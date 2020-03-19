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В Житомире зафиксировали первый случай коронавируса
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|Добавлено:
|2020-03-19 16:11:23
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
В Житомире зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом Covid-2019. Об этом заявил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.
«Лабораторно подтвержденный случай, сейчас себя мужчина чувствует удовлетворительно», - отметил он.
По его словам, житель Житомира вернулся с Австрии, ему 56 лет.
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В Украине зарегистрирован первый случай коронавируса...
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине лабораторно подтвержден первый случай
инфицирования коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает «Украинская правда».
«В аэропорту был проведен температурный скрининг, температура у человека была нормальная. После этого он вернулся в Черновицкую область. В Черновицкой области был проведен дополнительный температурный скрининг, заполнен опросник на человека и выдана памятка о самоизоляции, поскольку человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid 19.
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Скалецкая прокомментировала первый случай коронавируса в Укр...
Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, комментируя первый случай
выявления коронавируса
COVID -19 в стране.
По её словам, ситуация находится под полным контролем.
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В Харькове зафиксировали случай заболевания малярией...
В Харькове зафиксирован случай
малярии. По информации медиков, болезнь в Украину привез гражданин Республики Камерун, который находился в городе Яунде. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Харьковской областной государственной администрации.
Сообщается, что 25 января камерунец почувствовал недомогание и слабость, вскоре у него появился озноб, а температура поднялась до 39 градусов. Через три дня пациент был госпитализирован в областную инфекционную больницу, где после проведения анализов врачи поставили ему диагноз "малярия".
"Иностранец в областной инфекционной больнице. Состояние стабильное, получил противомолярийную терапию, находился в реанимации, но сейчас переводят в ..... Читать новость...
В Мали зафиксировали второй случай смерти от Эболы...
Французское Agence France-Presse сообщило, что медиками Мали зафиксирован новый, уже второй случай
смерти от вируса Эболы, не связанный с первым летальным исходом - гибелью от лихорадки двухлетней девочки.
«Медицинский работник, который ранее контактировал с гражданином Гвинеи, скончавшимся от вируса, умер», - подтвердил это сообщение руководитель клиники Pasteur Clinic в столице Мали Бамако и добавил, что результаты тестов скончавшегося медработника выявили у него наличие лихорадки Эбола. Также стало известно, что местная полиция заблокировала район клиники, где скончался медицинский работник.
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Представите..... Читать новость...
В Черниговской области зафиксировали очередной случай африка...
В Черниговской области зафиксирован очередной случай
африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области. Согласно сообщению, на этой неделе в г.Бобровица в одном из частных хозяйств погибли две свиньи.
По результатам исследования Киевского государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы вчера был подтвержден диагноз ”африканская чума свиней”. На заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бобровицкой РГА утвержден план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания.
На территории г.Бобровица объявлена карантинная зона. Сегодня начаты мероприя..... Читать новость...
В Южной Корее зафиксировали седьмой случай заражения вирусом...
В Южной Корее подтвердили седьмой случай
вируса Зика. Его обнаружили у мужчины, который недавно приехал из Гватемалы в отпуск, передает УНН со ссылкой на Yonhap.
По данным корейского центра контроля и предотвращения болезней, очередным больным оказался 52-летний мужчина, который с 2010 года постоянно проживает на территории Гватемалы и приехал на родину в отпуск.
К настоящему времени в Южной Корее было подтверждено шесть случаев заражения вирусом Зика среди граждан страны. Трое из них заразились во время посещения Филиппин, один человек - Вьетнама, один человек - Доминиканской Республики и еще один после посещения Бразилии.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 1 февраля при..... Читать новость...
Первый случай заражения холерой зафиксирован в Доминикане...
В Доминиканской республике официально зарегистрирован первый случай
заражения человека холерой. Это свидетельствует о том, что это заболевание было занесено из соседнего Гаити.
Случай заражения был подтвержден у гражданина Гаити, недавно приехавшего из родной страны, сообщает министерство здравоохранения Доминиканы.
На Гаити вспышка холеры была зафиксирована в конце прошлого месяца. Число жертв от эпидемии уже достигло 1034 человек, 16 700 – заражены. Для обеих стран случай
появления холеры на их территории - первый
в истории.
К настоящему времени заболевание охватило все 10 департаментов Гаити.
По мнению представителей международных организаций, количество заболевших и жертв в..... Читать новость...
В Украине зарегистрирован первый случай смерти от гриппа...
На 46-й неделе 2016 года в Украине, в Сумской области, зарегистрирован первый случай
смерти от гриппа, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции.
Об этом УНИАН сообщили в ГУ «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Украины».
На 46-й неделе этого года во всех регионах Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги и находятся в пределах от -0,9% во Львовской до -64% в Ивано-Франковской областях.
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После каникул продолжает увеличиваться темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей шко..... Читать новость...
В Италии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Э...
Накануне итальянский канал TBi сообщил, что в Италии был зафиксирован первый случай
заболевания лихорадкой Эбола. Опасное заболевание выявлено у медика, работавшего в эпицентре, где свирепствует вирус.
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"Лихорадку обнаружили у врача, который работал в Сьерра-Леоне", - говорится в сообщении. Между тем, сотрудники Министерства здравоохранения Италии сообщили о стабильном состоянии больного.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Ранее стало известно, что во Франции от лихорадки Эбола излечилась сотрудник ООН, также работавш..... Читать новость...