... Читать новость...

В Украине зафиксированы ещё 2 случая заражения коронавирусом...

По состоянию на утро понедельника в Украине подтверждены уже пять случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.

В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.

Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... По состоянию на утро понедельника вподтверждены уже пять случаев зараженияCOVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», - говорится в сообщении.В целом вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о закрытии границ на две недели.Напомним, в Радомышле Житомирской области скончалась госпитали..... Читать новость...

Народ не видит борьбы с коррупцией, - Виктор Балога...



Как напомнил народный депутат Украины Виктор Балога, премьер-министр Арсений Яценюк менее недели назад сказал, что коррупцию на макроуровне удалось полностью ликвидировать. При этом Виктор Балога обратил внимание на то, что согласно социальным опросам, 80% украинцев вообще не увидели никакой борьбы с коррупцией – ни на макро, ни на микроуровне.

«Но для меня гораздо важнее другой показатель - каждый третий поддерживает расстрелы коррупционеров. А это значит, что власть, которая выдает желаемое за действительное, не будет долговечной. И если количество тех, кто за расстрелы, превысит отметку в 80%, то красноречие в телевизоре не спасет от народного гнева», - на..... Как напомнил народный депутат УкраиныБалога, премьер-министр Арсений Яценюк менее недели назад сказал, что коррупцию на макроуровне удалось полностью ликвидировать. При этомБалога обратил внимание на то, что согласно социальным опросам, 80% украинцев вообще не увидели никакойс коррупцией – ни на макро, ни на микроуровне.«Но для меня гораздо важнее другой показатель - каждый третий поддерживает расстрелы коррупционеров. А это значит, что власть, которая выдает желаемое за действительное, не будет долговечной. И если количество тех, кто за расстрелы, превысит отметку в 80%, то красноречие в телевизоре не спасет от народного гнева», - на..... Читать новость...

Владимир Путин назвал правила политической борьбы...



Президент России Владимир Путин огласил основные принципы своей политики, выступая с Посланием к Федеральному собранию.

Он заявил, что диалог возможен с политическими силами, действующими в рамках закона, а затем добавил, что российские власти будут стремиться к тому, чтобы обеспечить всем партиям и политическим силам равный доступ к СМИ.

"Политическая конкуренция - это безусловное благо для страны. При этом нам нужно сформировать своего рода свод правил добросовестной политической конкуренции", - заявил президент и добавил, что "цивилизованный диалог возможен только с теми политическими силами, которые цивилизованным же образом выдвигают, обосновы..... Президент России Владимир Путин огласил основные принципы своей политики, выступая с Посланием к Федеральному собранию.Он заявил, что диалог возможен с политическими силами, действующими в рамках закона, а затем добавил, что российские власти будут стремиться к тому, чтобы обеспечить всем партиям и политическим силам равный доступ к СМИ."Политическая конкуренция - это безусловное благо для страны. При этом нам нужно сформировать своего рода свод правил добросовестной политической конкуренции", - заявил президент и добавил, что "цивилизованный диалог возможен только с теми политическими силами, которые цивилизованным же образом выдвигают, обосновы..... Читать новость...

Олег Ляшко отправляется в Луганск для борьбы с сепаратистами...



Как сообщил народный депутат Украины, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, ситуация в Харькове была более-менее стабилизирована. По его словам, здание областной государственной администрации уже освобождено.

«Надеюсь, власть больше никогда не допустит ее захвата», - написал Олег Ляшко на своей странице в Facebook 7-го апреля.

В то же время, политик обратил внимание на то, что самая сложная ситуация сейчас в Донецке и Луганске.

«Поэтому я сейчас вылетаю в Луганск, через час буду на месте», - сказал Олег Ляшко.

При этом нардеп заверил, что не вернется в столицу до тех пор, пока не разберется со всеми сепаратистами и сотрудниками ..... Как сообщил народный депутат Украины, кандидат в президенты Украины Олег, ситуация в Харькове была более-менее стабилизирована. По его словам, здание областной государственной администрации уже освобождено.«Надеюсь, власть больше никогда не допустит ее захвата», - написал Олегна своей странице в Facebook 7-го апреля.В то же время, политик обратил внимание на то, что самая сложная ситуация сейчас в Донецке и Луганске.«Поэтому я сейчас вылетаю в Луганск, через час буду на месте», - сказал ОлегПри этом нардеп заверил, что не вернется в столицу до тех пор, пока не разберется со всеми сепаратистами и сотрудниками ..... Читать новость...

Ляшко назвал коммунистов предателями...



Как сообщил народный депутат Украины Олег Ляшко, фракция Коммунистической партии Украины не проголосовала в Верховной Раде за требование к России немедленно вывести свои войска из Украины. По его словам, так называемая Компартия Украины – это предатели, а саму политическую силу немедленно необходимо запретить.

При этом следует заметить, что представители Коммунистической партии Украины также не голосовали за обращение к странам-гарантам Будапештского меморандума, которые в обмен на отказ Украины от ядерного оружия гарантировали ей безопасность и территориальную целостность. Тем не менее, даже при отсутствии голосов со стороны фракции КПУ, его поддержало 255 народных депу..... Как сообщил народный депутат Украины Олег, фракция Коммунистической партии Украины не проголосовала в Верховной Раде за требование к России немедленно вывести свои войска из Украины. По его словам, так называемая Компартия Украины – это предатели, а саму политическую силу немедленно необходимо запретить.При этом следует заметить, что представители Коммунистической партии Украины также не голосовали за обращение к странам-гарантам Будапештского меморандума, которые в обмен на отказ Украины от ядерного оружия гарантировали ей безопасность и территориальную целостность. Тем не менее, даже при отсутствии голосов со стороны фракции КПУ, его поддержало 255 народных депу..... Читать новость...

Виктор Пинзеник назвал нереальными цифры доходов Госбюджета...



Народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Виктор Пинзеник заявил, что цифры доходов Госбюджета, которые предложило правительство, нереальны.

«Общий фонд государственного бюджета должен получить 452 миллиардов гривен. Каким образом можно дополнительно получить прирост 160 миллиардов? Как при спаде экономики на 4,3% ВВП и при инфляции 11-14% обеспечить рост доходов на 24%?», - поинтересовался он.

Также, по его словам, в проекте нет решений, которые бы позволили сбалансировать бюджет.

Как отметил Виктор Пинзеник, дефицит бюджета на 2015 год, предложенный Кабмином, предусмотрен на уровне 64 миллиардов гривен.

«А г..... Народный депутат Украины от фракции «Блок Петра Порошенко»Пинзеник заявил, что цифры доходов Госбюджета, которые предложило правительство, нереальны.«Общий фонд государственного бюджета должен получить 452 миллиардов гривен. Каким образом можно дополнительно получить прирост 160 миллиардов? Как при спаде экономики на 4,3% ВВП и при инфляции 11-14% обеспечить рост доходов на 24%?», - поинтересовался он.Также, по его словам, в проекте нет решений, которые бы позволили сбалансировать бюджет.Как отметилПинзеник, дефицит бюджета на 2015 год, предложенный Кабмином, предусмотрен на уровне 64 миллиардов гривен.«А г..... Читать новость...