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|Новость
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В Украине могут ввести комендантский час
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|Добавлено:
|2020-03-20 11:29:33
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозирует введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса. Об этом он написал в Facebook.
«Это - не апокалиптические предсказания с целью добавить испуг и панику. Это - перечень эффективных государственных мер и социально ответственного поведения граждан, которые позволяют преодолевать коронавирусную угрозу», - отметил он.
- Работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны.
- Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания.
- Будет проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений.
- Будет осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции (медпрепараты оборудование и т.д.).
- Оперативные штабы по противодействию пандемии будут иметь право на быстрое отстранение руководителей государственных предприятий, организаций и учреждений, в случае ненадлежащего исполнения ими задач.
- Будет ограничена свобода передвижения, свободу въезда и выезда в отдельных пунктов и территорий.
- Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми.
- Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае - граждане по дороге в аптеку или продуктовый магазин.
- Неработающие пенсионеры будут сидеть дома. Органы государственной власти и местного самоуправления, социально ответственный бизнес, волонтеры организуют обеспечение каждого адреса, где живет пенсионер или социально незащищенные граждане, пакетом жизненно необходимой продукции, в т.ч. медикаментов.
- Походы в гости, вечеринки с друзьями, проведения семейных мероприятий за пределами круга людей, с которым живете в одном доме, будет запрещены.
- Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам.
- Правила здорового образа жизни на ближайшие месяцы категорически изменятся. Отныне они будут заключаться не в пробежке по пустому городу, а в самоизоляции дома.
- Будет установлен комендантский час.
- Покупатели не будут заходить в аптеки. Провизоры будут выносить медикаменты гражданам, которые будут стоять в очереди на улице, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. Так же будут делать продавцы маленьких продуктовых магазинов.
- Расчет в магазинах - карточками.
- У каждого в кармане будет антисептик. На лице - маска. На руках - перчатки.
- Вымогатели и мошенники, которые будут пытаться заработать на беде, не будут иметь шансов. Правоохранительная система будет привлекать их к ответственности с максимальными санкциями, предусмотренными законом.
- Врачи будут приезжать на вызовы ко всем в полном противоэпидемическом костюме.
- Право на приватность своей жизни, личные данные, тайна передвижения частично уступят место и будут подчинены праву граждан на жизнь и здоровье.
- На улице будут работать бригады медиков и других служб, которые будут проверять температуру граждан, которые едут или садятся в общественный транспорт или заходят в магазин/аптеку.
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