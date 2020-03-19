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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

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Добавлено:2020-03-19 17:28:55
Корреспондент:Алексей Свидров

  Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном княжеским дворцом.

 «Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в сообщении.

 Болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.

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