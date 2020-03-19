Новость Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом Добавлено: 2020-03-19 17:28:55 Корреспондент: Алексей Свидров

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном княжеским дворцом.

«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в сообщении.

Болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.

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По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии.

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Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом ...

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«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.

Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.

Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.

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Футболист «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом ...

Футболист лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Игроки команды, а также тренерский штаб и персонал клуба, который недавно контактировал с Каллумом, уходят на двухнедельный карантин.

В понедельник у Каллума обнаружились симптомы, похожие на простуду. С тех пор в целях предосторожности он не посещал базу. Тест на коронавирус Covid-19 дал положительный результат. Несмотря на это, футболист хорошо себя чувствует.

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Накануне руководство испанской Ла Лиги приняло решение и приостановке чемпионата страны п..... Футболист лондонского «Челси» Каллум Хадсон-ОдоиCovid-19. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.Игроки команды, а также тренерский штаб и персонал клуба, который недавно контактировал с Каллумом, уходят на двухнедельный карантин.В понедельник у Каллума обнаружились симптомы, похожие на простуду. С тех пор в целях предосторожности он не посещал базу. Тест на коронавирус Covid-19 дал положительный результат. Несмотря на это, футболист хорошо себя чувствует.ЧИТАЙТЕ: Футболист «Ювентуса»Накануне руководство испанской Ла Лиги приняло решение и приостановке чемпионата страны п..... Читать новость...

Князь Монако выиграл суд у британского издания...



По решению суда, британское издание «Сандэй Таймс» должно принести князю Монако Альберу Второму извинения и выплатить материальную компенсацию. Кроме того, хозяин газеты оплатит все судебные расходы.

Судебная тяжба между монархом и еженедельником началась полтора года назад. Князя Монако возмутила информация, опубликованная на страницах британской газеты. В статье говорилось, что супруга Альбера Второго Шарлин вышла замуж за монарха отнюдь не по любви, а сугубо по расчету. Также князь Монако опроверг изложенную в статье информацию о том, что он якобы отобрал у своей жены документы, чтобы та не смогла выехать из Монако.

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Князь Монако раскритиковал фильм о Грейс Келли с участием Ни...



Князь Монако Альбер Второй, на днях выигравший суд у британского издания, продолжил свою обличительную деятельность. На этот раз монарх и его сестры резко раскритиковали фильм «Грейс из Монако», рассказывающий о жизни их матери – голливудской актрисы Грейс Келли.

Альбер, Стефани и Каролина опубликовали заявление, в котором говорится, что члены правящей семьи Монако не имеют никакого желания быть причастными к этой картине. По их словам, лента полна исторических неточностей, образ Келли приукрашен, а некоторые сцены полностью выдуманы.

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Князь Монако облился ледяной водой, а затем передал эстафету...



Князь Монако Альбер II принял участие во всемирной благотворительной акции Ice Bucket Challenge, которую поддержали многие мировые звезды и политики. На своей официальной странице в соцсети Facebook монарх разместил видео, на котором он лично облил себя холодной водой из ведра.

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