Новость В Киеве введут чрезвычайную ситуацию, - Поворозник Добавлено: 2020-03-20 10:32:26 Корреспондент: Алексей Свидров

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все мероприятия, которые есть по чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются», - отметил он.

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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в Киеве могут ввести чрезвычайное положение.

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За сутки в Киеве выпало 50 мм осадков (при месячной норме 47 мм), что составляет полметра снежного покрова.

"В связи с осложнением погодных условий (интенсивный снегопад, метель, заносы), в столице объявлена чрезвычайная ситуация", - сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в субботу.

Утром в КГГА состоялось заседание штаба во главе с первым заместителем главы горадминистрации Александром Мазурчаком, во время которого был принят ряд первоочередных решений по обеспечению жизнедеятельности столицы и функционирования городского хозяйства.

В частности, А.Мазурчак поручил всем коммунальным службам мобилизоваться и в к..... За сутки ввыпало 50 мм осадков (при месячной норме 47 мм), что составляет полметра снежного покрова."В связи с осложнением погодных условий (интенсивный снегопад, метель, заносы), в столице объявлена чрезвычайная ситуация", - сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в субботу.Утром в КГГА состоялось заседание штаба во главе с первым заместителем главы горадминистрации Александром Мазурчаком, во время которого был принят ряд первоочередных решений по обеспечению жизнедеятельности столицы и функционирования городского хозяйства.В частности, А.Мазурчак поручил всем коммунальным службам мобилизоваться и в к..... Читать новость...

В Венесуэле объявили чрезвычайную ситуацию в национальной эн...



Во вторник власти Венесуэлы опубликовали президентский декрет, который провозглашает чрезвычайную ситуацию в энергосистеме республики. Эта чрезвычайная мера вводится сроком на три месяца.

Государственной электроэнергетической корпорации «Корпоэлек», возглавляемой младшим братом скончавшегося президента, Архенисом Чавесом, поручено разработать комплекс мер, которые позволят обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в жилой и промышленный секторы страны.

Одновременно корпорация получает разрешение для привлечения национальных и зарубежных «независимых компаний» для совместного осуществления чрезвычайного комплекса мер по нормализации ситуации в электроэнерге..... Во вторник власти Венесуэлы опубликовали президентский декрет, который провозглашаетв энергосистеме республики. Эта чрезвычайная мера вводится сроком на три месяца.Государственной электроэнергетической корпорации «Корпоэлек», возглавляемой младшим братом скончавшегося президента, Архенисом Чавесом, поручено разработать комплекс мер, которые позволят обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в жилой и промышленный секторы страны.Одновременно корпорация получает разрешение для привлечения национальных и зарубежных «независимых компаний» для совместного осуществления чрезвычайного комплекса мер по нормализации ситуации в электроэнерге..... Читать новость...

В Киеве нет эпидемии гриппа, – Поворозник...

Эпидемии гриппа в Киеве пока нет, в течение недели даже зарегистрировано снижение заболеваемости примерно на 4,5%. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

"За прошлую - 44-ю - неделю у нас зарегистрировано снижение заболеваемости примерно на 4,5%. Общий показатель ниже эпидемиологического порога на 15,2%. Что практически нормальным для этого периода", - отметил он.

По его словам, по сравнению с прошлым периодом наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения.

"У нас есть увеличение заболеваемости у взрослых и почти на 9% снижение заболеваемости у детей. В учреждения зд..... Эпидемии гриппа впока нет, в течение недели даже зарегистрировано снижение заболеваемости примерно на 4,5%. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Николайво время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН."За прошлую - 44-ю - неделю у нас зарегистрировано снижение заболеваемости примерно на 4,5%. Общий показатель ниже эпидемиологического порога на 15,2%. Что практически нормальным для этого периода", - отметил он.По его словам, по сравнению с прошлым периодом наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения."У нас есть увеличение заболеваемости у взрослых и почти на 9% снижение заболеваемости у детей. В учреждения зд..... Читать новость...

В Киеве введут электронные билеты на скоростной трамвай...

Вскоре столичные пассажиры будут платить за проезд в скоростном трамвае с помощью электронного билета. Об этом УНН сообщил советник председателя КГГА по вопросам транспорта Александр Кава.

По его словам, уже совсем скоро на всех станциях скоростного трамвая пассажиры смогут оплатить проезд с помощью электронного носителя. "Это станет возможным сразу после закупки и установки необходимого оборудования для считывания - валидаторов", - сказал А. Кава.

Читайте: В. Кличко сообщил о необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Напомним, в Киеве начали введение единого электронного билета для всех видов общественного транспорта. За счет авт..... Вскоре столичные пассажиры будут платить за проезд в скоростном трамвае с помощью электронного билета. Об этом УНН сообщил советник председателя КГГА по вопросам транспорта Александр Кава.По его словам, уже совсем скоро на всех станциях скоростного трамвая пассажиры смогут оплатить проезд с помощью электронного носителя. "Это станет возможным сразу после закупки и установки необходимого оборудования для считывания - валидаторов", - сказал А. Кава.Читайте: В. Кличко сообщил о необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспортеНапомним, вначали введение единого электронного билета для всех видов общественного транспорта. За счет авт..... Читать новость...

В Киеве введут отдельные полосы для общественного транспорта...

Александр Попов, глава КГГА, ко дню Киева поручил ввести на 9-ти самых загруженных улицах отдельные полосы для движения общественного транспорта. Также Попов напомнил, что в Киеве продвигается программа по улучшению перевозок в общественном транспорте. Идет работа и по повышению скорости и комфортабельности обслуживания.

Хоть это пока только начальная стадия большого проекта, но полосы должны появиться сразу в нескольких районах. Так же глава КГГА уточнил, что в случае удачи проекта, его расширят на весь Киев. Предварительно полосы могут появиться в Днепровском, Деснянском, Оболонском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах. Выделены будут те улицы, на которых в день к..... Александр Попов, глава КГГА, ко дню Киева поручил ввести на 9-ти самых загруженных улицах отдельные полосы для движения общественного транспорта. Также Попов напомнил, что впродвигается программа по улучшению перевозок в общественном транспорте. Идет работа и по повышению скорости и комфортабельности обслуживания.Хоть это пока только начальная стадия большого проекта, но полосы должны появиться сразу в нескольких районах. Так же глава КГГА уточнил, что в случае удачи проекта, его расширят на весь Киев. Предварительно полосы могут появиться в Днепровском, Деснянском, Оболонском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах. Выделены будут те улицы, на которых в день к..... Читать новость...

В Киеве введут ограничение для таксистов по классу автомобил...



Возможно, жители украинской столицы скоро не увидят ставшие уже привычными Ланосы, Сенсы и ВАЗы, которые работают в режиме такси.

Дело в том, что власти столицы Украины планируют ввести ряд ограничений, которые напрямую коснутся киевских таксистов. Ограничения эти будут касаться классов автомобилей, на которых можно будет работать в режиме такси, то есть, осуществлять перевозку пассажиров.

Василий Попик, который является председателем Профсоюза украинских таксистов, сообщил, что планируется разрешить заниматься перевозкой пассажиров только тем, кто ездит на автомобилях от D класса. Отметим, что к таким транспортным средствам относятся, например, некоторые модели Audi, BMW, Mercedes, Hond..... Возможно, жители украинской столицы скоро не увидят ставшие уже привычными Ланосы, Сенсы и ВАЗы, которые работают в режиме такси.Дело в том, что власти столицы Украины планируют ввести ряд ограничений, которые напрямую коснутся киевских таксистов. Ограничения эти будут касаться классов автомобилей, на которых можно будет работать в режиме такси, то есть, осуществлять перевозку пассажиров.Василий Попик, который является председателем Профсоюза украинских таксистов, сообщил, что планируется разрешить заниматься перевозкой пассажиров только тем, кто ездит на автомобилях от D класса. Отметим, что к таким транспортным средствам относятся, например, некоторые модели Audi, BMW, Mercedes, Hond..... Читать новость...

В Киеве единый электронный билет введут с 1 июня 2014 года...

Единый электронный билет в столице введут с 1 июня 2014 года

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов сообщил о том, что столица готовится к введению системы единого электронного билета на все виды транспорта, сообщает корреспондент УНН.

По его словам, сейчас планируется, что упомянутая система может начать работу с 1 июня 2014 г.

Источник: УНН..... Единый электронный билет в столицес 1 июня 2014 годаДиректор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов сообщил о том, что столица готовится к введению системы единого электронного билета на все виды транспорта, сообщает корреспондент УНН.По его словам, сейчас планируется, что упомянутая система может начать работу с 1 июня 2014 г.Источник: УНН..... Читать новость...

Развязка на Почтовой площади в Киеве. Первый тоннель введут ...

Первый тоннель транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве будет введен в эксплуатацию 8 августа, а до конца года будет завершен и второй тоннель, заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

"8 августа откроется тоннель, а до конца года – второй тоннель и благоустройство объекта будет закончено", - заявил он в ходе осмотра хода реконструкции Почтовой площади.

А.Вилкул подчеркнул, что после открытия первого тоннеля пропускная способность транспортной развязки увеличится на 30%.

При этом он напомнил, что в целом стоимость работ по реконструкции Почтовой площади составляет 426 млн грн, и на сегодняшний день уже проплачено 238 мл..... Первый тоннель транспортной развязки на Почтовой площади вбудет введен в эксплуатацию 8 августа, а до конца года будет завершен и второй тоннель, заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул."8 августа откроется тоннель, а до конца года – второй тоннель и благоустройство объекта будет закончено", - заявил он в ходе осмотра хода реконструкции Почтовой площади.А.Вилкул подчеркнул, что после открытия первого тоннеля пропускная способность транспортной развязки увеличится на 30%.При этом он напомнил, что в целом стоимость работ по реконструкции Почтовой площади составляет 426 млн грн, и на сегодняшний день уже проплачено 238 мл..... Читать новость...