Новость Английским футбольным чемпионатам продлили карантин Добавлено: 2020-03-19 15:49:30 Корреспондент: Алексей Свидров

Карантин, распространяющийся на все футбольные турниры в Англии, продлен минимум до 30 апреля. Об этом говорится в объединенном обращении Футбольной ассоциации (FA), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL).

Данное решение было принято в связи с многократными случаями заражения COVID-19 в Великобритании, включая футболистов, тренеров и персонал клубов.

В регламенте FA сказано, что сезон в Англии должен завершиться до 1 июня, но из-за сложившейся ситуации Совет Футбольной ассоциации согласился продлить этот лимит на неопределенный срок.

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Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса до 4 апреля.

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В школах Львова карантин продлили до января...

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Ходжсон предлагает английским футболистам поиграть в зарубеж...



С учетом того, что в последнее время в английской Премьер-лиге становится все больше легионеров, главный тренер национальной сборной Рой Ходжсон призывает игроков с Туманного Альбиона пробовать свои силы в иностранных чемпионатах. Слова Роя Ходжсона передает агентство football.ua.

«Нужно признать, что некоторые молодые игроки, которые могут помочь английской сборной, не всегда в своих командах являются первым выбором. На прошедшем чемпионате мира в Бразилии у английской сборной был молодой состав, который в будущем может стать еще моложе», - заявил Рой Ходжсон.

Как пояснил опытный наставник, молодым английским футболистам не повредит продолжить свою карьеру в каком-либо заруб..... С учетом того, что в последнее время в английской Премьер-лиге становится все больше легионеров, главный тренер национальной сборной Рой Ходжсон призывает игроков с Туманного Альбиона пробовать свои силы в иностранных чемпионатах. Слова Роя Ходжсона передает агентство football.ua.«Нужно признать, что некоторые молодые игроки, которые могут помочь английской сборной, не всегда в своих командах являются первым выбором. На прошедшем чемпионате мира в Бразилии у английской сборной был молодой состав, который в будущем может стать еще моложе», - заявил Рой Ходжсон.Как пояснил опытный наставник, молодым английским футболистам не повредит продолжить свою карьеру в каком-либо заруб..... Читать новость...

В Молдове русский язык получит статус иностранного и будет и...

Министр образования Молдовы Майа Санду сообщила о том, что русский язык в Молдове вскоре получит статус иностранного языка и будет изучаться в учебных заведениях наряду с английским и французским языками.

«Государство гарантирует развитие и формирование навыков эффективного общения среди учащихся на румынском языке и на языках национальных меньшинств. Кроме этого, Молдова гарантирует обеспечение надлежащих условий для организации учебного процесса в учебных заведениях на английском, французском и русском языках», - сказала она.

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Дэвид Бекхэм обзаведется футбольным клубом?...



Известный английский футболист Дэвид Бекхэм, который вчера, 16 мая, объявил о завершении своей карьеры, не собирается полностью прощаться с футболом.

Британское издание The Mirror сообщает, что Дэвид Бекхэм хочет приобрести футбольный клуб в американском чемпионате - МЛС. Скорее всего, речь идет даже не о приобретении, а о создании нового клуба.

В таком случае английский футболист будет рассчитывать на инвестирование со стороны ближневосточных миллиардеров. Отметим, что одним из возможных партнеров Дэвида Бекхэма называют владельца французского «ПСЖ» шейха Тамима Бин Хамада Аль-Тани.

Добавим, что перед англичанином могут возникнуть некоторые трудности, потому что в его контр..... Известный английский футболист Дэвид Бекхэм, который вчера, 16 мая, объявил о завершении своей карьеры, не собирается полностью прощаться с футболом.Британское издание The Mirror сообщает, что Дэвид Бекхэм хочет приобрести футбольный клуб в американском чемпионате - МЛС. Скорее всего, речь идет даже не о приобретении, а о создании нового клуба.В таком случае английский футболист будет рассчитывать на инвестирование со стороны ближневосточных миллиардеров. Отметим, что одним из возможных партнеров Дэвида Бекхэма называют владельца французского «ПСЖ» шейха Тамима Бин Хамада Аль-Тани.Добавим, что перед англичанином могут возникнуть некоторые трудности, потому что в его контр..... Читать новость...

«Киевстар» предлагает футбольным болельщикам новую услугу...



Один из лидеров на рынке мобильной связи Украины, компания «Киевстар», совместно с футбольным порталом football.ua, предлагают украинским футбольным болельщикам новую услугу – «Горячие голы». Данная услуга позволит абонентам «Киевстар» в режиме он-лайн, в виде SMS-сообщения получать на свой мобильный телефон самые свежие результаты футбольных матчей. Абоненты смогут получать информацию не только о результатах матчей, но и о забитых голах, а также анонсы самых интересных футбольных баталий.

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РФС 7 июня рассмотрит вопрос по футбольным клубам из Крыма...



Об аннексии Крыма говорят и пишут много. Присоединение полуострова к России самым непосредственным образом отразилось и на украинском футболе. В завершившемся недавно чемпионате Украины по футболу в элитном дивизионе выступали два футбольных клуба из Крыма – ФК «Севастополь» и симферопольская «Таврия». И, если выступления «Севастополя» можно назвать приемлемыми, поскольку команда заняла итоговое девятое место в турнирной таблице, то «Таврия» наиграла на понижение в классе.

Вот только будут ли эти команды продолжать свои выступления в украинском футбольном первенстве? Этот вопрос и по сей день остается открытым.

Все может решиться уже..... Об аннексии Крыма говорят и пишут много. Присоединение полуострова к России самым непосредственным образом отразилось и на украинском футболе. В завершившемся недавно чемпионате Украины по футболу в элитном дивизионе выступали два футбольных клуба из Крыма – ФК «Севастополь» и симферопольская «Таврия». И, если выступления «Севастополя» можно назвать приемлемыми, поскольку команда заняла итоговое девятое место в турнирной таблице, то «Таврия» наиграла на понижение в классе.Вот только будут ли эти команды продолжать свои выступления в украинском футбольном первенстве? Этот вопрос и по сей день остается открытым.Все может решиться уже..... Читать новость...

Уехал из Украины исключительно по футбольным причинам, - Ник...



Полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар отправился из киевского «Динамо» в повторную аренду в лондонский КПР не из-за политической обстановки на востоке Украины. Как известно, «Динамо» подписало хорватского хавбека летом 2012 года, а уже сезон спустя отпустило в аренду в «КПР». Слова хорвата передает агентство London Evening Standard.

«Я никогда не беспокоился за свою безопасность в Украине. В подобной обстановке на востоке Украины нет ничего хорошего, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет. Но я из той страны, которая пережила войну, потому мне не было страшно», - уверяет Нико Кранчар.

Как уверяет хорват, после его перехода в &..... Полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар отправился из киевского «Динамо» в повторную аренду в лондонский КПР не из-за политической обстановки на востоке Украины. Как известно, «Динамо» подписало хорватского хавбека летом 2012 года, а уже сезон спустя отпустило в аренду в «КПР». Слова хорвата передает агентство London Evening Standard.«Я никогда не беспокоился за свою безопасность в Украине. В подобной обстановке на востоке Украины нет ничего хорошего, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет. Но я из той страны, которая пережила войну, потому мне не было страшно», - уверяет Нико Кранчар.Как уверяет хорват, после его перехода в &..... Читать новость...