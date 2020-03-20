Новость Зеленский поручил главам ОГА увеличить количество общественного транспорта Добавлено: 2020-03-20 13:30:47 Корреспондент: Алексей Свидров

Президент Владимир Зеленский призвал представителей местной власти увеличить количество подвижного состава на улицах городов, чтобы обеспечить режим по 10-20 человек в транспорте.

«Председателям ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров.

Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность.

Активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе», - заявил он в видеообращении.

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В Киеве могут увеличить скорость движения общественного тран...

Киевские власти совместно с КП «Киевпастранс» объявили о намерениях увеличить скорость движения общественного транспорта по дорогам столицы. Сегодня с такой информацией выступил председатель по вопросам транспорта в столице Александр Кава, слова которого приводят в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Такие изменения позволят десяткам тысяч жителей столицы сократить время, которое у них обычно уходит на дорогу. Ведь те графики движения, которые установлены в столице на сегодняшний день, утверждались еще в 60-70-х годах. Даже тогда, когда в столице начали появляться автомобильные пробки, было принято решение внести изменения в расписание движения ..... Киевские власти совместно с КП «Киевпастранс» объявили о намеренияхскорость движенияпо дорогам столицы. Сегодня с такой информацией выступил председатель по вопросамв столице Александр Кава, слова которого приводят в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.«Такие изменения позволят десяткам тысяч жителей столицы сократить время, которое у них обычно уходит на дорогу. Ведь те графики движения, которые установлены в столице на сегодняшний день, утверждались еще в 60-70-х годах. Даже тогда, когда в столице начали появляться автомобильные пробки, было принято решение внести изменения в расписание движения ..... Читать новость...

"Киевпастранс" уменьшает количество общественного транспорта...

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» из-за отсутствия финансирования уменьшило количество транспорта на маршрутах.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«В связи с отсутствием необходимого финансирования для содержания подвижного состава, закупки запчастей, горюче-смазочных материалов КП «Киевпастранс» вынуждено с 12 января 2015 года временно уменьшить количество подвижного состава на автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутах», - говорится в сообщении.

Читайте: Более 40 жителей Бортничей госпитализированы из-за вероя..... Коммунальное предприятие «Киевпастранс» из-за отсутствия финансирования уменьшилона маршрутах.Читайте: В Киеве состоится концерт "Поделись мечтой - поверь в чудо"Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.«В связи с отсутствием необходимого финансирования для содержания подвижного состава, закупки запчастей, горюче-смазочных материалов КП «Киевпастранс» вынуждено с 12 января 2015 года временно уменьшитьподвижного состава на автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутах», - говорится в сообщении.Читайте: Более 40 жителей Бортничей госпитализированы из-за вероя..... Читать новость...

Во время Евро-2012 в Киеве будет увеличено количество общест...



Киевская горгосадминистрация (КГГА) намерена увеличить количество подвижного состава общественного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для киевлян во время проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщается в пресс-релизе КГГА, ее глава Александр Попов обращается к киевлянам с просьбой с пониманием отнестись к ситуациям на дорогах города во время турнира.

"Во время Чемпионата Европы по футболу мы будем вынуждены перекрывать движение на некоторых улицах в центре столицы, что, конечно, создаст неудобства на дорогах", - цитирует пресс-служба А. Попова.

По его словам, для минимизации неудобств КГГА подготовила общест..... Киевская горгосадминистрация (КГГА) намеренаподвижного состава, чтобы минимизировать неудобства для киевлян во время проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.Как сообщается в пресс-релизе КГГА, ее глава Александр Попов обращается к киевлянам с просьбой с пониманием отнестись к ситуациям на дорогах города во время турнира."Во время Чемпионата Европы по футболу мы будем вынуждены перекрывать движение на некоторых улицах в центре столицы, что, конечно, создаст неудобства на дорогах", - цитирует пресс-служба А. Попова.По его словам, для минимизации неудобств КГГА подготовила общест..... Читать новость...

Азаров поручил главам государственных администраций обеспечи...



Премьер-министр Николай Украины Азаров поручил главам государственных администраций обеспечить проведение новогодних ярмарок.

"Задача для глав региональных администраций – создать максимально комфортные и праздничные условия и для покупателей, и для продавцов", - сказал он открывая заседания правительства в среду.

Он сообщил, что с начала 2012 года в Украине проведено более 51 тыс. продовольственных ярмарок, на которых реализовано почти 400 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму почти 4,5 млрд грн.

Премьер ожидает, что до конца года в период подготовки к новогодним и рождественским праздникам в городах, областных и р..... Премьер-министр Николай Украины Азаровгосударственных администраций обеспечить проведение новогодних ярмарок."Задача для глав региональных администраций – создать максимально комфортные и праздничные условия и для покупателей, и для продавцов", - сказал он открывая заседания правительства в среду.Он сообщил, что с начала 2012 года в Украине проведено более 51 тыс. продовольственных ярмарок, на которых реализовано почти 400 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму почти 4,5 млрд грн.Премьер ожидает, что до конца года в период подготовки к новогодним и рождественским праздникам в городах, областных и р..... Читать новость...

В Черкассах обновят остановки общественного транспорта...



Как сообщили в пресс-службе городского совета города Черкассы, на обустройство остановок общественного транспорта в бюджете заложено 700 тысяч гривен. Ориентировочно, работы начнутся в конце мая.

Начальник управления уличной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета Сергей Отрешко отметил, что средств, предусмотренных в нынешнем городском бюджете, вряд ли хватит на ремонт всех остановок общественного транспорта коммунальной формы собственности в Черкассах, так как большинство остановок в Черкассах, а всего их 230, нуждаются в значительном обновлении, а то и в полной замене.

"Мы надеемся охватить соответствующими работами, где нужно - з..... Как сообщили в пресс-службе городского совета города Черкассы, на обустройство остановокв бюджете заложено 700 тысяч гривен. Ориентировочно, работы начнутся в конце мая.Начальник управления уличной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета Сергей Отрешко отметил, что средств, предусмотренных в нынешнем городском бюджете, вряд ли хватит на ремонт всех остановоккоммунальной формы собственности в Черкассах, так как большинство остановок в Черкассах, а всего их 230, нуждаются в значительном обновлении, а то и в полной замене."Мы надеемся охватить соответствующими работами, где нужно - з..... Читать новость...

В Китае разработан новый вид общественного транспорта...

Жители многих стран уже привыкли к тому, что видов общественного транспорта не так уж и много. Как правило, он укладывается в четыре основных наименования: метро, автобус, троллейбус, трамвай. Кроме этого, в некоторых государствах существуют и некоторые его особенности и разновидности (например, в Англии – омнибусы). Широкую популярность в разных городах мира получило надземное метро или линии электропоездов (электричек), которые связывают наиболее отдаленные районы.

Новый вид общественного транспорта, который придумали китайцы, недалеко ушел по своей оригинальности от общепринятых образцов. В принципе, это тот же трамвай, только видоизмененный. У него есть колея, токосниматели. Единс..... Жители многих стран уже привыкли к тому, что видовне так уж и много. Как правило, он укладывается в четыре основных наименования: метро, автобус, троллейбус, трамвай. Кроме этого, в некоторых государствах существуют и некоторые его особенности и разновидности (например, в Англии – омнибусы). Широкую популярность в разных городах мира получило надземное метро или линии электропоездов (электричек), которые связывают наиболее отдаленные районы.Новый вид, который придумали китайцы, недалеко ушел по своей оригинальности от общепринятых образцов. В принципе, это тот же трамвай, только видоизмененный. У него есть колея, токосниматели. Единс..... Читать новость...

В Брюсселе возобновлена работа общественного транспорта...



По данным газеты Le Soir, в бельгийской столице была частично возобновлена работа общественного транспорта, после забастовки транспортников, которая была вызвана убийством их коллеги.

Компания, которая управляет общественным транспортом в столице Бельгии, вывела в среду из депо поезда метрополитена, трамваи и автобусы. Тем не менее, движение на большинстве линий идет с большими задержками. В связи с тем, что некоторые профсоюзы все еще продолжают бастовать, на некоторых маршрутах по-прежнему вовсе отсутствует движение.

Часть сотрудников компании STIB/MIVB, которая управляет транспортом, согласились вернуться к своим обязанностям, после того, как им пообещали предоставит..... По данным газеты Le Soir, в бельгийской столице была частично возобновлена работа, после забастовки транспортников, которая была вызвана убийством их коллеги.Компания, которая управляет общественным транспортом в столице Бельгии, вывела в среду из депо поезда метрополитена, трамваи и автобусы. Тем не менее, движение на большинстве линий идет с большими задержками. В связи с тем, что некоторые профсоюзы все еще продолжают бастовать, на некоторых маршрутах по-прежнему вовсе отсутствует движение.Часть сотрудников компании STIB/MIVB, которая управляет транспортом, согласились вернуться к своим обязанностям, после того, как им пообещали предоставит..... Читать новость...

В Киеве введут отдельные полосы для общественного транспорта...

Александр Попов, глава КГГА, ко дню Киева поручил ввести на 9-ти самых загруженных улицах отдельные полосы для движения общественного транспорта. Также Попов напомнил, что в Киеве продвигается программа по улучшению перевозок в общественном транспорте. Идет работа и по повышению скорости и комфортабельности обслуживания.

Хоть это пока только начальная стадия большого проекта, но полосы должны появиться сразу в нескольких районах. Так же глава КГГА уточнил, что в случае удачи проекта, его расширят на весь Киев. Предварительно полосы могут появиться в Днепровском, Деснянском, Оболонском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах. Выделены будут те улицы, на которых в день к..... Александр Попов, глава КГГА, ко дню Киеваввести на 9-ти самых загруженных улицах отдельные полосы для движения. Также Попов напомнил, что в Киеве продвигается программа по улучшению перевозок в общественном транспорте. Идет работа и по повышению скорости и комфортабельности обслуживания.Хоть это пока только начальная стадия большого проекта, но полосы должны появиться сразу в нескольких районах. Так же глава КГГА уточнил, что в случае удачи проекта, его расширят на весь Киев. Предварительно полосы могут появиться в Днепровском, Деснянском, Оболонском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах. Выделены будут те улицы, на которых в день к..... Читать новость...