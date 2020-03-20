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|Новость
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Зеленский поручил главам ОГА увеличить количество общественного транспорта
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|Добавлено:
|2020-03-20 13:30:47
|Корреспондент:
|Алексей Свидров
Президент Владимир Зеленский призвал представителей местной власти увеличить количество подвижного состава на улицах городов, чтобы обеспечить режим по 10-20 человек в транспорте.
«Председателям ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров.
Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность.
Активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе», - заявил он в видеообращении.
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