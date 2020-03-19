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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
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|Добавлено:
|2020-03-19 17:28:55
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном княжеским дворцом.
«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в сообщении.
Болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.
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состоялась торжественная церемония крещения наследников монаршего семейства, детей-близнецов княгини Шарлен и князя Монако Альбер
а II. Пятимесячных Габриэллу Терезу Мари и Жака Оноре Ренье крестили в главном кафедральном соборе святого Николая при участии главного архиепископа и всех членов монаршей семьи.
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Напоминаем, что 10 декабря княгиня Монако
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и Шарлен, держа своих детей на руках, радостно приветствовали подданных.
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Том Хэнкс заразился коронавирусом...
Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом
. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях.
По его словам, они почувствовали себя простудившимся во время посещения Австралии.
«Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас простуда, тело болело. У Риты был озноб, который приходил и уходил и небольшая температура. Мы решили поступить правильно, как это необходимо во всем мире прямо сейчас, мы сдали тест на коронавирус, и тест оказался положительным.
Что делать дальше? У врачей есть протоколы лечения, которые необходимо соблюдать. Наша семья будет на карантине столько, сколько нужно для безо..... Читать новость...
Футболист «Ювентуса» заразился коронавирусом ...
У защитника туринского «Ювентус» Даниэле Ругани обнаружили заражение коронавирусом
Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
«Футболист Даниэле Ругани получил позитивный тест на коронавирус Covid-19, на данный момент у него нет симптомов болезни», - говорится в сообщении.
Однако клуб решил изолировать футболиста с целью предотвращения распространения болезни. Кроме того, составляется список лиц, с которыми недавно контактировал больной.
Напомним, все спортивные мероприятия в Италии, включая Серию А, остановлены до 3 апреля.
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Футболист «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом ...
Футболист лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом
Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Игроки команды, а также тренерский штаб и персонал клуба, который недавно контактировал с Каллумом, уходят на двухнедельный карантин.
В понедельник у Каллума обнаружились симптомы, похожие на простуду. С тех пор в целях предосторожности он не посещал базу. Тест на коронавирус Covid-19 дал положительный результат. Несмотря на это, футболист хорошо себя чувствует.
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Накануне руководство испанской Ла Лиги приняло решение и приостановке чемпионата страны п..... Читать новость...
Князь Монако выиграл суд у британского издания...
По решению суда, британское издание «Сандэй Таймс» должно принести князю Монако Альбер
у Второму извинения и выплатить материальную компенсацию. Кроме того, хозяин газеты оплатит все судебные расходы.
Судебная тяжба между монархом и еженедельником началась полтора года назад. Князя Монако
возмутила информация, опубликованная на страницах британской газеты. В статье говорилось, что супруга Альбер
а Второго Шарлин вышла замуж за монарха отнюдь не по любви, а сугубо по расчету. Также князь Монако
опроверг изложенную в статье информацию о том, что он якобы отобрал у своей жены документы, чтобы та не смогла выехать из Монако
.
По словам адвоката Альбер
а, газетчики «не упирались..... Читать новость...
Князь Монако раскритиковал фильм о Грейс Келли с участием Ни...
Князь Монако Альбер
Второй, на днях выигравший суд у британского издания, продолжил свою обличительную деятельность. На этот раз монарх и его сестры резко раскритиковали фильм «Грейс из Монако
», рассказывающий о жизни их матери – голливудской актрисы Грейс Келли.
Альбер
, Стефани и Каролина опубликовали заявление, в котором говорится, что члены правящей семьи Монако
не имеют никакого желания быть причастными к этой картине. По их словам, лента полна исторических неточностей, образ Келли приукрашен, а некоторые сцены полностью выдуманы.
Съемки фильма «Грейс из Монако
» стартовали прошлой осенью. Режиссер Оливье Дан пригласил исполнить главную роль Николь Кидман..... Читать новость...
Князь Монако облился ледяной водой, а затем передал эстафету...
Князь Монако Альбер
II принял участие во всемирной благотворительной акции Ice Bucket Challenge, которую поддержали многие мировые звезды и политики. На своей официальной странице в соцсети Facebook монарх разместил видео, на котором он лично облил себя холодной водой из ведра.
Коронованная особа также заявила, что для него большая честь принять участие в этом марафоне. "Я очень рад и горжусь возможностью принять участие в этом необыкновенном проекте, и я буду рад лично сделать пожертвование в фонд ALS", - сказал правитель Монако
.
Он также рассказал, что предложение поучаствовать в этой акции он получил сразу от двух своих знакомых - ирландца Эдди Джордана, основателя гоно..... Читать новость...
Эссьен уверяет, что не заразился вирусом Эбола...
Полузащитник итальянского «Милана» и национальной сборной Ганы Майкл Эссьен опроверг все слухи о том, что он якобы подхватил вирус Эбола. Об этом Майкл Эссьен написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.
Как известно, ранее иностранная пресса распространила информацию о том, что Майкл Эссьен заразился
лихорадкой Эбола.
«Нет ни малейшей правды в слухах в Интернете о моем заражении вирусом Эбола. Я отлично себя чувствую и завтра, как обычно, я буду тренироваться», - сообщил Майкл Эссьен.
Стоит отметить, что в данный момент вирус Эбола стремительно распространяется по территории Западной Африки. В настоящее время случаи заражения вирусом Эбола зарегистрированы в Ли..... Читать новость...