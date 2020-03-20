Новость Первый человек в Украине вылечился от коронавируса Добавлено: 2020-03-20 12:08:29 Корреспондент: Алексей Свидров

В Украине первый человек вылечилась от коронавируса COVID-19. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.

По его словам, им является пациент из Черновцов.

«У нас есть очень радостная новость: пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус – и он во второй раз показал отрицательный результат. Следовательно, можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который вылечился от коронавируса», - отметил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что у жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с COVID-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины разработало четыре сценария реагирования на распространение коронавирусной болезни COVID-19.

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