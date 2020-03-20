Новость Нацбанк Украины ввел систему антикризисных мер Добавлено: 2020-03-20 12:36:19 Корреспондент: Алексей Свидров

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что регулятора принял решение ввести систему антикризисных мер на период карантина в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина. Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, срок которых истек. Т.е., если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним все что угодно», - отметил он.

По его словам, за последние 10 дней почти нет оттока депозитов.

«Мы ввели новые программы поддержки банков, программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности. Это, наверное, самый актуальный вопрос. Мы присутствуем на валютном рынке, каждый день выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. В последние дни были проблемы с наличностью, но мы обеспечили подкрепление касс банков евро. Мы будем стимулировать украинцев как можно больше переходить на безналичные платежи», - добавил Смолий.

Глава НБУ подчеркнул, что регулятор не вводит никаких ограничений на работу банковской системы.

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Ранее Нацбанк предоставил рекомендации банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что экономически страна лучше подготовлена к кризисным ситуациям, чем это было в предыдущие годы.

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