Новость На Киевщине приостановили междугородное сообщение Добавлено: 2020-03-19 16:46:55 Корреспондент: Алексей Свидров

И. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в период карантина приостановлено пригородное сообщение со столицей до 3 апреля. Об этом сообщает «Укринформ».

«Междугородное транспортное сообщение, как мы знаем, на период карантина приостановлено, по крайней мере до 3 апреля 2020 года», - отметил он.

В то же время частные перевозчики должны выполнять дезинфекцию транспортных средств.

«Также сейчас в период карантина пригородное сообщение полностью запрещено, кроме случаев, связанных с перевозкой сотрудников к рабочим местам. Учитывая эту ситуацию, мы подготовили обращение к руководителям районных государственных администраций об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников», - заявил директор департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов.

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Южная Корея и США приостановили совместные военные учения...

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«Южная Корея и США решили приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian, оборонительные учения планировалось провести в августе», – заявило Минобороны Южной Кореи.

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Военнослужащие НАТО приостановили обучение афганских полицей...



Военнослужащие НАТО, которые сейчас находятся в Афганистане, приостановили подготовку и обучение новобранцев для местных сил безопасности. При этом отмечается, что данная мера не затрагивает тех полицейских подразделений, которые уже завершили свое обучение.

Следует напомнить, что с решением прекратить тренировку афганских полицейских в минувшую субботу выступило командование американского военного контингента в Афганистане. Теперь к американцам присоединились и другие страны НАТО, а также их союзники, чьи инструктора сейчас находятся в Афганистане.

Как сообщается, одновременно была начата проверка находящихся на службе афганских полицейских на лояльность.

Судя ..... Военнослужащие НАТО, которые сейчас находятся в Афганистане,подготовку и обучение новобранцев для местных сил безопасности. При этом отмечается, что данная мера не затрагивает тех полицейских подразделений, которые уже завершили свое обучение.Следует напомнить, что с решением прекратить тренировку афганских полицейских в минувшую субботу выступило командование американского военного контингента в Афганистане. Теперь к американцам присоединились и другие страны НАТО, а также их союзники, чьи инструктора сейчас находятся в Афганистане.Как сообщается, одновременно была начата проверка находящихся на службе афганских полицейских на лояльность.Судя ..... Читать новость...

Партнеры России по G8 приостановили подготовку к саммиту в С...



Пресс-служба Белого дома в воскресенье распространила заявление, в котором сообщается, что все семь партнеров России по G8 приостановили свое участие в подготовке к саммиту, который ранее был запланирован на 4-5 июня в Сочи.

В данном документе указывается, что лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также главы Европейского Совета и Еврокомиссии осудили действия России в отношении Украины и призвали Москву к прямым переговорам с Киевом. «Мы решили пока что заморозить наше участие в процессах подготовки к запланированному на июнь саммиту G8 в Сочи, пока ситуация не вернется к точке, в которой G8 может начать дискуссию по существу», - говоритс..... Пресс-служба Белого дома в воскресенье распространила заявление, в котором сообщается, что все семь партнеров России по G8свое участие в подготовке к саммиту, который ранее был запланирован на 4-5 июня в Сочи.В данном документе указывается, что лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также главы Европейского Совета и Еврокомиссии осудили действия России в отношении Украины и призвали Москву к прямым переговорам с Киевом. «Мы решили пока что заморозить наше участие в процессах подготовки к запланированному на июнь саммиту G8 в Сочи, пока ситуация не вернется к точке, в которой G8 может начать дискуссию по существу», - говоритс..... Читать новость...