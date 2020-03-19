Новость В Житомире зафиксировали первый случай коронавируса Добавлено: 2020-03-19 16:11:23 Корреспондент: Алексей Свидров

В Житомире зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.

«Лабораторно подтвержденный случай, сейчас себя мужчина чувствует удовлетворительно», - отметил он.

По его словам, житель Житомира вернулся с Австрии, ему 56 лет.

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В Украине зарегистрирован первый случай коронавируса...

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает «Украинская правда».

«В аэропорту был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная. После этого он вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был проведен дополнительный температурный скрининг, заполнен опросник на человека и выдана памятка о самоизоляции, поскольку человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid 19.



Семья, которая путешествовала, – мужчина и женщина – самоизолировались, буквально через д..... Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержденинфицирования коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает «Украинская правда».«В аэропорту был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная. После этого он вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был проведен дополнительный температурный скрининг, заполнен опросник на человека и выдана памятка о самоизоляции, поскольку человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid 19.Семья, которая путешествовала, – мужчина и женщина – самоизолировались, буквально через д..... Читать новость...

Скалецкая прокомментировала первый случай коронавируса в Укр...

Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, комментируя первый случай выявления коронавируса COVID -19 в стране.

По её словам, ситуация находится под полным контролем.

«Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации. Согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. С тех пор мужчина находился в изоляции под наблюдением врачей. Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей жена, поскольку она была контактным лицом», - говорится в сообщении..... Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, комментируявыявленияCOVID -19 в стране.По её словам, ситуация находится под полным контролем.«Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации. Согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. С тех пор мужчина находился в изоляции под наблюдением врачей. Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей жена, поскольку она была контактным лицом», - говорится в сообщении..... Читать новость...

В Харькове зафиксировали случай заболевания малярией...

В Харькове зафиксирован случай малярии. По информации медиков, болезнь в Украину привез гражданин Республики Камерун, который находился в городе Яунде. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

Сообщается, что 25 января камерунец почувствовал недомогание и слабость, вскоре у него появился озноб, а температура поднялась до 39 градусов. Через три дня пациент был госпитализирован в областную инфекционную больницу, где после проведения анализов врачи поставили ему диагноз "малярия".

"Иностранец в областной инфекционной больнице. Состояние стабильное, получил противомолярийную терапию, находился в реанимации, но сейчас переводят в ..... В Харькове зафиксированмалярии. По информации медиков, болезнь в Украину привез гражданин Республики Камерун, который находился в городе Яунде. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Харьковской областной государственной администрации.Сообщается, что 25 января камерунец почувствовал недомогание и слабость, вскоре у него появился озноб, а температура поднялась до 39 градусов. Через три дня пациент был госпитализирован в областную инфекционную больницу, где после проведения анализов врачи поставили ему диагноз "малярия"."Иностранец в областной инфекционной больнице. Состояние стабильное, получил противомолярийную терапию, находился в реанимации, но сейчас переводят в ..... Читать новость...

В Мали зафиксировали второй случай смерти от Эболы...



Французское Agence France-Presse сообщило, что медиками Мали зафиксирован новый, уже второй случай смерти от вируса Эболы, не связанный с первым летальным исходом - гибелью от лихорадки двухлетней девочки.

«Медицинский работник, который ранее контактировал с гражданином Гвинеи, скончавшимся от вируса, умер», - подтвердил это сообщение руководитель клиники Pasteur Clinic в столице Мали Бамако и добавил, что результаты тестов скончавшегося медработника выявили у него наличие лихорадки Эбола. Также стало известно, что местная полиция заблокировала район клиники, где скончался медицинский работник.

Читайте: ВОЗ: в мире более 10 000 человек инфицированы вирусом Эболы

Представите..... Французское Agence France-Presse сообщило, что медиками Мали зафиксирован новый, уже второйсмерти от вируса Эболы, не связанный с первым летальным исходом - гибелью от лихорадки двухлетней девочки.«Медицинский работник, который ранее контактировал с гражданином Гвинеи, скончавшимся от вируса, умер», - подтвердил это сообщение руководитель клиники Pasteur Clinic в столице Мали Бамако и добавил, что результаты тестов скончавшегося медработника выявили у него наличие лихорадки Эбола. Также стало известно, что местная полиция заблокировала район клиники, где скончался медицинский работник.Читайте: ВОЗ: в мире более 10 000 человек инфицированы вирусом ЭболыПредставите..... Читать новость...

В Черниговской области зафиксировали очередной случай африка...



В Черниговской области зафиксирован очередной случай африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области. Согласно сообщению, на этой неделе в г.Бобровица в одном из частных хозяйств погибли две свиньи.

По результатам исследования Киевского государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы вчера был подтвержден диагноз ”африканская чума свиней”. На заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бобровицкой РГА утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

На территории г.Бобровица объявлена карантинная зона. Сегодня начаты мероприя..... В Черниговской области зафиксирован очереднойафриканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области. Согласно сообщению, на этой неделе в г.Бобровица в одном из частных хозяйств погибли две свиньи.По результатам исследования Киевского государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы вчера был подтвержден диагноз ”африканская чума свиней”. На заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бобровицкой РГА утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания.На территории г.Бобровица объявлена карантинная зона. Сегодня начаты мероприя..... Читать новость...

В Южной Корее зафиксировали седьмой случай заражения вирусом...



В Южной Корее подтвердили седьмой случай вируса Зика. Его обнаружили у мужчины, который недавно приехал из Гватемалы в отпуск, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

По данным корейского центра контроля и предотвращения болезней, очередным больным оказался 52-летний мужчина, который с 2010 года постоянно проживает на территории Гватемалы и приехал на родину в отпуск.

К настоящему времени в Южной Корее было подтверждено шесть случаев заражения вирусом Зика среди граждан страны. Трое из них заразились во время посещения Филиппин, один человек - Вьетнама, один человек - Доминиканской Республики и еще один после посещения Бразилии.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 1 февраля при..... В Южной Корее подтвердили седьмойвируса Зика. Его обнаружили у мужчины, который недавно приехал из Гватемалы в отпуск, передает УНН со ссылкой на Yonhap.По данным корейского центра контроля и предотвращения болезней, очередным больным оказался 52-летний мужчина, который с 2010 года постоянно проживает на территории Гватемалы и приехал на родину в отпуск.К настоящему времени в Южной Корее было подтверждено шесть случаев заражения вирусом Зика среди граждан страны. Трое из них заразились во время посещения Филиппин, один человек - Вьетнама, один человек - Доминиканской Республики и еще один после посещения Бразилии.Напомним, Всемирная организация здравоохранения 1 февраля при..... Читать новость...

Первый случай заражения холерой зафиксирован в Доминикане...

В Доминиканской республике официально зарегистрирован первый случай заражения человека холерой. Это свидетельствует о том, что это заболевание было занесено из соседнего Гаити.

Случай заражения был подтвержден у гражданина Гаити, недавно приехавшего из родной страны, сообщает министерство здравоохранения Доминиканы.

На Гаити вспышка холеры была зафиксирована в конце прошлого месяца. Число жертв от эпидемии уже достигло 1034 человек, 16 700 – заражены. Для обеих стран случай появления холеры на их территории - первый в истории.

К настоящему времени заболевание охватило все 10 департаментов Гаити.

По мнению представителей международных организаций, количество заболевших и жертв в..... В Доминиканской республике официально зарегистрированзаражения человека холерой. Это свидетельствует о том, что это заболевание было занесено из соседнего Гаити.Случай заражения был подтвержден у гражданина Гаити, недавно приехавшего из родной страны, сообщает министерство здравоохранения Доминиканы.На Гаити вспышка холеры была зафиксирована в конце прошлого месяца. Число жертв от эпидемии уже достигло 1034 человек, 16 700 – заражены. Для обеих странпоявления холеры на их территории -в истории.К настоящему времени заболевание охватило все 10 департаментов Гаити.По мнению представителей международных организаций, количество заболевших и жертв в..... Читать новость...

В Украине зарегистрирован первый случай смерти от гриппа...

На 46-й неделе 2016 года в Украине, в Сумской области, зарегистрирован первый случай смерти от гриппа, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

На 46-й неделе этого года во всех регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от -0,9% во Львовской до -64% в Ивано-Франковской областях.

ЧИТАЙТЕ: Показатели заболеваемости гриппом в Украине не превышают эпидемических порогов

После каникул продолжает увеличиваться темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей шко..... На 46-й неделе 2016 года в Украине, в Сумской области, зарегистрировансмерти от гриппа, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции.Об этом УНИАН сообщили в ГУ «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Украины».На 46-й неделе этого года во всех регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от -0,9% во Львовской до -64% в Ивано-Франковской областях.ЧИТАЙТЕ: Показатели заболеваемости гриппом в Украине не превышают эпидемических пороговПосле каникул продолжает увеличиваться темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей шко..... Читать новость...