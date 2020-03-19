|
|Новость
|
Английским футбольным чемпионатам продлили карантин
|
|Добавлено:
|2020-03-19 15:49:30
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Карантин, распространяющийся на все футбольные турниры в Англии, продлен минимум до 30 апреля. Об этом говорится в объединенном обращении Футбольной ассоциации (FA), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL).
Данное решение было принято в связи с многократными случаями заражения COVID-19 в Великобритании, включая футболистов, тренеров и персонал клубов.
В регламенте FA сказано, что сезон в Англии должен завершиться до 1 июня, но из-за сложившейся ситуации Совет Футбольной ассоциации согласился продлить этот лимит на неопределенный срок.
ЧИТАЙТЕ: УЕФА перенес чемпионат Европы на 2021 год
Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса до 4 апреля.
Смотрите также:
Карантин в Сумской области продлили на неделю...
Карантин в школах и дошкольных учреждениях Сумской области продлен еще на неделю. Учебные заведения будут закрыты до понедельника, 19 декабря. Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Николай Клочко.
ЧИТАЙТЕ: Сумские школы закрыли на карантин
По словам чиновника, на сегодняшний день эпидемиологический порог в Сумах превышен на 41%. Негативная ситуация наблюдается также в Конотопе: там эпидемиологический порог превышен на 60%.
Напомним, учебные заведения областного центра были закрыты на карантин
с 3 по 10 декабря по решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Из-за распространения вирусных инфе..... Читать новость...
В школах Львова карантин продлили до января...
В школах Львова в связи с высоким уровнем заболеваемости детей гриппом и ОРВИ продлили
временное прекращение занятий до 30 декабря.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, такое решение было принято городской комиссией по техногенной опасности и чрезвычайным ситуациям.
«С 26 по 30 декабря в школах приостановлены занятия. Только дошкольные учебные заведения города будут работать в обычном режиме. Если за минувшую неделю было зарегистрировано 8,5 тыс. случаев заболеваний ОРЗ, то на этой неделе зарегистрировано 10 тыс. случаев. Интенсивный показатель вырос, он вдвое превышает эпидпорог. И большая часть всех зарегистрированных случаев – дети в возрасте..... Читать новость...
Ходжсон предлагает английским футболистам поиграть в зарубеж...
С учетом того, что в последнее время в английской Премьер-лиге становится все больше легионеров, главный тренер национальной сборной Рой Ходжсон призывает игроков с Туманного Альбиона пробовать свои силы в иностранных чемпионатах. Слова Роя Ходжсона передает агентство football.ua.
«Нужно признать, что некоторые молодые игроки, которые могут помочь английской сборной, не всегда в своих командах являются первым выбором. На прошедшем чемпионате мира в Бразилии у английской сборной был молодой состав, который в будущем может стать еще моложе», - заявил Рой Ходжсон.
Как пояснил опытный наставник, молодым английским футболистам не повредит продолжить свою карьеру в каком-либо заруб..... Читать новость...
В Молдове русский язык получит статус иностранного и будет и...
Министр образования Молдовы Майа Санду сообщила о том, что русский язык в Молдове вскоре получит статус иностранного языка и будет изучаться в учебных заведениях наряду с английским и французским языками.
«Государство гарантирует развитие и формирование навыков эффективного общения среди учащихся на румынском языке и на языках национальных меньшинств. Кроме этого, Молдова гарантирует обеспечение надлежащих условий для организации учебного процесса в учебных заведениях на английском, французском и русском языках», - сказала она.
Данное заявление Майа Санду сделала в связи с появившимися обвинениями в СМИ о дискриминации русского языка в Молдове, после вступления в силу нового Ко..... Читать новость...
Дэвид Бекхэм обзаведется футбольным клубом?...
Известный английский футболист Дэвид Бекхэм, который вчера, 16 мая, объявил о завершении своей карьеры, не собирается полностью прощаться с футболом.
Британское издание The Mirror сообщает, что Дэвид Бекхэм хочет приобрести футбольный клуб в американском чемпионате - МЛС. Скорее всего, речь идет даже не о приобретении, а о создании нового клуба.
В таком случае английский футболист будет рассчитывать на инвестирование со стороны ближневосточных миллиардеров. Отметим, что одним из возможных партнеров Дэвида Бекхэма называют владельца французского «ПСЖ» шейха Тамима Бин Хамада Аль-Тани.
Добавим, что перед англичанином могут возникнуть некоторые трудности, потому что в его контр..... Читать новость...
«Киевстар» предлагает футбольным болельщикам новую услугу...
Один из лидеров на рынке мобильной связи Украины, компания «Киевстар», совместно с футбольным
порталом football.ua, предлагают украинским футбольным
болельщикам новую услугу – «Горячие голы». Данная услуга позволит абонентам «Киевстар» в режиме он-лайн, в виде SMS-сообщения получать на свой мобильный телефон самые свежие результаты футбольных матчей. Абоненты смогут получать информацию не только о результатах матчей, но и о забитых голах, а также анонсы самых интересных футбольных баталий.
Для подключения услуги «Горячие голы», абонентам «Киевстар» достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3030 с текстом 2..... Читать новость...
РФС 7 июня рассмотрит вопрос по футбольным клубам из Крыма...
Об аннексии Крыма говорят и пишут много. Присоединение полуострова к России самым непосредственным образом отразилось и на украинском футболе. В завершившемся недавно чемпионате Украины по футболу в элитном дивизионе выступали два футбольных клуба из Крыма – ФК «Севастополь» и симферопольская «Таврия». И, если выступления «Севастополя» можно назвать приемлемыми, поскольку команда заняла итоговое девятое место в турнирной таблице, то «Таврия» наиграла на понижение в классе.
Вот только будут ли эти команды продолжать свои выступления в украинском футбольном первенстве? Этот вопрос и по сей день остается открытым.
Все может решиться уже..... Читать новость...
Уехал из Украины исключительно по футбольным причинам, - Ник...
Полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар отправился из киевского «Динамо» в повторную аренду в лондонский КПР не из-за политической обстановки на востоке Украины. Как известно, «Динамо» подписало хорватского хавбека летом 2012 года, а уже сезон спустя отпустило в аренду в «КПР». Слова хорвата передает агентство London Evening Standard.
«Я никогда не беспокоился за свою безопасность в Украине. В подобной обстановке на востоке Украины нет ничего хорошего, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет. Но я из той страны, которая пережила войну, потому мне не было страшно», - уверяет Нико Кранчар.
Как уверяет хорват, после его перехода в &..... Читать новость...
Итальянская модель Клаудия Романи может стать футбольным арб...
Итальянская модель может стать футбольным
арбитром.
Итальянская модель Клаудия Романи сдала необходимые экзамены и теперь может судить матчи итальянского чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на Eurosport.
Модель, которая известна своими фотосессиями в мужских журналах, входит в список "10 самых красивых женщин Италии" по версии одного из итальянских изданий.
"Бегать по полю со всеми игроками и фиксировать нарушения - это возможность, от которой нельзя отказываться", - призналась она.
Отметим, что ранее ни одна женщина не допускалась к судейству футбольных матчей в Италии, в отличие от чемпионатов Англии и Германии.
Источник: УНН ..... Читать новость...