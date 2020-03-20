  Новости мира
Важные новости Популярное Сотрудничество Партнеры Реклама Контакты
Новости мира  

Разделы новостей


Новости партнеров


Загрузка...


 Каталог новостей   Политика и право   Политика
Новость

Зеленский поручил главам ОГА увеличить количество общественного транспорта

 QR code
Добавлено:2020-03-20 13:30:47
Корреспондент:Алексей Свидров

  Президент Владимир Зеленский призвал представителей местной власти увеличить количество подвижного состава на улицах городов, чтобы обеспечить режим по 10-20 человек в транспорте.

 «Председателям ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров.

 Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность.

 Активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе», - заявил он в видеообращении.

ЧИТАЙТЕ: Первый человек в Украине вылечился от коронавируса

 
Новости от ИА "Новости мира" в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/novostimiracom

Loading...

Смотрите также:

В Киеве могут увеличить скорость движения общественного транспорта В Киеве могут увеличить скорость движения общественного тран...
Киевские власти совместно с КП «Киевпастранс» объявили о намерениях увеличить скорость движения общественного транспорта по дорогам столицы. Сегодня с такой информацией выступил председатель по вопросам транспорта в столице Александр Кава, слова которого приводят в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«Такие изменения позволят десяткам тысяч жителей столицы сократить время, которое у них обычно уходит на дорогу. Ведь те графики движения, которые установлены в столице на сегодняшний день, утверждались еще в 60-70-х годах. Даже тогда, когда в столице начали появляться автомобильные пробки, было принято решение внести изменения в расписание движения ..... Читать новость...

"Киевпастранс" уменьшает количество общественного транспорта на столичных маршрутах "Киевпастранс" уменьшает количество общественного транспорта...
Коммунальное предприятие «Киевпастранс» из-за отсутствия финансирования уменьшило количество транспорта на маршрутах.
Читайте: В Киеве состоится концерт "Поделись мечтой - поверь в чудо"
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«В связи с отсутствием необходимого финансирования для содержания подвижного состава, закупки запчастей, горюче-смазочных материалов КП «Киевпастранс» вынуждено с 12 января 2015 года временно уменьшить количество подвижного состава на автобусных, троллейбусных, трамвайных маршрутах», - говорится в сообщении.
Читайте: Более 40 жителей Бортничей госпитализированы из-за вероя..... Читать новость...

Во время Евро-2012 в Киеве будет увеличено количество общественного транспорта Во время Евро-2012 в Киеве будет увеличено количество общест...

 Киевская горгосадминистрация (КГГА) намерена увеличить количество подвижного состава общественного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для киевлян во время проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
 Как сообщается в пресс-релизе КГГА, ее глава Александр Попов обращается к киевлянам с просьбой с пониманием отнестись к ситуациям на дорогах города во время турнира.
 "Во время Чемпионата Европы по футболу мы будем вынуждены перекрывать движение на некоторых улицах в центре столицы, что, конечно, создаст неудобства на дорогах", - цитирует пресс-служба А. Попова.
 По его словам, для минимизации неудобств КГГА подготовила общест..... Читать новость...

Азаров поручил главам государственных администраций обеспечить проведение новогодних ярмарок Азаров поручил главам государственных администраций обеспечи...

 Премьер-министр Николай Украины Азаров поручил главам государственных администраций обеспечить проведение новогодних ярмарок.
 "Задача для глав региональных администраций – создать максимально комфортные и праздничные условия и для покупателей, и для продавцов", - сказал он открывая заседания правительства в среду.
 Он сообщил, что с начала 2012 года в Украине проведено более 51 тыс. продовольственных ярмарок, на которых реализовано почти 400 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму почти 4,5 млрд грн.
 Премьер ожидает, что до конца года в период подготовки к новогодним и рождественским праздникам в городах, областных и р..... Читать новость...

В Черкассах обновят остановки общественного транспорта В Черкассах обновят остановки общественного транспорта...

Как сообщили в пресс-службе городского совета города Черкассы, на обустройство остановок общественного транспорта в бюджете заложено 700 тысяч гривен. Ориентировочно, работы начнутся в конце мая.
Начальник управления уличной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета Сергей Отрешко отметил, что средств, предусмотренных в нынешнем городском бюджете, вряд ли хватит на ремонт всех остановок общественного транспорта коммунальной формы собственности в Черкассах, так как большинство остановок в Черкассах, а всего их 230, нуждаются в значительном обновлении, а то и в полной замене.
"Мы надеемся охватить соответствующими работами, где нужно - з..... Читать новость...

В Китае разработан новый вид общественного транспорта В Китае разработан новый вид общественного транспорта...
Жители многих стран уже привыкли к тому, что видов общественного транспорта не так уж и много. Как правило, он укладывается в четыре основных наименования: метро, автобус, троллейбус, трамвай. Кроме этого, в некоторых государствах существуют и некоторые его особенности и разновидности (например, в Англии – омнибусы). Широкую популярность в разных городах мира получило надземное метро или линии электропоездов (электричек), которые связывают наиболее отдаленные районы.
Новый вид общественного транспорта, который придумали китайцы, недалеко ушел по своей оригинальности от общепринятых образцов. В принципе, это тот же трамвай, только видоизмененный. У него есть колея, токосниматели. Единс..... Читать новость...

В Брюсселе возобновлена работа общественного транспорта В Брюсселе возобновлена работа общественного транспорта...

 По данным газеты Le Soir, в бельгийской столице была частично возобновлена работа общественного транспорта, после забастовки транспортников, которая была вызвана убийством их коллеги.
 Компания, которая управляет общественным транспортом в столице Бельгии, вывела в среду из депо поезда метрополитена, трамваи и автобусы. Тем не менее, движение на большинстве линий идет с большими задержками. В связи с тем, что некоторые профсоюзы все еще продолжают бастовать, на некоторых маршрутах по-прежнему вовсе отсутствует движение.
 Часть сотрудников компании STIB/MIVB, которая управляет транспортом, согласились вернуться к своим обязанностям, после того, как им пообещали предоставит..... Читать новость...

В Киеве введут отдельные полосы для общественного транспорта В Киеве введут отдельные полосы для общественного транспорта...
  Александр Попов, глава КГГА, ко дню Киева поручил ввести на 9-ти самых загруженных улицах отдельные полосы для движения общественного транспорта. Также Попов напомнил, что в Киеве продвигается программа по улучшению перевозок в общественном транспорте. Идет работа и по повышению скорости и комфортабельности обслуживания.
 Хоть это пока только начальная стадия большого проекта, но полосы должны появиться сразу в нескольких районах. Так же глава КГГА уточнил, что в случае удачи проекта, его расширят на весь Киев. Предварительно полосы могут появиться в Днепровском, Деснянском, Оболонском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах. Выделены будут те улицы, на которых в день к..... Читать новость...

Снегопад не повлияет на работу общественного транспорта в Москве Снегопад не повлияет на работу общественного транспорта в Мо...

  Как заявил журналистам московских изданий Евгений Михайлов, первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, транспорт Москвы будет работать в штатном режиме, сбоев и изменений почти нет, несмотря на то, что довольно много граждан пересели с собственных автомобилей на городской транспорт из-за плохой погоды.
 Петр Иванов, руководитель ГУП «Мосгортранс», заявил, что, несмотря на резко увеличившийся снегопад, изменений в работе столичного городского транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев нет, и добавил - все службы готовы к возможному ухудшению погоды.
 "Осложнений в работе нет, мы го..... Читать новость...

Рекламная сеть «Новости мира»


Loading...


Новости мира
Все права защищены - «Новости мира» © 2010-2020 • Создание сайта - vbs.com.ua

Использование текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на данном сайте, допускается при условии обязательного размещения гиперссылки на сайт novostimira.com

Условия использования новостей агентства "Интерфакс-Украина"